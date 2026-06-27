Алекс Сърчаджиева влюбена за пръв път след загубата на Ласкин

Театралните среди отдавна го знаят, но вече се говори все по-настойчиво – мистериозният мъж до Алекс Сърчаджиева не е случаен. Според информация на Intrigi.bg това е колегата ѝ Живко Сираков.
Двамата упорито пазят личния си живот далеч от публичността, но според хора от обкръжението им връзката им съвсем не е от вчера. Нашите източници твърдят, че Алекс и Живко са заедно от близо две години, като отношенията им започнали съвсем естествено. Освен че са колеги, двамата се сближили покрай общи приятели и обща компания, а приятелството постепенно прераснало в любов.
Неотдавна Алекс най-после показа, макар и без да разкрива самоличността му, мъжката ръка, която държи нейната по време на разходка. Кадрите веднага предизвикаха вълна от догадки кой е новият избраник на актрисата. Според наши източници отговорът вече е известен – това е именно Живко Сираков.
Разполагаме и с общи снимки от почивки, които засега не са публикували официално. Запознати разказват, че са много щастливи заедно и отдавна не крият чувствата си пред най-близките си хора, макар публично да предпочитат да запазят мълчание.
Любопитна подробност е и възрастовата разлика между тях. Алекс Сърчаджиева е на 43 години, а Живко Сираков е осезаемо по-млад – около 30-те. Според хора от компанията им двамата имат сходен темперамент, чувство за хумор и се разбират отлично.
Живко Сираков тепърва набира популярност сред широката публика. Освен театралната сцена, той привлече внимание с участието си в амбициозния български игрален филм за легендата от Формула 1 Михаел Шумахер, където именно той влиза в ролята на седемкратния световен шампион. За образа актьорът преминава сериозна физическа подготовка и дори променя външния си вид, за да се доближи максимално до Шумахер.
За Алекс това е първата сериозна връзка, за която се говори толкова категорично след трагичната загуба на Иван Ласкин. Двамата бяха една от най-обичаните двойки в българския театър и кино и имат дъщеря София. След смъртта на Ласкин през 2019 г. актрисата дълго време избягваше да допуска нов човек до себе си и неведнъж признаваше колко трудно преживява загубата.
Изглежда обаче животът постепенно отново ѝ се усмихва. Дали Алекс и Живко скоро ще решат официално да потвърдят връзката си, засега остава загадка. Едно е сигурно – в театралните среди отдавна вече не е тайна кой е мъжът, който отново е върнал усмивката на Алекс Сърчаджиева, пише show.blitz.bg.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 За жалост
Коментиран от #6, #13, #28
17:26 27.06.2026
2 Оффф ,
17:27 27.06.2026
3 антрашпиц
Коментиран от #18, #26
17:27 27.06.2026
4 Рийд май боди гангуич
17:28 27.06.2026
5 Добре ,
17:29 27.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Без майтап
.
17:30 27.06.2026
9 Клюкарски сайт става
Второ. Нека момчето получи хонорара и като го изпапка ще му тегли шута
Трето крушката си има опашка
17:35 27.06.2026
10 оня с коня
17:36 27.06.2026
11 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
17:39 27.06.2026
12 Всички
17:41 27.06.2026
13 Ко речи?
До коментар #1 от "За жалост":Май е кисело гроздето, а?
17:49 27.06.2026
14 Спиро
17:51 27.06.2026
15 Баба
Зряла жена пък прави детски работи.
17:51 27.06.2026
16 Рачо осмокрачо
Коментиран от #19
17:59 27.06.2026
17 Заикой ли път
Веселата вдовица!
17:59 27.06.2026
18 Фолклорист
До коментар #3 от "антрашпиц":Ти го пишеш на шега, но в суровите условия на някогашния патриархален свят това е било факт. Ако жена овдовее млада, с малки деца и няма кой да изоре нивите или да ходи в гората за дърва, веднага й търсят мъж, но правят втората венчавка чак когато минат 40 дена откакто първият й мъж си е отишъл. Народът е вярвал,, че на 40-ия ден змия изпива в гроба очите на покойния и той вече не може да види, че жена му го е прежалила.
Ако пък овдовее мъж с малки деца и няма у дома свекърва, която да се грижи за тях, изчакват да минат три дена откакто е овдовял и го женят.
Затова в миналото, макар разводите да са били изключителна рядкост, никак не са били малко хората с по два или три брака. Тези бракове са били сключвани след овдовяване, защото условията в затвореното натурално стопанство са налагали това.
18:02 27.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 БРАВО
18:07 27.06.2026
21 Гост0
18:10 27.06.2026
22 БРАВО
18:19 27.06.2026
23 Той игра сина Харизанов във "Вина"!
Там в този филм - Живко се представи като талантлив млад артист!
Ми нека да опитат връзката..
Въпреки, че родителите му едва ли ще са доволни
18:25 27.06.2026
24 спомен
18:27 27.06.2026
25 а пък ти венче кога беше
18:34 27.06.2026
26 Папагал
До коментар #3 от "антрашпиц":Звучи малко грозно ама тва е истината
18:34 27.06.2026
27 Мариус Путкински
18:34 27.06.2026
28 Дедо
До коментар #1 от "За жалост":А стига си говорил глупости бе, много си е хубава жената, а тоя с тва голямо женско дупе па да не е убавец
18:42 27.06.2026
29 АЙДЕ БЕ
18:43 27.06.2026