Принц Хари и Меган Маркъл пристигат със собствена охрана във Великобритания

Принц Хари се очаква да пристигне със собствен екип за охрана при предстоящото посещение на семейството му в Лондон следващия месец, съобщават източници, според които той и Меган Маркъл се подготвят за визита, която вероятно ще привлече значително обществено внимание.

Хари, който според публикации плаща около 3 млн. долара годишно за частна охрана в САЩ, все още не е получил правото на постоянна въоръжена полицейска защита във Великобритания след продължителния си спор с британското Министерство на вътрешните работи.

Въпреки това на семейството е предложено да отседне в кралска резиденция с частна охрана по време на визитата. Очаква се Хари и Меган да бъдат придружени от децата си – принц Арчи, на 7 години, и принцеса Лилибет, на 5 години.

Източник, запознат с плановете, твърди, че семейството няма да пътува с частен самолет, но ще бъде със свои бодигардове. По думите му принц Хари обичайно пътува поне с един или двама членове на личния си охранителен екип.

Това ще бъде първото посещение на семейството във Великобритания от четири години насам и се очаква да предизвика сериозен медиен интерес. Пътуването на херцозите на Съсекс е планирано във връзка с началото на едногодишното отброяване до игрите Invictus, които ще се проведат в Бирмингам следващото лято, от 7 до 10 юли.

Според източници принц Хари иска да използва визитата и за среща с баща си, крал Чарлз III, който рядко е виждал Арчи и Лилибет през последните години.

Един от основните въпроси около посещението е дали семейство Съсекс, в координация с Бъкингамския дворец, ще публикува снимка на краля с внуците му. Макар децата да се появяват в профила на Меган в Instagram и в рекламни материали за лайфстайл марката ѝ As Ever, лицата им рядко се показват ясно.

Въпросът за сигурността на Хари във Великобритания се разглежда от RAVEC – Кралския и VIP изпълнителен комитет, който определя нивото на защита за висши членове на кралското семейство и други важни личности в страната.

Личната охрана на Хари обаче няма право да носи оръжие във Великобритания. Това право е запазено единствено за специално обучени полицейски служители. Частните охранители също така нямат достъп до разузнавателната информация, с която разполагат полицейските екипи за кралска и дипломатическа защита.

Според британски медии през януари, когато принц Хари беше във Върховния съд в Лондон по дело за защита на личния живот срещу издателя на Daily Mail, жена, описвана като известна преследвачка и вероятно страдаща от психични проблеми, е седяла на метри от него в два отделни случая. Частната му охрана я е забелязала, но не е имала правомощия да се намеси.

„Те не можеха да направят нищо, защото не са полиция. Това е обществена сграда и тя има право да бъде там“, коментира източник.

Сър Клайв Олдъртън, главен личен секретар на крал Чарлз III и най-високопоставен помощник в Бъкингамския дворец, е сред осемте членове на панела, който има отношение към решенията за сигурността на Хари.

Принцът отдавна твърди, че баща му би могъл да повлияе на ситуацията. В интервю за BBC миналата година той заяви, че в ръцете на краля има „много контрол и възможности“ и че въпросът може да бъде решен чрез него – не непременно чрез пряка намеса, а чрез оттегляне и оставяне на експертите да направят необходимото.

„Не виждам свят, в който на този етап бих довел съпругата и децата си обратно във Великобритания. И мисля, че е наистина тъжно, че няма да мога да покажа на децата си родината си“, каза тогава Хари.

Миналата година му беше предоставен преглед на статута му за сигурност чрез специален борд за оценка на риска. Сега се очаква RAVEC да даде становище пред независим председател, който да прецени дали Хари трябва да има право на въоръжена охрана.

В изявление до Page Six британското Министерство на вътрешните работи заявява, че системата за защитна сигурност на Обединеното кралство е „строга и пропорционална“. От ведомството подчертават, че по дългогодишна практика не предоставят подробности за конкретните мерки, тъй като това би могло да компрометира тяхната ефективност и да засегне сигурността на отделни лица.