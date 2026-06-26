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Близначката Алекс стана майка за пръв път (СНИМКИ)

Близначката Алекс стана майка за пръв път (СНИМКИ)

26 Юни, 2026 15:59 1 009 6

  • алекс и влади-
  • близначки-
  • майка-
  • бебе-
  • раждане

Певицата показа бебето Александър

Близначката Алекс стана майка за пръв път (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Близначката Алекс от популярния дует Алекс и Влади съобщи радостната новина, че е станала майка за пръв път.

"Най-красивият момент в живота ми не беше сцена, концерт или прожектор. Беше тази болнична стая. Тук за първи път те прегърнах. Тук разбрах какво означава една любов да промени целия ти свят само за миг.

На 20.06.2026 г. се роди нашият Александър. 3 875 г. 51 см. А аз се родих като майка. Добре дошъл, любов моя! Оттук нататък всяка моя стъпка ще бъде с мисъл за теб. Обичаме те безкрайно.

Благодаря на моята АГ @marzenapanov, която е с мен повече от 12г. за грижите, търпението и професионализма, заедно с целия ѝ екип от болница Шейново!", пише Алекс в поста си.

Алекс и партньорът ѝ сключиха брак в края на 2025 г. със скромна церемония и едва няколко снимки в социалните мрежи, към които булката написа единствено "Изпращаме 2025г. официално семейство Боянови!". В друга публикация тя разкри, че със съпругът ѝ са се "гонили 13 години".


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Любопитко

    9 0 Отговор
    Колко близнаци и близначки има в България и особата "Алекс" с какво е по-интересна или по-заслужила от другите?!?

    16:25 26.06.2026

  • 2 За един приятел питам

    1 0 Отговор
    Тези близначки нямаха ли едно прелюбопитно клипче?

    Коментиран от #3, #5

    16:32 26.06.2026

  • 3 Мусорчик

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "За един приятел питам":

    Май беше музикално. Свиреха на нещо.

    16:40 26.06.2026

  • 4 Цървул

    1 0 Отговор
    Честито и успехи .

    16:47 26.06.2026

  • 5 То па

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "За един приятел питам":

    Клипчето да им беше проблема. И двете бяха проститутки. Този балък ядове го чакат.

    17:15 26.06.2026

  • 6 лют пипер

    0 0 Отговор
    Приказно красиви са двете рошави близнета!

    17:20 26.06.2026