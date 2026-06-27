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Алекс Сърчаджиева влюбена за пръв път след загубата на Ласкин

Алекс Сърчаджиева влюбена за пръв път след загубата на Ласкин

27 Юни, 2026 17:21 2 378 29

  • алекс сърчаджиева-
  • гадже-
  • живко сираков

За Алекс това е първата сериозна връзка, за която се говори толкова категорично

Алекс Сърчаджиева влюбена за пръв път след загубата на Ласкин - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Театралните среди отдавна го знаят, но вече се говори все по-настойчиво – мистериозният мъж до Алекс Сърчаджиева не е случаен. Според информация на Intrigi.bg това е колегата ѝ Живко Сираков.

Двамата упорито пазят личния си живот далеч от публичността, но според хора от обкръжението им връзката им съвсем не е от вчера. Нашите източници твърдят, че Алекс и Живко са заедно от близо две години, като отношенията им започнали съвсем естествено. Освен че са колеги, двамата се сближили покрай общи приятели и обща компания, а приятелството постепенно прераснало в любов.

Алекс Сърчаджиева влюбена за пръв път след загубата на Ласкин

Неотдавна Алекс най-после показа, макар и без да разкрива самоличността му, мъжката ръка, която държи нейната по време на разходка. Кадрите веднага предизвикаха вълна от догадки кой е новият избраник на актрисата. Според наши източници отговорът вече е известен – това е именно Живко Сираков.

Разполагаме и с общи снимки от почивки, които засега не са публикували официално. Запознати разказват, че са много щастливи заедно и отдавна не крият чувствата си пред най-близките си хора, макар публично да предпочитат да запазят мълчание.

Любопитна подробност е и възрастовата разлика между тях. Алекс Сърчаджиева е на 43 години, а Живко Сираков е осезаемо по-млад – около 30-те. Според хора от компанията им двамата имат сходен темперамент, чувство за хумор и се разбират отлично.

Живко Сираков тепърва набира популярност сред широката публика. Освен театралната сцена, той привлече внимание с участието си в амбициозния български игрален филм за легендата от Формула 1 Михаел Шумахер, където именно той влиза в ролята на седемкратния световен шампион. За образа актьорът преминава сериозна физическа подготовка и дори променя външния си вид, за да се доближи максимално до Шумахер.

За Алекс това е първата сериозна връзка, за която се говори толкова категорично след трагичната загуба на Иван Ласкин. Двамата бяха една от най-обичаните двойки в българския театър и кино и имат дъщеря София. След смъртта на Ласкин през 2019 г. актрисата дълго време избягваше да допуска нов човек до себе си и неведнъж признаваше колко трудно преживява загубата.

Изглежда обаче животът постепенно отново ѝ се усмихва. Дали Алекс и Живко скоро ще решат официално да потвърдят връзката си, засега остава загадка. Едно е сигурно – в театралните среди отдавна вече не е тайна кой е мъжът, който отново е върнал усмивката на Алекс Сърчаджиева, пише show.blitz.bg.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 За жалост

    18 18 Отговор
    Съчувствам на младежа, дано за жертвата си изкара повече - евра или долари, или рубли, , все едно. Момата ама никак не хваща око. На село има наистина много по- красиви ц.и.гавнки

    Коментиран от #6, #13, #28

    17:26 27.06.2026

  • 2 Оффф ,

    25 4 Отговор
    никнат ѝ ангелски крила . Направо светица , като майка си .

    17:27 27.06.2026

  • 3 антрашпиц

    17 7 Отговор
    Амчи то умрелия се помни три дни.....Умрелия си е умрял живия си е жив.Пък и Ласкин с кво да го помниш,с Васко ДаГама и с обилното количество алкохол...Но кат се сетя ква любов демонстрираха....пък то кво било..

    Коментиран от #18, #26

    17:27 27.06.2026

  • 4 Рийд май боди гангуич

    12 1 Отговор
    Ходи като анимационен герой (с разперени ръчички).

    17:28 27.06.2026

  • 5 Добре ,

    25 3 Отговор
    че Иван , мир на душата му , ѝ остави апартамент на центъра на София , иначе по квартири като майка си , или на село в Хасковско !

    17:29 27.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Без майтап

    13 3 Отговор
    Любов. Прекрасни мигове от краткият живот. Хора ...освен обич иска и взаимно уважение.
    .

    17:30 27.06.2026

  • 9 Клюкарски сайт става

    14 1 Отговор
    Първо, тази жена много добре знае че агнешкото е по сладко от овчето
    Второ. Нека момчето получи хонорара и като го изпапка ще му тегли шута
    Трето крушката си има опашка

    17:35 27.06.2026

  • 10 оня с коня

    7 2 Отговор
    Женско животно което лае

    17:36 27.06.2026

  • 11 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    11 5 Отговор
    Тази Алекс много голяма дуппара е отпрала...

    17:39 27.06.2026

  • 12 Всички

    8 1 Отговор
    Имат право да изпитат това най прекрасно нещо в живота! И това не се избира, може да обичаш дори някой, който да ти е разбил сърцето! Там няма сметки, а късмета, да обичаш!

    17:41 27.06.2026

  • 13 Ко речи?

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "За жалост":

    Май е кисело гроздето, а?

    17:49 27.06.2026

  • 14 Спиро

    8 5 Отговор
    Засърби ли, няма спасение и се налага да се почешеш...

    17:51 27.06.2026

  • 15 Баба

    8 4 Отговор
    Тази връзка е обречена .
    Зряла жена пък прави детски работи.

    17:51 27.06.2026

  • 16 Рачо осмокрачо

    7 6 Отговор
    А тя не му ли е баба или след като я опънаха не и личи???

    Коментиран от #19

    17:59 27.06.2026

  • 17 Заикой ли път

    7 1 Отговор
    Е за първи път влюбена след смъртта на Ласкин?
    Веселата вдовица!

    17:59 27.06.2026

  • 18 Фолклорист

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "антрашпиц":

    Ти го пишеш на шега, но в суровите условия на някогашния патриархален свят това е било факт. Ако жена овдовее млада, с малки деца и няма кой да изоре нивите или да ходи в гората за дърва, веднага й търсят мъж, но правят втората венчавка чак когато минат 40 дена откакто първият й мъж си е отишъл. Народът е вярвал,, че на 40-ия ден змия изпива в гроба очите на покойния и той вече не може да види, че жена му го е прежалила.
    Ако пък овдовее мъж с малки деца и няма у дома свекърва, която да се грижи за тях, изчакват да минат три дена откакто е овдовял и го женят.
    Затова в миналото, макар разводите да са били изключителна рядкост, никак не са били малко хората с по два или три брака. Тези бракове са били сключвани след овдовяване, защото условията в затвореното натурално стопанство са налагали това.

    18:02 27.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 БРАВО

    7 3 Отговор
    Алекс Сърчаджиева много е преживяла. Дано да има късмет за хубави преживявания, като истинска любов.

    18:07 27.06.2026

  • 21 Гост0

    9 2 Отговор
    АууУу...няма да забравя ,как в началото тази нарочена за"актриса"женица ,ревеше по всички студиа...тя още в началото си е намерила"тъпкач"...но няма как да го обяви публично тогава...ОБИКНОВЕНИТЕ ХОРА НЕ НИ ИНТЕРЕСУВА,С КОГО СИ ЛЯГА другарите!

    18:10 27.06.2026

  • 22 БРАВО

    4 2 Отговор
    Хубав млад мъж, Дали наистина е влюбен или използва да стане известен и да му потръгне кариерата? Дано да е истинска любов. Щом Еманюел Макрон се е оженил за бившата си учителка, която може да му бъде майка по възраст и имат стабилна връзка, защо да не може да има у нас 30-годишен, в сериозна връзка с 13 години по-възрастна жена. Успех на връзката!

    18:19 27.06.2026

  • 23 Той игра сина Харизанов във "Вина"!

    4 0 Отговор
    Много добра роля имаше Живко Сираков в най-успешния съвременен сериал на БНТ - филма "Вина" на реж. Виктор Божинов.
    Там в този филм - Живко се представи като талантлив млад артист!
    Ми нека да опитат връзката..
    Въпреки, че родителите му едва ли ще са доволни

    18:25 27.06.2026

  • 24 спомен

    0 0 Отговор
    40 мина

    18:27 27.06.2026

  • 25 а пък ти венче кога беше

    3 0 Отговор
    влюбена за пръв път след загубата на онова там

    18:34 27.06.2026

  • 26 Папагал

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "антрашпиц":

    Звучи малко грозно ама тва е истината

    18:34 27.06.2026

  • 27 Мариус Путкински

    2 0 Отговор
    Щом се обичат, нека да се вземат.

    18:34 27.06.2026

  • 28 Дедо

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "За жалост":

    А стига си говорил глупости бе, много си е хубава жената, а тоя с тва голямо женско дупе па да не е убавец

    18:42 27.06.2026

  • 29 АЙДЕ БЕ

    0 0 Отговор
    Аууу, каква национална новина

    18:43 27.06.2026