9-годишният син на Лиъм Пейн ще наследи 28 милиона долара

Синът на Лиъм Пейн – Беър, ще наследи близо 28 милиона долара след смъртта на бившия член на One Direction, съобщават американски медии, позовавайки се на съдебни документи.

Деветгодишният Беър, който е син на Лиъм Пейн и британската певица Шерил Коул, е посочен като единствен наследник на имуществото на изпълнителя, който почина при инцидент преди две години. Според документите част от средствата ще бъдат достъпни за него още сега, но по-голямата част ще остане в доверителен фонд до навършване на пълнолетие.

Тъй като Пейн не е оставил завещание, Шерил Коул и музикалният адвокат Ричард Брей са назначени за администратори на наследството. Техните правомощия обаче се ограничават до съхраняването и управлението на активите на покойния певец.

Лиъм Пейн почина през октомври 2024 г., след като падна от балкона на хотелската си стая в хотел CasaSur Palermo в Буенос Айрес, Аржентина. Той беше на 31 години.

Според официалните данни изпълнителят е получил множество тежки травми, включително фрактура на черепа, довела до вътрешни и външни кръвоизливи. Разследването установи още, че по време на инцидента в организма му е имало високо съдържание на алкохол, както и следи от няколко вида наркотични вещества.

Смъртта на певеца предизвика международен отзвук и доведе до съдебно разследване в Аржентина. През февруари 2025 г. обвиненията срещу трима от петимата първоначално заподозрени по случая бяха свалени, включително срещу приятеля на Пейн Роджелио Норес и двама служители на хотела.

Делото срещу двама мъже, обвинени в продажба на кокаин на певеца преди смъртта му, продължава и се очаква да бъде разгледано от съда на по-късен етап.

Лиъм Пейн стана световноизвестен като част от групата One Direction, която се превърна в един от най-успешните музикални проекти на своето поколение. След разпадането на групата той разви солова кариера с хитове като „Strip That Down“, „Bedroom Floor“ и „Teardrops“.