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Ники Кънчев показа красивата си дъщеря абитуриентка (СНИМКА)

Ники Кънчев показа красивата си дъщеря абитуриентка (СНИМКА)

25 Юни, 2026 10:58 2 169 17

  • ники кънчев-
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  • завършване

Водещият изпрати дъщеря си на абитуриентския и бал

Ники Кънчев показа красивата си дъщеря абитуриентка (СНИМКА) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Емблематичният водещ на "Стани богат" Ники Кънчев преживя един от най-вълнуващите моменти за всеки родител – изпрати своята дъщеря Мари-София на абитуриентския ѝ бал.

Любимецът на зрителите сподели семеен кадър в социалните мрежи, на който показа порасналата абитуриентка и не скри гордостта си от новата важна стъпка в живота ѝ.

Към снимката Ники Кънчев отправи красиво и кратко послание на младата си гордост: „Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, единайсет, дванайсет! Попътен вятър, Тати! Много те обичам!“

Под публикацията бяха изписани десетки коментари от приятели, колеги и почитатели на водещия, които пожелаха на абитуриентката здраве, успехи и сбъднати мечти.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    7 6 Отговор
    Вива ла Ozempik !!!

    10:59 25.06.2026

  • 2 Българин 🇧🇬

    24 0 Отговор
    Да му е жива и здрава !

    10:59 25.06.2026

  • 3 Мълния

    12 12 Отговор
    Натовска Румъния заграби Молдова ! Законопроект за обединение между Румъния и Република Молдова, внесен на 14 април тази година от партията S.O.S. Румъния, се счита за приет от Камарата на депутатите в Румъния . / В Република Молдова обаче мнозинството от гражданите продължава да се противопоставя на подобен сценарий, като подкрепата за него остава по-ниска от тази в Румъния .

    Коментиран от #6

    11:00 25.06.2026

  • 4 Аз, като МАЙКА

    17 5 Отговор
    Никога не бих си изложила децата на хорските преценки за красота.
    Всеки има собствен вкус и представа за тази етична категория!
    На мен, якънчев въоще не ми допада. Заприлича на Вапцаров по лиготене и натрапчивост.
    И да не би само Кънчев да е бпща на абитуриент?
    Обиждате всички останали, вкл и момичето избано за най- красива абитуриентка.
    А всеки родител вижда в детето си най- добри качества, дори и да ги няма.
    Да е жива и здрава и да надмине по образованост баща си!

    Коментиран от #15

    11:05 25.06.2026

  • 5 Соваж бейби

    17 3 Отговор
    Да ти е жива и здрава господин Кънчев,много хубав стил браво на момичето е това семпло и елегантно !

    Коментиран от #8, #11

    11:06 25.06.2026

  • 6 Малейййй, дали и на нас

    9 3 Отговор

    До коментар #3 от "Мълния":

    Турчолята не ни готвят подобен сценарий.
    Пеевски нещо се е поразкрасил!

    Коментиран от #16

    11:07 25.06.2026

  • 7 Сталин

    11 7 Отговор
    В България само паразит до паразита , майнольо

    Коментиран от #17

    11:08 25.06.2026

  • 8 И таткото

    8 5 Отговор

    До коментар #5 от "Соваж бейби":

    Много подходящо облечен за такова тържество!
    Момичето няма да го обсъждам!
    По скоро автора!

    Коментиран от #10

    11:10 25.06.2026

  • 9 Нека да пиша

    11 7 Отговор
    Прилича на Цонка Копейкина фон Столипиново унд дер Цайс.

    11:15 25.06.2026

  • 10 Соваж бейби

    8 4 Отговор

    До коментар #8 от "И таткото":

    Ники Кънчев е един от малкото хора които уважавам в българският ефир,все пак дъщерята има бал не бащата .Как да се облече човека ?Не я жени а я изпраща,какво трябва да направи да наеме гайди и гадулки и да покани половина Сафия в тях да се угоява ?Няма ли да спрете с тези балкански традиции и показност ,да беше с рокля от пердета и накичена с злато това ли искаш да видиш ?Девойката е с стил всичко си е на място ,типичен френски стил хората тук се обличат семпло но с клас както го виждаш на снимката.

    Коментиран от #12

    11:20 25.06.2026

  • 11 И що й е убавото

    9 4 Отговор

    До коментар #5 от "Соваж бейби":

    Че е на Никой Кънчев щерка !
    Айде, моля, по- сериозно!
    Под тях на страницата има друга потресаваща снимка . На мамин Сашко и на Сашето майка му- и двамата смукачи.

    11:23 25.06.2026

  • 12 Да се беше съблякал

    4 6 Отговор

    До коментар #10 от "Соваж бейби":

    По шорти и гол до кръста!

    Коментиран от #14

    11:25 25.06.2026

  • 13 Вижда се

    7 4 Отговор
    Приятно и лъчезарно момиче.Който я спечели да не я изпуска,не е за изпускане.

    11:29 25.06.2026

  • 14 Соваж бейби

    6 3 Отговор

    До коментар #12 от "Да се беше съблякал":

    Не виждам нищо като гаф в облеклото на Ники Кънчев, даже го намирам забавно с тениската и аз харесвам такъв стил като
    Richard Orlinski има подобни некща на Давид от Микеланджело ако изобщо си чувал за него .Казах празника е на дъщерята не е негов не бъркай ромски манталитет с европейски.

    11:35 25.06.2026

  • 15 Идън

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "Аз, като МАЙКА":

    Конкурсът за избор на най- красива абитуриентка е нелепица... Това е неуважение към другите момичета...Снимката на таткото и дъщерята е красива.Пиша таткото- защото има разлика между баща и татко- също както при къща и дом.Бъдете здрави и щастливи.

    11:41 25.06.2026

  • 16 Без име

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Малейййй, дали и на нас":

    Нищо не готвят турчулята. Тази територоя ни е извоювана от Русия, да се оправят с нея. Ако им стиска. Много руска кръв е попила тук, за да смеят турчулята да ходят по нея.

    12:15 25.06.2026

  • 17 Мнение

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    Факти трябва да кръстят рубриката:
    "Дразнителите на народа"!

    Разни там жълто.ветници преспонсорирани от нпо-тата на шорош (и др подобни) ги рекламират тук ежедневно все едно са некъв невероятен фактор в България?!

    Кънчевци, ивановци, андреевци, цънци, дари и всекви други подобни хора изключили се от българската реалност и защитаващи античовешки политики, като лгбт, "петрохан" и др, трябва да бъдат блокирани от информационните потоци!

    Само си спомнете въпросният Иван какво каза срещу хората посмели да излязат на похода в защита на семейството?!

    МОМЕНТАЛНО ОСВЕТЛЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ГРАНТАДЖИИ, ДА СТАНЕ НА ЦЕЛИЯТ НАРОД ЯСНО, ЗА КАКВО ТОЧНО ПОЛУЧАВАТ КИНТИТЕ СИ!

    12:36 25.06.2026