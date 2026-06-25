Обвиниха шоуто "Smart Face" в измама за 10 000 евро, Цитиридис отвърна (ВИДЕО)

Николаос Цитиридис защити новото си предаване „Смарт фейс“, след като в социалните мрежи се появиха обвинения, че спечелените 10 000 евро в шоуто са били предварително нагласени.
Повод за коментарите стана един от последните епизод на предаването, в който случайна минувачка на име Михаела си тръгна с голямата награда от 10 000 евро. Малко след излъчването зрители започнаха да твърдят, че подобна печалба е невъзможна и че всичко е било режисирано. За отговора на последния въпрос Михаела попадна на социолога Първан Симеонов, който ѝ помогна.
Водещият обаче категорично отхвърли тези обвинения.
„Много хора започнаха да говорят, че всичко е нагласено, но ние наистина дадохме 10 000 евро на случаен минувач от улицата“, заяви Цитиридис. Той подчерта, че продукцията няма причина да манипулира играта, а за коректността на процеса гарантират независими експерти.
„На хейтърите мога да кажа, че социологът Първан Симеонов няма да рискува кариерата си, за да участва в предаване на улицата. Всичко е истинско, няма нищо нагласено“, каза още водещият.
Изказването му идва на фона на продължаващите дискусии около формата, който още с първите си епизоди предизвика сериозен интерес сред зрителите. Голямата печалба от 10 000 евро обаче раздели аудиторията – докато едни поздравиха късметлийката Михаела, други поставиха под съмнение автентичността на случилото се.
От екипа на предаването са категорични, че играта се провежда при пълна прозрачност и че всички награди се изплащат реално на участниците.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
16:01 25.06.2026
2 Мимчят
16:02 25.06.2026
3 Дориана
16:03 25.06.2026
4 Господи
16:06 25.06.2026
5 Един
16:09 25.06.2026
6 Мдаа
Коментиран от #9
16:18 25.06.2026
7 На грък
Нагласено е!
Както е нагласено, в « сделка или не» нито веднъж не се паднаха 50000€, защо ли?
16:25 25.06.2026
8 665
Но не се случва. По сценарий е и нагласено отвсякъде !
16:30 25.06.2026
9 Дориана
До коментар #6 от "Мдаа":Да точно за това шоуто е абсолютно глупаво В него няма никакъв смисъл по-скоро противопоставя един участник , който печели на всички други, които отговарят " с пръст в уста" Пълна скръб. Човек не знае да се смее.ли, или да плаче. И да, защо не дадат парите за някоя смислена кауза толкова деца чакат финансова помощ, а те тръгнали да ги раздават на сульо и пульо .
16:42 25.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Друг тъпак
16:56 25.06.2026
12 Ала бала
16:57 25.06.2026
13 тото 41
17:00 25.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Гост
17:06 25.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Гост
17:29 25.06.2026