Филмът “Майкъл” стана най-касовият биографичен филм в историята

"Бохемска рапсодия" ("Bohemian Rhapsody") беше пометен от върха след като "Майкъл" ("Michael") се превърна в най-касовата музикална биографична продукция в историята с 934,7 млн. долара приходи в световния боксофис, пише dnes.bg.

Успехът е дело на Lionsgate и Universal, като Джафар Джексън е в главната роля, а Антоан Фукуа е на режисьорския стол.

Преди броени дни, филмът за Краля на попа излезе и в Япония. Само този пазар може да превърне "Майкъл" във втория филм през 2026 г., преминал границата от 1 млрд. долара в световния боксофис след "Филмът Супер Марио Галактика" ("Super Mario Galaxy Movie") на Universal.

С този резултат продуцентът Греъм Кинг подобрява собствения си рекорд. Именно той стоеше и зад "Бохемска рапсодия" - биографичната лента за Фреди Меркюри, изигран от Рами Малек, като се разказваше и голяма част от историята на групата Queen. През 2018 г. продукцията спечели 4 награди "Оскар" и дълго държеше върха сред музикалните биографични продукции.

Пътят до успеха на "Майкъл" обаче не е бил гладък. По време на работата по филма Lionsgate се е сблъскала със сериозен проблем в сценария, написан от Джон Логан. Според Deadline екипът е трябвало да направи презаснемания за 50 млн. долара, след като наследниците на Майкъл Джексън пропуснали важен сюжетен детайл - във филма бил засегнат един от обвинителите на певеца, който по предварителен план изобщо не е трябвало да бъде драматизиран на екран.

Въпреки скъпите презаснемания и риска около продукцията, залогът явно се е отплатил. "Майкъл" не само преодоля проблемите зад кулисите, но и донесе исторически боксофис успех на филмовото подразделение на Lionsgate, ръководено от Адам Фогелсън.

Към момента "Майкъл" има 363,5 млн. долара приходи в американския боксофис и 571,2 млн. долара от международните пазари. От тази сума Universal е генерирала 540,5 млн. долара, след като пое чуждестранните кино и допълнителни права.

За сравнение, "Бохемска рапсодия" събра 216,6 млн. долара в САЩ и 694,3 млн. долара извън страната, като общия му бокс офис е 911 млн долара.