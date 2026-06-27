Алекс Сърчаджиева влюбена за пръв път след загубата на Ласкин

Театралните среди отдавна го знаят, но вече се говори все по-настойчиво – мистериозният мъж до Алекс Сърчаджиева не е случаен. Според информация на Intrigi.bg това е колегата ѝ Живко Сираков.

Двамата упорито пазят личния си живот далеч от публичността, но според хора от обкръжението им връзката им съвсем не е от вчера. Нашите източници твърдят, че Алекс и Живко са заедно от близо две години, като отношенията им започнали съвсем естествено. Освен че са колеги, двамата се сближили покрай общи приятели и обща компания, а приятелството постепенно прераснало в любов.

Неотдавна Алекс най-после показа, макар и без да разкрива самоличността му, мъжката ръка, която държи нейната по време на разходка. Кадрите веднага предизвикаха вълна от догадки кой е новият избраник на актрисата. Според наши източници отговорът вече е известен – това е именно Живко Сираков.

Разполагаме и с общи снимки от почивки, които засега не са публикували официално. Запознати разказват, че са много щастливи заедно и отдавна не крият чувствата си пред най-близките си хора, макар публично да предпочитат да запазят мълчание.

Любопитна подробност е и възрастовата разлика между тях. Алекс Сърчаджиева е на 43 години, а Живко Сираков е осезаемо по-млад – около 30-те. Според хора от компанията им двамата имат сходен темперамент, чувство за хумор и се разбират отлично.

Живко Сираков тепърва набира популярност сред широката публика. Освен театралната сцена, той привлече внимание с участието си в амбициозния български игрален филм за легендата от Формула 1 Михаел Шумахер, където именно той влиза в ролята на седемкратния световен шампион. За образа актьорът преминава сериозна физическа подготовка и дори променя външния си вид, за да се доближи максимално до Шумахер.

За Алекс това е първата сериозна връзка, за която се говори толкова категорично след трагичната загуба на Иван Ласкин. Двамата бяха една от най-обичаните двойки в българския театър и кино и имат дъщеря София. След смъртта на Ласкин през 2019 г. актрисата дълго време избягваше да допуска нов човек до себе си и неведнъж признаваше колко трудно преживява загубата.

Изглежда обаче животът постепенно отново ѝ се усмихва. Дали Алекс и Живко скоро ще решат официално да потвърдят връзката си, засега остава загадка. Едно е сигурно – в театралните среди отдавна вече не е тайна кой е мъжът, който отново е върнал усмивката на Алекс Сърчаджиева, пише show.blitz.bg.