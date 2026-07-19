110 години от рождението на Димитър Списаревски

На 19 юли 2026 г. се навършват 110 години от рождението на легендарния български пилот-изтребител Димитър Списаревски. Роден през 1916 г. в Добрич, той остава в националната памет като символ на безпределна храброст и саможертва. По време на Втората световна война, при отбраната на София на 20 декември 1943 г., той извършва първия български жив таран, врязвайки своя самолет Месершмит в американски бомбардировач B-24, за да защити цивилното население.
Малко известен факт е, че Списаревски е бил изключителен спортист – тренирал е футбол и борба, като е бил част от столичния клуб "Левски".
Неговият борбен характер и остър език често са му носели наказания във военното училище, но същевременно са спечелили уважението на неговите съратници. Документални материали и военно-исторически блогове описват как дори вражеските пилоти са останали изумени от неговия устрем и жертвоготовност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
13:09 19.07.2026
2 Поклон пред героя
Коментиран от #6, #18, #28
13:12 19.07.2026
3 Герой
Коментиран от #22, #23
13:14 19.07.2026
4 Лопата Орешник
13:15 19.07.2026
5 Това е истински боен пилот
13:15 19.07.2026
6 Хмхмм
До коментар #2 от "Поклон пред героя":Къде има такива играчки?
Коментиран от #10
13:15 19.07.2026
7 Браво! Той е истински герой!
Коментиран от #8
13:15 19.07.2026
8 Да се знае!
До коментар #7 от "Браво! Той е истински герой!":Списаревски е обучен в Германия!
Коментиран от #13
13:16 19.07.2026
9 Почивай
Коментиран от #15, #25
13:17 19.07.2026
10 Мунчовци
До коментар #6 от "Хмхмм":Приказката "играчка - плачка" идва от тези случай с хвърляните играчки съдържащи взрив.
Коментиран от #17
13:17 19.07.2026
11 Политкоректен
13:18 19.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Знае се
До коментар #8 от "Да се знае!":И е летял на един от най-добрите за времето си немски изтребители Месершмит Бф-109.
13:21 19.07.2026
14 Исторически парк
Коментиран от #24
13:24 19.07.2026
15 Идиот
До коментар #9 от "Почивай":Всички оцелели бойни пилоти от царско време в последствие след ВСВ са продължили да бъдат такива. Никой не е репресирал веонните, участвали в защитата на България. А жълтопаважните слабоумници не четете и нищо не знаете за последната фаза на войната с обръщането на българската армия срещу "съюзниците" от хитлериска Германия.
Коментиран от #19, #21
13:24 19.07.2026
16 Ивелин Михайлов
Коментиран от #20
13:25 19.07.2026
17 Хмхмм
До коментар #10 от "Мунчовци":Къде са?Виждал ли си ги?
13:26 19.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 По мияр
До коментар #15 от "Идиот":Има го черно на бяло становището точно за Списаревски на оня бо клук Захарова.
13:29 19.07.2026
20 Карлуково
До коментар #16 от "Ивелин Михайлов":Кво ти казАхме сутринта?
13:30 19.07.2026
21 Така е
До коментар #15 от "Идиот":Руската пропаганда има за цел глупака.
13:30 19.07.2026
22 койдазнай
До коментар #3 от "Герой":Защото е бил фашис!
Коментиран от #29
13:31 19.07.2026
23 Шпека
До коментар #3 от "Герой":Ами ,щото се е бил на страната на Райха и е карал Месершмит
13:31 19.07.2026
24 койдазнай
До коментар #14 от "Исторически парк":Американските терористи са се борили за мир в състава на Антифашиската коалиция.
Вие за фашиситите ли сте?
13:32 19.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Пецата
13:45 19.07.2026
27 Къв тоа бе?
13:47 19.07.2026
28 Ксаниба
До коментар #2 от "Поклон пред героя":Най много българи са убити от руснаците като ги изпращат (принудително) да се бият при Драва.
13:49 19.07.2026
29 Костадинов
До коментар #22 от "койдазнай":Фашистите са в бкп и кпсс.
13:50 19.07.2026