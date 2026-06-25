Обвиниха шоуто "Smart Face" в измама за 10 000 евро, Цитиридис отвърна (ВИДЕО)

Николаос Цитиридис защити новото си предаване „Смарт фейс“, след като в социалните мрежи се появиха обвинения, че спечелените 10 000 евро в шоуто са били предварително нагласени.

Повод за коментарите стана един от последните епизод на предаването, в който случайна минувачка на име Михаела си тръгна с голямата награда от 10 000 евро. Малко след излъчването зрители започнаха да твърдят, че подобна печалба е невъзможна и че всичко е било режисирано. За отговора на последния въпрос Михаела попадна на социолога Първан Симеонов, който ѝ помогна.

Водещият обаче категорично отхвърли тези обвинения.

„Много хора започнаха да говорят, че всичко е нагласено, но ние наистина дадохме 10 000 евро на случаен минувач от улицата“, заяви Цитиридис. Той подчерта, че продукцията няма причина да манипулира играта, а за коректността на процеса гарантират независими експерти.

„На хейтърите мога да кажа, че социологът Първан Симеонов няма да рискува кариерата си, за да участва в предаване на улицата. Всичко е истинско, няма нищо нагласено“, каза още водещият.

Изказването му идва на фона на продължаващите дискусии около формата, който още с първите си епизоди предизвика сериозен интерес сред зрителите. Голямата печалба от 10 000 евро обаче раздели аудиторията – докато едни поздравиха късметлийката Михаела, други поставиха под съмнение автентичността на случилото се.

От екипа на предаването са категорични, че играта се провежда при пълна прозрачност и че всички награди се изплащат реално на участниците.