Новини
Любопитно »
Рецепта на деня: Коктейл "Хюго"
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Коктейл "Хюго"

27 Юни, 2026 10:05 560 8

  • коктейл-
  • хюго-
  • бъз-
  • просеко

Лек, свеж и много подходящ за лятото

Рецепта на деня: Коктейл "Хюго" - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • 150 мл просеко
  • 20–30 мл сироп от бъз
  • 20–30 мл газирана вода
  • няколко листа прясна мента
  • 2–3 резена лайм
  • лед

Начин на приготвяне:

В голяма винена чаша сложете лед, листата мента и резените лайм. Добавете сиропа от бъз, налейте просекото и допълнете с газирана вода. Разбъркайте леко, без да разбивате мехурчетата.

Може да украсите с още мента и резен лайм.

Съотношение за по-свеж вкус: повече газирана вода.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    3 0 Отговор
    вени осмучи боздугана на милен че като мисирка си гола вода

    10:06 27.06.2026

  • 2 Меги савова

    2 1 Отговор
    Анита беше моя компаньонка , трошеше по 8 9 негъра на вечер... Като нея втора няма ..

    10:06 27.06.2026

  • 3 Гост

    1 1 Отговор
    Мога да ви забъркам един cock tail,Маринова.

    10:13 27.06.2026

  • 4 Винаги

    1 0 Отговор
    С с радост наблюдавам красавиците, с какъв кеф пият коктейли, и с още по голям кеф ги черпя, ама аз не пипам такова нещо!

    Коментиран от #5

    10:13 27.06.2026

  • 5 Един шофьор

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Винаги":

    Само чисто, и аз така.

    10:21 27.06.2026

  • 6 Емиграция

    0 0 Отговор
    Българките цървуланки номер едно , само пияндроши около тях. Трето качество жени!

    10:58 27.06.2026

  • 7 Схемата е

    0 0 Отговор
    Изплщяване , бой и заебаване на пътя 🤭🪬

    11:00 27.06.2026

  • 8 Соваж бейби

    0 0 Отговор
    Най добре мохито през лятото с зелен лимон задължително и по принцип. За такива като мене които не пият твърд алкохол .
    Храната е за хората, коктейлите - за боговете .

    11:05 27.06.2026