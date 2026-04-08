Разголената Санта Китана напусна "Ергенът" без коктейл (ВИДЕО)

Първият епизод на "Ергенът" за тази седмица започна с гръм и трясък, понеже вместо традиционния коктейл зрителите видяха изненадваща церемония на розата. Водещият Наум Шопов шашна участничките с новината, но те бързо се подредиха във формация, очаквайки напрегнато розите си.

Последните дами, които очакваха роза за оставане от Марин се оказаха Елизабет и Санта Китана. В крайна сметка най-младият Ерген този сезон предложи розата на Елизабет - дългогодишната приятелка и таен агент на Кристиян, а провокативната танцьорка Санта Китана напусна предаването.

Вместо да се натъжи или да се озлоби към Ергените тя се сбогува с усмивка и майтапи с всеки един от тях, а на момичетата шеговито заяви, че "без скандали няма как, някоя трябва да поеме", на което те реагираха с бурен смях и аплодисменти, докато я изпращаха.

Въпреки че влезе като изкусителка и провокаторка си пролича, че Санта Китана се е сприятелила с участници и участнички и те я изпратиха топло. Някои дори коментираха, че Имението е изгубило духа си и че от тук нататък ще е доста по-скучно.