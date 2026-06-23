Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
9-годишният син на Лиъм Пейн ще наследи 28 милиона долара

9-годишният син на Лиъм Пейн ще наследи 28 милиона долара

23 Юни, 2026 12:58 944 1

  • лиъм пейн-
  • наследство-
  • син-
  • дете-
  • почина-
  • певец-
  • one direction

Майката на момчето и бивша партньорка на певеца е един от администраторите на наследството

9-годишният син на Лиъм Пейн ще наследи 28 милиона долара - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Синът на Лиъм Пейн – Беър, ще наследи близо 28 милиона долара след смъртта на бившия член на One Direction, съобщават американски медии, позовавайки се на съдебни документи.

Деветгодишният Беър, който е син на Лиъм Пейн и британската певица Шерил Коул, е посочен като единствен наследник на имуществото на изпълнителя, който почина при инцидент преди две години. Според документите част от средствата ще бъдат достъпни за него още сега, но по-голямата част ще остане в доверителен фонд до навършване на пълнолетие.

Тъй като Пейн не е оставил завещание, Шерил Коул и музикалният адвокат Ричард Брей са назначени за администратори на наследството. Техните правомощия обаче се ограничават до съхраняването и управлението на активите на покойния певец.

Лиъм Пейн почина през октомври 2024 г., след като падна от балкона на хотелската си стая в хотел CasaSur Palermo в Буенос Айрес, Аржентина. Той беше на 31 години.

Според официалните данни изпълнителят е получил множество тежки травми, включително фрактура на черепа, довела до вътрешни и външни кръвоизливи. Разследването установи още, че по време на инцидента в организма му е имало високо съдържание на алкохол, както и следи от няколко вида наркотични вещества.

Смъртта на певеца предизвика международен отзвук и доведе до съдебно разследване в Аржентина. През февруари 2025 г. обвиненията срещу трима от петимата първоначално заподозрени по случая бяха свалени, включително срещу приятеля на Пейн Роджелио Норес и двама служители на хотела.

Делото срещу двама мъже, обвинени в продажба на кокаин на певеца преди смъртта му, продължава и се очаква да бъде разгледано от съда на по-късен етап.

Лиъм Пейн стана световноизвестен като част от групата One Direction, която се превърна в един от най-успешните музикални проекти на своето поколение. След разпадането на групата той разви солова кариера с хитове като „Strip That Down“, „Bedroom Floor“ и „Teardrops“.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.