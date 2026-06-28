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Илон Мъск чукна 55 години

Илон Мъск чукна 55 години

28 Юни, 2026 17:05 403 4

  • илон мъск-
  • рожден ден-
  • сащ

Човекът, който промени автомобилите и космоса

Илон Мъск чукна 55 години - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

На 28 юни Илон Мъск навършва 55 години. Южноафриканецът, който се превърна в един от най-влиятелните предприемачи на XXI век, продължава да бъде сред най-обсъжданите личности в света – както заради амбициозните си технологични проекти, така и заради честите си политически и обществени изяви.

Роден през 1971 г. в Претория, Южна Африка, Мъск емигрира първо в Канада, а по-късно в САЩ, където започва предприемаческия си път. След продажбата на първите си компании Zip2 и X.com, която впоследствие става част от PayPal, той насочва вниманието си към далеч по-мащабни цели – електрическите автомобили, космическите полети и устойчивата енергия.

Днес името му се свързва най-вече с Tesla и SpaceX – две компании, които промениха из основи съответно автомобилната и космическата индустрия. Под негово ръководство Tesla се превърна в най-разпознаваемия производител на електромобили в света, а SpaceX успя да направи това, което доскоро изглеждаше невъзможно – многократното използване на ракети и развитието на най-голямата сателитна интернет мрежа чрез Starlink.

През последните години Мъск разшири влиянието си и в сферата на изкуствения интелект. Освен че стои зад компанията xAI, разработваща чатбота Grok, той продължава да инвестира в Neuralink – проект за мозъчни импланти, както и в The Boring Company, която разработва инфраструктурни решения за градски транспорт.

Изминалите месеци бяха изпълнени с важни събития за неговата бизнес империя. След краткото си участие като съветник в администрацията на президента Доналд Тръмп, Мъск се оттегли от държавната си роля, за да се концентрира върху компаниите си. Паралелно с това SpaceX продължава подготовката за следващите изпитания на ракетата Starship и разширяването на мрежата Starlink, докато Tesla ускорява развитието на автономните технологии и енергийния си бизнес.

По-рано тази година Мъск привлече вниманието и с мащабна корпоративна реорганизация, след като SpaceX и xAI задълбочиха стратегическото си сътрудничество в областта на изкуствения интелект и космическите технологии. Според медийни публикации компанията разглежда и възможности за бъдещо публично предлагане на акции, макар официално решение все още да няма.

През цялата си кариера Мъск остава противоречива фигура. За едни той е визионер, ускорил прехода към електрическата мобилност и комерсиализацията на космоса. За други – предприемач, чиито смели обещания често изпреварват реалността. Независимо от оценките обаче, влиянието му върху технологичния сектор е трудно оспоримо.

Според последните оценки на Forbes Илон Мъск отново е сред най-богатите хора на планетата, а състоянието му продължава да се променя динамично в зависимост от представянето на компаниите, които управлява.

На 55 години Илон Мъск остава една от най-разпознаваемите личности в света на бизнеса – човек, чиито идеи и решения продължават да оказват влияние върху развитието на автомобилната индустрия, космическите технологии, изкуствения интелект и енергетиката.


САЩ
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 2 Отговор
    Важното е да не го чукне 55 годишна баба

    Коментиран от #4

    17:11 28.06.2026

  • 2 Адептус Механикус

    2 1 Отговор
    генерал-фабрикант!

    17:13 28.06.2026

  • 3 а ти тонче кога ще

    1 1 Отговор
    ги чукнеш 55 години та барем спреш с редките си пълнежи

    17:21 28.06.2026

  • 4 Или

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    За празника му, да гo чуkнe Бай Амeт чобанинa, Белким ,Чунким, санким направи някоя инвестиция в България...

    17:26 28.06.2026