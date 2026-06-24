Скандалът с Кейти Прайс и съпругът й се разраства

Кейти Прайс и новият ѝ съпруг Лий Андрюс отново се оказаха в центъра на медиен скандал. Само дни след като излезе от затвора в Дубай, 43-годишният Андрюс направи изненадващо признание, което предизвика вълна от реакции във Великобритания, пише marica.bg.

Съпругът на бившия модел твърди, че вече официално е „осиновил“ всичките пет деца на Кейти Прайс и дори двамата активно работят за общо дете. Думите му бързо обиколиха британските таблоиди, а много хора започнаха да поставят под въпрос достоверността на твърденията му.

Лий направи скандалното изказване в персонализирано видео за платформата Cameo, където започнал да продава поздрави на фенове след престоя си зад решетките. В клипа, поръчан като поздрав за Деня на бащата, той заявява:

„Аз самият нямам свои деца, но в момента с Кейти опитваме. Вече осинових нейните пет деца. Обичам жена си и обичам децата ѝ.“

Думите му обаче бяха посрещнати със сериозен скептицизъм. Според близки до Кейти Прайс източници твърденията за законно осиновяване не отговарят на истината. Те дори твърдят, че Лий не е прекарвал реално време с децата и контактите му с тях до момента са били основно чрез видео разговори.

Кейти Прайс е майка на пет деца от различни връзки. Най-големият ѝ син Харви е от отношенията ѝ с бившия футболист Дуайт Йорк. Той е на 24 години и има специални потребности. Джуниър и Принцес са деца от брака ѝ с певеца Питър Андре, а останалите две деца са от връзката ѝ с Киърън Хейлър.

Въпреки споровете, Лий вече публично демонстрира близост с децата на Кейти. Още през април той привлече внимание, след като сподели картичка, нарисувана от Харви, на която били изобразени две жаби с надпис „Мама Жаба и Татко Лий“. Малко след това той дори си направил татуировка с името на Харви до изображение на жаба.

Поредна драма около бебе №6

Темата за общо дете между Кейти и Лий също не е нова. Само седмици след сватбата им в Дубай, риалити звездата шокира феновете си, като обяви, че е бременна с шестото си дете. Тя дори показа положителен тест за бременност в социалните мрежи.

По-късно обаче Кейти призна, че това не е било вярно. В емоционално видео тя заяви, че не е бременна, но се надява в бъдеще да има още едно дете.

Скандалите около двойката продължават да следват всяка тяхна публична поява. Британските медии остават предпазливи към изявленията им, а част от феновете на Питър Андре изразиха възмущение, че човек, който според тях почти не познава децата, публично ги нарича свои.

Докато Кейти и Лий настояват, че са щастливи и изграждат семейство, общественото внимание остава приковано към въпроса дали зад гръмките изявления стои истинска семейна връзка или поредният опит за медийна сензация.

Lee Andrews says he's 'trying' for a baby with Katie Price, 48, and claims he's 'adopted' her children - despite never having actually met them https://t.co/gFPF2Hgx3P — Daily Mail (@DailyMail) June 22, 2026

Източник: www.marica.bg