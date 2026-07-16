Дейвид и Виктория Бекъм се награбиха при гола на Англия, но обратът ги съсипа (СНИМКИ)

Световното първенство по футбол през 2026 г. предложи един от най-зрелищните и емоционални сблъсъци в историята на футбола. Полуфиналът между Англия и Аржентина на стадион „Мерцедес-Бенц“ в Атланта се превърна в истинска арена на страстта не само на терена, но и по трибуните. В центъра на вниманието отново се оказа най-известната футболна двойка в света – Дейвид и Виктория Бекъм, чиито емоции буквално засенчиха случващото се пред камерите.

След като преди броени дни бившата певица от Spice Girls стана вайръл в социалните мрежи с абсолютно безизразната си физиономия по време на победния гол на Англия срещу Норвегия, този път Виктория реши да докаже, че също има футболно сърце.

Горещата целувка, която подлуди феновете

В 55-ата минута, когато Антъни Гордън отбеляза за 1:0 в полза на „Трите лъва“ след перфектно центриране на Морган Роджърс, ложата на Бекъмови избухна. Камерите на официалния предавател FOX Sports уловиха Дейвид Бекъм да скача от мястото си, размахвайки юмруци от щастие.

Изненадващо за всички, съпругата му Виктория също скочи на крака, бурно аплодирайки попадението, след което двамата се прегърнаха и споделиха страстна целувка. В ложата до тях бяха и синовете им Ромео и Круз, които също не скриха радостта си. Видеото от емоционалния момент веднага се разпространи в профилите на медии като HELLO! Magazine в Инстаграм, а хиляди фенове започнаха да коментират, че Пош Спайс най-накрая е започнала да се вълнува от мачовете на съпруга си.

Съсипани след коварния обрат на Лео Меси

Радостта на британската модна икона и легендарния капитан на Англия обаче се оказа твърде кратка. Настоящият световен шампион Аржентина, воден от голямата звезда Лионел Меси, показа защо е на върха. С две асистенции на Меси, южноамериканците сътвориха светкавичен и болезнен обрат, затваряйки срещата при резултат 2:1.

След последния съдийски сигнал камерите отново потърсиха семейство Бекъм. Контрастът беше смазващ. Дейвид и Виктория изглеждаха напълно съсипани, седейки в непосредствена близост до ликуващите аржентински фенове. Бившият №7 на Англия, който има тежка лична история с този съперник от Световното през 1998 г., трудно сдържаше сълзите си. Според публикации в спортната секция на Yahoo Sports, Виктория е прекарала последните минути от вечерта, опитвайки се да утеши видимо депресирания си съпруг.

„Сърцата ни са разбити“

Малко след драматичното отпадане, Дейвид Бекъм наруши мълчанието си и направи емоционално изявление в личния си профил в Инстаграм, цитирано и от световната агенция ANI News.

„Сърцата ни са разбити, но тези спомени ни вдъхновяват и остават завинаги. Благодаря на нашия отбор, на нашите фенове и на нашата страна за всичко, което ни дадохте на това Световно първенство“, написа съкрушената легенда.

За Англия и новия им мениджър Томас Тухел мечтата за световната титла приключи на крачка от финала, а за Бекъмови вечерта в Атланта се превърна в истинско влакче на ужасите – от най-високата точка на щастието до абсолютната футболна скръб. Докато Аржентина се готви за големия финал срещу Испания в Ню Йорк, Англия ще трябва да се изправи срещу Франция в битка за утешителното трето място.