Принц Хари може да се върне във Великобритания без Меган и децата

Принц Хари може да отложи плановете си да доведе Меган Маркъл и двете им деца във Великобритания през юли, след като искането му за официална полицейска охрана е било отхвърлено.

Според британски медии херцогът на Съсекс все още планира да пътува до Обединеното кралство за поредица от ангажименти, свързани с подготовката за следващите игри „Инвиктус“. Под въпрос обаче остава дали с него ще бъдат съпругата му и децата им — принц Арчи и принцеса Лилибет.

Причината е поредното решение, свързано с режима за сигурност на Хари във Великобритания. След оттеглянето му от ролята на работещ член на кралското семейство през 2020 г. той вече няма автоматично право на същото ниво на охрана, каквото е получавал преди това. Оттогава защитата му се разглежда индивидуално за всяко посещение.

По информация на The Sun искането на Хари за официална охрана по време на предстоящото пътуване е било отхвърлено от RAVEC — комисията, която отговаря за сигурността на кралски особи, високопоставени гости и публични фигури във Великобритания. Това отново поставя темата за безопасността в центъра на отношенията между херцога на Съсекс, британските власти и кралското семейство.

Пътуването трябваше да има и силно личен елемент. Хари планирал да заведе Арчи и Лилибет за първи път на гроба на майка си — принцеса Даяна, в имението Алторп. Даяна е погребана на уединен остров в езеро в семейното имение на рода Спенсър в Нортхамптъншър.

Решението идва само дни след съобщения, че крал Чарлз III е отправил покана към Хари, Меган и децата им да отседнат в кралска резиденция по време на визитата си. Британските медии определиха жеста като възможен сигнал за разведряване на отношенията между баща и син след години на напрежение.

Въпреки това темата за сигурността остава една от най-чувствителните за Хари. Той неведнъж е заявявал, че не се чувства в състояние да води семейството си във Великобритания без достатъчна защита. След съдебни спорове с британското Министерство на вътрешните работи херцогът загуби опита си да оспори решението за по-ниско ниво на полицейска охрана при посещенията си в страната.

Съдът във Великобритания прие, че индивидуалният подход към сигурността му не е незаконен. Хари обаче продължава да настоява, че рискът за него и семейството му остава висок, а частната охрана не може да замени напълно полицейската защита, особено заради ограничения достъп до разузнавателна информация и правомощията на въоръжените полицаи.

На този етап няма официално потвърждение дали Меган, Арчи и Лилибет ще пътуват заедно с Хари. Ако визитата се осъществи без тях, това ще бъде пореден знак, че въпросът за охраната продължава да блокира по-честото завръщане на семейството в Обединеното кралство.