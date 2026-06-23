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DARA отказа участие на фест в Баку заради атака на украински фенове

DARA отказа участие на фест в Баку заради атака на украински фенове

23 Юни, 2026 07:19 1 129 39

  • дара-
  • dara-
  • dreamfest-
  • баку-
  • участие-
  • отказа

Певицата е решила да се оттегли от Dream Fest

DARA отказа участие на фест в Баку заради атака на украински фенове - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

DARA няма да участва на Dream Fest, който ще се проведе на 23 юли в Баку, Азербайджан, независимо, че бе сред обявените звезди. Това се случва след силни реакции, най-вече от страна на Украйна, съобщава Dnes.bg.

Българската певица беше обявена за един от хедлайнерите в първия ден на фестивала.

Участието ѝ обаче бързо предизвика критики, тъй като в програмата са включени и няколко руски изпълнители, обвинени в публична подкрепа на руската инвазия в Украйна. Сред тях са Ани Лорак, Джиган, Артик и Асти, Йегор Крийд, Ирина Дубцова, Стас Михайлов, Алсу и др.

Съобщението за участието на DARA предизвика незабавни реакции в социалните медии, особено от украински потребители и фенове на Евровизия, които изразиха разочарование от решението ѝ да се появи на събитие с участието на изпълнители, свързани с руската развлекателна индустрия, докато войната в Украйна продължава.

Според Eurovision News, DARA е решила да се оттегли от Dream Fest.

Dream Fest, който е планиран за периода от 23 до 26 юли в Sea Breeze Resort в Баку, въпреки това ще се проведе по план, като организаторите са обявили програма от над 50 изпълнители от различни страни.

Публикацията, която съобщаваше, че DARA ще се качи на сцената обаче е изтрита.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    31 1 Отговор
    А уж бангаранга не беше политика 😀😀

    07:23 23.06.2026

  • 2 Исторически парк

    40 3 Отговор
    Украински терористи!

    07:23 23.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Да така става като незнаеш

    9 0 Отговор
    Кой си почти всички спортисти мечтаят за тази работа 3 повече платени. Поогледай се и виж кой не е пял в Русия или онд от колегите ти. Тогава защо участва в Евровизия като другия бойкотираха. ??? Защо не разбра че песните могат да сплотяват могат да правят мир ??? Хейтъри колко искаш ???

    Коментиран от #33

    07:26 23.06.2026

  • 6 Калпазан

    34 2 Отговор
    Много тъпо решение на Дара. Докога ще се съобразяваме с капризите на Украйна

    07:26 23.06.2026

  • 7 цербер

    5 3 Отговор
    Дара се отказа участието си на фестивал в Баку ,заради атаката на украинските й почитатели.

    Коментиран от #26

    07:27 23.06.2026

  • 8 Калпазан

    25 2 Отговор
    Странно. Ако в коментарите напишеш "нацистка Украйна" веднага те трият. Защо така бе Мисирки

    Коментиран от #11, #12

    07:29 23.06.2026

  • 9 Макето

    23 2 Отговор
    Типично българска черта! Каквото и кажат от “посолството”, това ще прави!

    07:29 23.06.2026

  • 10 Тук

    26 1 Отговор
    Логика не виждам в еврогейвизия пееш с евреи и не ти е проблем , в Баку става драма защото и а руснаци хахахахахах

    07:29 23.06.2026

  • 11 оня с коня

    12 1 Отговор

    До коментар #8 от "Калпазан":

    така им е наредено

    ама питай ги къде им е оня парцял дето го бяха закачили горе сино жълтия парацал къде е

    Коментиран от #17

    07:33 23.06.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 1 Отговор

    До коментар #8 от "Калпазан":

    Ами пиши нациSSтка У...йна ❗

    07:35 23.06.2026

  • 13 стоян георгиев

    12 2 Отговор
    Укро боклуци, ес фашисти, родни подлоги = западен свят

    07:35 23.06.2026

  • 14 Каква

    2 0 Отговор
    Трагедия?!

    07:36 23.06.2026

  • 15 Стига бе

    12 2 Отговор
    Освен ЛГБТ, вече е доказано и украински парцал тая.

    Коментиран от #28

    07:37 23.06.2026

  • 16 Последния Дон

    7 0 Отговор
    На Евровизия се видя колко гласа и точки ни дадоха Украйна( 0 ) а сега Дарито ще се съобразява с тях. Голяма грешка е че няма да участва.

    07:38 23.06.2026

  • 17 Е как къде е

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "оня с коня":

    свърши им тоалетната хартия.

    07:38 23.06.2026

  • 18 Софиянец

    6 1 Отговор
    безDARA, явно е и безTOPKI 🤭

    07:38 23.06.2026

  • 19 интересно

    9 0 Отговор
    На Евровизия песента на Дара, ако не се лъжа, имаше нула точки от Украйна. При това положение с какво право имат претенции къде и с кого ще пее?

    07:38 23.06.2026

  • 20 Да така става като незнаеш

    4 0 Отговор
    Не разбирам защо около едно музикално участие се създава толкова голям скандал. Музиката винаги е била мост между хората, а не оръжие. Почти всеки изпълнител мечтае да пее пред голяма международна публика и да достига до нови фенове.

    През годините много световни артисти са изнасяли концерти в Русия, Украйна, САЩ, Китай, Турция и десетки други държави. Това не означава автоматично подкрепа за политиката на съответното правителство.

    Ако приемем, че артистите трябва да бъдат съдени според това къде пеят, тогава много известни изпълнители по света биха били подложени на същите критики.

    Особено странно е това да се случва след Евровизия. Самата идея на Eurovision Song Contest е чрез музика да се събират различни народи и култури, дори когато между държавите има политически разногласия.

    Никой не е длъжен да харесва даден фестивал или определени участници, но според мен песните могат да обединяват хората повече, отколкото да ги разделят. Мирът рядко идва от бойкот на музиката, а по-често от диалог, култура и общуване.

    DARA има право сама да реши къде да участва и къде не. В крайна сметка това е нейна професионална и творческа преценка.“

    Факт е, че след силни реакции от украински потребители и фенове на Евровизия, DARA се е оттеглила от участието си в Dream Fest в Баку, като според публикациите причината е присъствието на руски изпълнители, които според критиците са свързвани с подкрепа за руската политика във войната.

    07:39 23.06.2026

  • 21 Стойко

    7 0 Отговор
    Какво очаквате от един европолитически продукт като тази

    07:39 23.06.2026

  • 22 айде, стига

    7 0 Отговор
    Тая безДара вече ми идва в повече!

    07:40 23.06.2026

  • 23 Ако бях Дара

    8 0 Отговор
    бих отишла напук на Украинските смотаняци. Незабавно спирани на всички помощи за украински навлеци. Който не работи, няма да яде.

    Коментиран от #27, #29

    07:40 23.06.2026

  • 24 Варненец

    5 0 Отговор
    С ционисти и бандеровци може обаче, а?

    07:40 23.06.2026

  • 25 Денди

    8 0 Отговор
    Може да е отказала след като е разбрала, че изявата в Баку не гeйпaрад.

    А пък Haцисткa Уkpaйна едва ли има други фенове освен тези на Xumлер.

    07:41 23.06.2026

  • 26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "цербер":

    Как да запишем
    БЕЗ ДАРА НА.....
    или
    БЕЗДАРНА...
    ❓❓❓

    07:41 23.06.2026

  • 27 Хихихи

    6 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ако бях Дара":

    Ясно е, че не е натиска само от бандеростан, по-скоро е от урсулиците! Тва фрийк шоу евровизия е политически цирк!

    07:42 23.06.2026

  • 28 Симо

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "Стига бе":

    Украйна й беше дала 0 точки хаха

    07:42 23.06.2026

  • 29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ако бях Дара":

    Ако беше Ботев с каска и Левски с гуменки....

    07:43 23.06.2026

  • 30 военен неможач

    2 1 Отговор
    Най наглата, нахална, безобразна "нация". У.Крайна-та за Европа земя.Много по-зле от измислената македонска. Започва след 3-4 години да ми става ясно защо Путин е "агресор".

    07:43 23.06.2026

  • 31 Айзомби

    1 2 Отговор
    Dara може да ми направи само една смучка на пишокя и това е , за пеене я видяхме ,че не става !!

    07:44 23.06.2026

  • 32 В Баку

    2 0 Отговор
    Не са изгубили много 😂 ще преживеят липсата на една марионетка подвизаваща се на содомски прайдове

    07:44 23.06.2026

  • 33 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Да така става като незнаеш":

    Така е!

    07:44 23.06.2026

  • 34 Боа

    1 0 Отговор
    Интересно что за стоката украинци?
    Гледайте Сега!

    07:45 23.06.2026

  • 35 ДАРА СЕ ПРОДАДЕ

    1 2 Отговор
    На еврогьоевете

    07:46 23.06.2026

  • 36 Това и новата й работа

    1 2 Отговор
    Ясно e, че като политически продукт Евровизия сега ще й диктува къде и какво да прави. Ще обиколи гeйпарадите. Ще се записва нарочно в руски изяви и после ще обявява публично "Отказвам за да защитя Земенски от агресията". Ще пее на благотворителни концерти за събиране на пари за третия пол и Украйна".

    Затова в ЕС не се издигат талантливите, а политическите протежета. И тая Дара го знае отдавна, все пак е от България.

    07:47 23.06.2026

  • 37 Дзак

    0 0 Отговор
    Би трябвало вече да има достатъчно пари да не са съобразява с този или онзи!

    07:49 23.06.2026

  • 38 Фен

    0 0 Отговор
    А за участието и на сбора на траверсите, протести нямаше...

    07:50 23.06.2026

  • 39 123

    0 0 Отговор
    Нормално е Дара Прайда да откаже да пее на хетеросексуални.

    07:50 23.06.2026