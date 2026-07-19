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110 години от рождението на Димитър Списаревски

110 години от рождението на Димитър Списаревски

19 Юли, 2026 13:07 654 29

  • димитър списаревски-
  • годишнина от рождението-
  • пилот

Подвигът на българския авиатор, който остана в историята с живия таран

110 години от рождението на Димитър Списаревски - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 19 юли 2026 г. се навършват 110 години от рождението на легендарния български пилот-изтребител Димитър Списаревски. Роден през 1916 г. в Добрич, той остава в националната памет като символ на безпределна храброст и саможертва. По време на Втората световна война, при отбраната на София на 20 декември 1943 г., той извършва първия български жив таран, врязвайки своя самолет Месершмит в американски бомбардировач B-24, за да защити цивилното население.

Малко известен факт е, че Списаревски е бил изключителен спортист – тренирал е футбол и борба, като е бил част от столичния клуб "Левски".

Неговият борбен характер и остър език често са му носели наказания във военното училище, но същевременно са спечелили уважението на неговите съратници. Документални материали и военно-исторически блогове описват как дори вражеските пилоти са останали изумени от неговия устрем и жертвоготовност.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 6 Отговор
    България обявила война на САЩ като мислели че са много далеч.Същото е сега с Иран.

    13:09 19.07.2026

  • 2 Поклон пред героя

    20 6 Отговор
    Американците убиват стотици българи, разрушават много исторически сгради в София и хвърлят детски играчки с бомби в тях, за да убиват български деца.

    Коментиран от #6, #18, #28

    13:12 19.07.2026

  • 3 Герой

    14 4 Отговор
    Истински герой и родолюбец. За него научихме след 1989 г. Преди това БКП-то не го почиташе. Защо ли?

    Коментиран от #22, #23

    13:14 19.07.2026

  • 4 Лопата Орешник

    9 0 Отговор
    Поклон

    13:15 19.07.2026

  • 5 Това е истински боен пилот

    8 1 Отговор
    Радев, а ти кога?

    13:15 19.07.2026

  • 6 Хмхмм

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Поклон пред героя":

    Къде има такива играчки?

    Коментиран от #10

    13:15 19.07.2026

  • 7 Браво! Той е истински герой!

    10 0 Отговор
    Трепал е англосакси, значи е бил много добър човек.

    Коментиран от #8

    13:15 19.07.2026

  • 8 Да се знае!

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "Браво! Той е истински герой!":

    Списаревски е обучен в Германия!

    Коментиран от #13

    13:16 19.07.2026

  • 9 Почивай

    7 4 Отговор
    в мир , дано си на по добро място на любимото Небе ! Ако беше останал жив , след 9.Септември щеше да бъде изпратен в лагер или разстрелян в името на шумкарите , убийците и терористите !

    Коментиран от #15, #25

    13:17 19.07.2026

  • 10 Мунчовци

    6 3 Отговор

    До коментар #6 от "Хмхмм":

    Приказката "играчка - плачка" идва от тези случай с хвърляните играчки съдържащи взрив.

    Коментиран от #17

    13:17 19.07.2026

  • 11 Политкоректен

    10 1 Отговор
    Поклон пред най-великия ни летец!

    13:18 19.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Знае се

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Да се знае!":

    И е летял на един от най-добрите за времето си немски изтребители Месершмит Бф-109.

    13:21 19.07.2026

  • 14 Исторически парк

    4 1 Отговор
    Велик борец от Добрич против американските терористи!

    Коментиран от #24

    13:24 19.07.2026

  • 15 Идиот

    6 7 Отговор

    До коментар #9 от "Почивай":

    Всички оцелели бойни пилоти от царско време в последствие след ВСВ са продължили да бъдат такива. Никой не е репресирал веонните, участвали в защитата на България. А жълтопаважните слабоумници не четете и нищо не знаете за последната фаза на войната с обръщането на българската армия срещу "съюзниците" от хитлериска Германия.

    Коментиран от #19, #21

    13:24 19.07.2026

  • 16 Ивелин Михайлов

    5 1 Отговор
    Не искам в моята рота да се говори за разни Хитлер, Сталин, Чърчил, Рузвелт, Мусолини. Вие сте преди всичко български войници и нашата единствена идея трябва да бъде България. - Списаревски

    Коментиран от #20

    13:25 19.07.2026

  • 17 Хмхмм

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Мунчовци":

    Къде са?Виждал ли си ги?

    13:26 19.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 По мияр

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "Идиот":

    Има го черно на бяло становището точно за Списаревски на оня бо клук Захарова.

    13:29 19.07.2026

  • 20 Карлуково

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Ивелин Михайлов":

    Кво ти казАхме сутринта?

    13:30 19.07.2026

  • 21 Така е

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "Идиот":

    Руската пропаганда има за цел глупака.

    13:30 19.07.2026

  • 22 койдазнай

    0 6 Отговор

    До коментар #3 от "Герой":

    Защото е бил фашис!

    Коментиран от #29

    13:31 19.07.2026

  • 23 Шпека

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Герой":

    Ами ,щото се е бил на страната на Райха и е карал Месершмит

    13:31 19.07.2026

  • 24 койдазнай

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Исторически парк":

    Американските терористи са се борили за мир в състава на Антифашиската коалиция.
    Вие за фашиситите ли сте?

    13:32 19.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Пецата

    0 0 Отговор
    Вобще не го знам тоя галфон разбираш ли ама ше си сипа една ракиа по повода 🤣

    13:45 19.07.2026

  • 27 Къв тоа бе?

    0 0 Отговор
    Той се е бил срещу най-добрите ни днешни приятели - американците, а вие ми го хвалите.

    13:47 19.07.2026

  • 28 Ксаниба

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Поклон пред героя":

    Най много българи са убити от руснаците като ги изпращат (принудително) да се бият при Драва.

    13:49 19.07.2026

  • 29 Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "койдазнай":

    Фашистите са в бкп и кпсс.

    13:50 19.07.2026