DARA отказа участие на фест в Баку заради атака на украински фенове

DARA няма да участва на Dream Fest, който ще се проведе на 23 юли в Баку, Азербайджан, независимо, че бе сред обявените звезди. Това се случва след силни реакции, най-вече от страна на Украйна, съобщава Dnes.bg.
Българската певица беше обявена за един от хедлайнерите в първия ден на фестивала.
Участието ѝ обаче бързо предизвика критики, тъй като в програмата са включени и няколко руски изпълнители, обвинени в публична подкрепа на руската инвазия в Украйна. Сред тях са Ани Лорак, Джиган, Артик и Асти, Йегор Крийд, Ирина Дубцова, Стас Михайлов, Алсу и др.
Съобщението за участието на DARA предизвика незабавни реакции в социалните медии, особено от украински потребители и фенове на Евровизия, които изразиха разочарование от решението ѝ да се появи на събитие с участието на изпълнители, свързани с руската развлекателна индустрия, докато войната в Украйна продължава.
Според Eurovision News, DARA е решила да се оттегли от Dream Fest.
Dream Fest, който е планиран за периода от 23 до 26 юли в Sea Breeze Resort в Баку, въпреки това ще се проведе по план, като организаторите са обявили програма от над 50 изпълнители от различни страни.
Публикацията, която съобщаваше, че DARA ще се качи на сцената обаче е изтрита.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
07:23 23.06.2026
2 Исторически парк
07:23 23.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Да така става като незнаеш
Коментиран от #33
07:26 23.06.2026
6 Калпазан
07:26 23.06.2026
7 цербер
Коментиран от #26
07:27 23.06.2026
8 Калпазан
Коментиран от #11, #12
07:29 23.06.2026
9 Макето
07:29 23.06.2026
10 Тук
07:29 23.06.2026
11 оня с коня
До коментар #8 от "Калпазан":така им е наредено
ама питай ги къде им е оня парцял дето го бяха закачили горе сино жълтия парацал къде е
Коментиран от #17
07:33 23.06.2026
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #8 от "Калпазан":Ами пиши нациSSтка У...йна ❗
07:35 23.06.2026
13 стоян георгиев
07:35 23.06.2026
14 Каква
07:36 23.06.2026
15 Стига бе
Коментиран от #28
07:37 23.06.2026
16 Последния Дон
07:38 23.06.2026
17 Е как къде е
До коментар #11 от "оня с коня":свърши им тоалетната хартия.
07:38 23.06.2026
18 Софиянец
07:38 23.06.2026
19 интересно
07:38 23.06.2026
20 Да така става като незнаеш
През годините много световни артисти са изнасяли концерти в Русия, Украйна, САЩ, Китай, Турция и десетки други държави. Това не означава автоматично подкрепа за политиката на съответното правителство.
Ако приемем, че артистите трябва да бъдат съдени според това къде пеят, тогава много известни изпълнители по света биха били подложени на същите критики.
Особено странно е това да се случва след Евровизия. Самата идея на Eurovision Song Contest е чрез музика да се събират различни народи и култури, дори когато между държавите има политически разногласия.
Никой не е длъжен да харесва даден фестивал или определени участници, но според мен песните могат да обединяват хората повече, отколкото да ги разделят. Мирът рядко идва от бойкот на музиката, а по-често от диалог, култура и общуване.
DARA има право сама да реши къде да участва и къде не. В крайна сметка това е нейна професионална и творческа преценка.“
Факт е, че след силни реакции от украински потребители и фенове на Евровизия, DARA се е оттеглила от участието си в Dream Fest в Баку, като според публикациите причината е присъствието на руски изпълнители, които според критиците са свързвани с подкрепа за руската политика във войната.
07:39 23.06.2026
21 Стойко
07:39 23.06.2026
22 айде, стига
07:40 23.06.2026
23 Ако бях Дара
Коментиран от #27, #29
07:40 23.06.2026
24 Варненец
07:40 23.06.2026
25 Денди
А пък Haцисткa Уkpaйна едва ли има други фенове освен тези на Xumлер.
07:41 23.06.2026
26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #7 от "цербер":Как да запишем
БЕЗ ДАРА НА.....
или
БЕЗДАРНА...
❓❓❓
07:41 23.06.2026
27 Хихихи
До коментар #23 от "Ако бях Дара":Ясно е, че не е натиска само от бандеростан, по-скоро е от урсулиците! Тва фрийк шоу евровизия е политически цирк!
07:42 23.06.2026
28 Симо
До коментар #15 от "Стига бе":Украйна й беше дала 0 точки хаха
07:42 23.06.2026
29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #23 от "Ако бях Дара":Ако беше Ботев с каска и Левски с гуменки....
07:43 23.06.2026
30 военен неможач
07:43 23.06.2026
31 Айзомби
07:44 23.06.2026
32 В Баку
07:44 23.06.2026
33 Дзак
До коментар #5 от "Да така става като незнаеш":Така е!
07:44 23.06.2026
34 Боа
Гледайте Сега!
07:45 23.06.2026
35 ДАРА СЕ ПРОДАДЕ
07:46 23.06.2026
36 Това и новата й работа
Затова в ЕС не се издигат талантливите, а политическите протежета. И тая Дара го знае отдавна, все пак е от България.
07:47 23.06.2026
37 Дзак
07:49 23.06.2026
38 Фен
07:50 23.06.2026
39 123
07:50 23.06.2026