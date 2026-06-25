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Обвиниха шоуто "Smart Face" в измама за 10 000 евро, Цитиридис отвърна (ВИДЕО)

Обвиниха шоуто "Smart Face" в измама за 10 000 евро, Цитиридис отвърна (ВИДЕО)

25 Юни, 2026 15:58 1 549 17

  • николаос цитиридис-
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  • печалба-
  • нагласено-
  • шоу

Телевизионни зрители масово смятат, че голямата печалба от 10 000 евро е била нагласена

Обвиниха шоуто "Smart Face" в измама за 10 000 евро, Цитиридис отвърна (ВИДЕО) - 1
Снимка: NOVA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Николаос Цитиридис защити новото си предаване „Смарт фейс“, след като в социалните мрежи се появиха обвинения, че спечелените 10 000 евро в шоуто са били предварително нагласени.

Повод за коментарите стана един от последните епизод на предаването, в който случайна минувачка на име Михаела си тръгна с голямата награда от 10 000 евро. Малко след излъчването зрители започнаха да твърдят, че подобна печалба е невъзможна и че всичко е било режисирано. За отговора на последния въпрос Михаела попадна на социолога Първан Симеонов, който ѝ помогна.

Водещият обаче категорично отхвърли тези обвинения.

„Много хора започнаха да говорят, че всичко е нагласено, но ние наистина дадохме 10 000 евро на случаен минувач от улицата“, заяви Цитиридис. Той подчерта, че продукцията няма причина да манипулира играта, а за коректността на процеса гарантират независими експерти.

„На хейтърите мога да кажа, че социологът Първан Симеонов няма да рискува кариерата си, за да участва в предаване на улицата. Всичко е истинско, няма нищо нагласено“, каза още водещият.

Изказването му идва на фона на продължаващите дискусии около формата, който още с първите си епизоди предизвика сериозен интерес сред зрителите. Голямата печалба от 10 000 евро обаче раздели аудиторията – докато едни поздравиха късметлийката Михаела, други поставиха под съмнение автентичността на случилото се.

От екипа на предаването са категорични, че играта се провежда при пълна прозрачност и че всички награди се изплащат реално на участниците.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    18 0 Отговор
    Гръцкото Моше чикиридис- все едно да полираш л@йно

    16:01 25.06.2026

  • 2 Мимчят

    14 1 Отговор
    ДА бе не,ама ,,ДА,, Нагласено е!

    16:02 25.06.2026

  • 3 Дориана

    12 1 Отговор
    Много глупаво и абсолютно недалновидно шоу без никаква логика и ценности. Едни хора отговарят, а друг печели на гърба на участниците. Това е направо скандално и от къде имат толкова пари да ги раздават на абсолютно глупави въпроси, на които и ученик може да отговори. Щом имат толкова пари да раздават , защо не помогнат на ограбения бюджет.

    16:03 25.06.2026

  • 4 Господи

    22 0 Отговор
    Какви халваджиян глупости излъчват.

    16:06 25.06.2026

  • 5 Един

    12 0 Отговор
    Византиец току така пари не дава. Известни са с далаверите си, а не с честността си. Същите като нас.

    16:09 25.06.2026

  • 6 Мдаа

    9 0 Отговор
    Като имат толкова много излишни пари нека да помогнат на нуждаещи се дечица за лечение а не да ги раздават по улиците .

    Коментиран от #9

    16:18 25.06.2026

  • 7 На грък

    9 0 Отговор
    Вяра да нямаш, а самото това нещо в живота е изпозвач и голям стисняр.
    Нагласено е!
    Както е нагласено, в « сделка или не» нито веднъж не се паднаха 50000€, защо ли?

    16:25 25.06.2026

  • 8 665

    4 0 Отговор
    Най нормалното е отговарящият да каже "знам отговора, ама казвам срещу 50(примерно ) процента от печалбата".
    Но не се случва. По сценарий е и нагласено отвсякъде !

    16:30 25.06.2026

  • 9 Дориана

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от "Мдаа":

    Да точно за това шоуто е абсолютно глупаво В него няма никакъв смисъл по-скоро противопоставя един участник , който печели на всички други, които отговарят " с пръст в уста" Пълна скръб. Човек не знае да се смее.ли, или да плаче. И да, защо не дадат парите за някоя смислена кауза толкова деца чакат финансова помощ, а те тръгнали да ги раздават на сульо и пульо .

    16:42 25.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Друг тъпак

    1 1 Отговор
    Щом парите не ги взимам аз, значи е нагласено и съдията е корумпиран!

    16:56 25.06.2026

  • 12 Ала бала

    1 0 Отговор
    Не му вервайте на подлия грък. Всичко е нагласено.Тази е част от постановката.

    16:57 25.06.2026

  • 13 тото 41

    5 0 Отговор
    Щом се падна 41 в тото 5 от 35 всичко е възможно😉

    17:00 25.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Гост

    2 0 Отговор
    И за тия места! Също като за изпадналия Бачорски! Смях и жалост, пълно деграде! Ашколсун НТВ, аферим!!!

    17:06 25.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Гост

    1 0 Отговор
    Въпреки че ме изтриха, ще го напиша пак! Проблема не беше социолога, а нивото на въпросите! Тия ептен смятат публиката за индианци!!!

    17:29 25.06.2026