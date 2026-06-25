Ники Кънчев показа красивата си дъщеря абитуриентка (СНИМКА)

Емблематичният водещ на "Стани богат" Ники Кънчев преживя един от най-вълнуващите моменти за всеки родител – изпрати своята дъщеря Мари-София на абитуриентския ѝ бал.
Любимецът на зрителите сподели семеен кадър в социалните мрежи, на който показа порасналата абитуриентка и не скри гордостта си от новата важна стъпка в живота ѝ.
Към снимката Ники Кънчев отправи красиво и кратко послание на младата си гордост: „Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, единайсет, дванайсет! Попътен вятър, Тати! Много те обичам!“
Под публикацията бяха изписани десетки коментари от приятели, колеги и почитатели на водещия, които пожелаха на абитуриентката здраве, успехи и сбъднати мечти.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
10:59 25.06.2026
2 Българин 🇧🇬
10:59 25.06.2026
3 Мълния
Коментиран от #6
11:00 25.06.2026
4 Аз, като МАЙКА
Всеки има собствен вкус и представа за тази етична категория!
На мен, якънчев въоще не ми допада. Заприлича на Вапцаров по лиготене и натрапчивост.
И да не би само Кънчев да е бпща на абитуриент?
Обиждате всички останали, вкл и момичето избано за най- красива абитуриентка.
А всеки родител вижда в детето си най- добри качества, дори и да ги няма.
Да е жива и здрава и да надмине по образованост баща си!
Коментиран от #15
11:05 25.06.2026
5 Соваж бейби
Коментиран от #8, #11
11:06 25.06.2026
6 Малейййй, дали и на нас
До коментар #3 от "Мълния":Турчолята не ни готвят подобен сценарий.
Пеевски нещо се е поразкрасил!
Коментиран от #16
11:07 25.06.2026
7 Сталин
Коментиран от #17
11:08 25.06.2026
8 И таткото
До коментар #5 от "Соваж бейби":Много подходящо облечен за такова тържество!
Момичето няма да го обсъждам!
По скоро автора!
Коментиран от #10
11:10 25.06.2026
9 Нека да пиша
11:15 25.06.2026
10 Соваж бейби
До коментар #8 от "И таткото":Ники Кънчев е един от малкото хора които уважавам в българският ефир,все пак дъщерята има бал не бащата .Как да се облече човека ?Не я жени а я изпраща,какво трябва да направи да наеме гайди и гадулки и да покани половина Сафия в тях да се угоява ?Няма ли да спрете с тези балкански традиции и показност ,да беше с рокля от пердета и накичена с злато това ли искаш да видиш ?Девойката е с стил всичко си е на място ,типичен френски стил хората тук се обличат семпло но с клас както го виждаш на снимката.
Коментиран от #12
11:20 25.06.2026
11 И що й е убавото
До коментар #5 от "Соваж бейби":Че е на Никой Кънчев щерка !
Айде, моля, по- сериозно!
Под тях на страницата има друга потресаваща снимка . На мамин Сашко и на Сашето майка му- и двамата смукачи.
11:23 25.06.2026
12 Да се беше съблякал
До коментар #10 от "Соваж бейби":По шорти и гол до кръста!
Коментиран от #14
11:25 25.06.2026
13 Вижда се
11:29 25.06.2026
14 Соваж бейби
До коментар #12 от "Да се беше съблякал":Не виждам нищо като гаф в облеклото на Ники Кънчев, даже го намирам забавно с тениската и аз харесвам такъв стил като
Richard Orlinski има подобни некща на Давид от Микеланджело ако изобщо си чувал за него .Казах празника е на дъщерята не е негов не бъркай ромски манталитет с европейски.
11:35 25.06.2026
15 Идън
До коментар #4 от "Аз, като МАЙКА":Конкурсът за избор на най- красива абитуриентка е нелепица... Това е неуважение към другите момичета...Снимката на таткото и дъщерята е красива.Пиша таткото- защото има разлика между баща и татко- също както при къща и дом.Бъдете здрави и щастливи.
11:41 25.06.2026
16 Без име
До коментар #6 от "Малейййй, дали и на нас":Нищо не готвят турчулята. Тази територоя ни е извоювана от Русия, да се оправят с нея. Ако им стиска. Много руска кръв е попила тук, за да смеят турчулята да ходят по нея.
12:15 25.06.2026
17 Мнение
До коментар #7 от "Сталин":Факти трябва да кръстят рубриката:
"Дразнителите на народа"!
Разни там жълто.ветници преспонсорирани от нпо-тата на шорош (и др подобни) ги рекламират тук ежедневно все едно са некъв невероятен фактор в България?!
Кънчевци, ивановци, андреевци, цънци, дари и всекви други подобни хора изключили се от българската реалност и защитаващи античовешки политики, като лгбт, "петрохан" и др, трябва да бъдат блокирани от информационните потоци!
Само си спомнете въпросният Иван какво каза срещу хората посмели да излязат на похода в защита на семейството?!
МОМЕНТАЛНО ОСВЕТЛЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ГРАНТАДЖИИ, ДА СТАНЕ НА ЦЕЛИЯТ НАРОД ЯСНО, ЗА КАКВО ТОЧНО ПОЛУЧАВАТ КИНТИТЕ СИ!
12:36 25.06.2026