80-годишна медицинска сестра продължава да работи в спешно отделение

80-годишната Ива Хилс продължава да работи като медицинска сестра в спешното отделение на болница „Пилгрим“ в Линкълншър, Великобритания, след повече от пет десетилетия, посветени на грижата за пациенти.

Хилс има 55-годишна кариера в здравеопазването и въпреки че официално се пенсионира още през 2010 г., тя не се отказва от болничните смени. Днес продължава да помага на пациентите и колегите си, водена не от необходимост, а от усещането, че работата ѝ все още има смисъл.

„Много съм щастлива, че съм здрава. Наслаждавайте се на живота и бъдете позитивни - това е моята тайна. Чувствам се във форма, здрава съм и съм пълна с енергия“, казва тя.

Историята на Ива започва далеч от Англия. Тя завършва медицинско обучение в Прага през 1963 г., но след преместването си във Великобритания през 1970 г. разбира, че квалификацията ѝ няма да бъде призната. Вместо да се откаже, започва работа като здравен асистент в Boston General Hospital, а по-късно преминава през ново обучение за медицинска сестра в Бостън и Грантъм.

След две години успешно полага изпитите си и получава значка на медицинска сестра - символ, който продължава да носи на всяка своя смяна.

През годините Хилс работи в различни отделения - вътрешни болести, хирургия, гинекология, гастроентерология, съдова медицина, ортопедия и УНГ. Била е старша сестра, а в продължение на 10 години и матрона - ръководна позиция в британската болнична система.

Днес тя казва, че в спешното отделение не се чувства като началник или като човек с дълъг стаж, а просто като Ива - част от екипа, който е там, за да помага.

„Обичам да съм сред хора. Когато работя в спешното отделение, се чувствам заобиколена от семейство. Не съм матрона или старша сестра, аз съм просто Ива - тук съм, за да подкрепям колегите си и да се грижа за пациентите“, споделя тя.

Колегите ѝ я описват като грижовна, състрадателна, вдъхновяваща и пример за няколко поколения медицински сестри. Според Джейми Ходжкинс, асоцииран директор по сестрински грижи, Хилс е „сестрата, към която всички се стремят, и човекът, когото бихме искали да се грижи за близките ни“.

Самата Ива признава, че професията носи и трудни дни. Има напрежение, различни пациенти, несъгласия и умора, но според нея най-важното е човек да вземе най-доброто от всяка ситуация и да запази позитивното си отношение.

Тя е свидетел на огромни промени в медицината - от развитието на болничната инфраструктура до новите технологии и начина, по който се организира грижата за пациентите. Спомня си първите си посещения в болница „Пилгрим“ през 70-те години, когато мястото все още било строителна площадка с кал и работници.

Повече от половин век по-късно Ива Хилс няма намерение напълно да спира. За нея работата в болница не е просто професия, а призвание, което ѝ дава енергия, смисъл и усещане за принадлежност.

Нейната лична формула за дълголетие не звучи сложно - здраве, движение, хобита, позитивна нагласа и желание човек да остане полезен. В епоха, в която професионалното изтощение сред медицинските работници е сериозен проблем, историята ѝ напомня, че грижата за другите може да бъде не само тежест, но и източник на сила.