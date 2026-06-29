Филмът “Майкъл” стана най-касовият биографичен филм в историята

"Бохемска рапсодия" ("Bohemian Rhapsody") беше пометен от върха след като "Майкъл" ("Michael") се превърна в най-касовата музикална биографична продукция в историята с 934,7 млн. долара приходи в световния боксофис, пише dnes.bg.
Успехът е дело на Lionsgate и Universal, като Джафар Джексън е в главната роля, а Антоан Фукуа е на режисьорския стол.
Преди броени дни, филмът за Краля на попа излезе и в Япония. Само този пазар може да превърне "Майкъл" във втория филм през 2026 г., преминал границата от 1 млрд. долара в световния боксофис след "Филмът Супер Марио Галактика" ("Super Mario Galaxy Movie") на Universal.
С този резултат продуцентът Греъм Кинг подобрява собствения си рекорд. Именно той стоеше и зад "Бохемска рапсодия" - биографичната лента за Фреди Меркюри, изигран от Рами Малек, като се разказваше и голяма част от историята на групата Queen. През 2018 г. продукцията спечели 4 награди "Оскар" и дълго държеше върха сред музикалните биографични продукции.
Пътят до успеха на "Майкъл" обаче не е бил гладък. По време на работата по филма Lionsgate се е сблъскала със сериозен проблем в сценария, написан от Джон Логан. Според Deadline екипът е трябвало да направи презаснемания за 50 млн. долара, след като наследниците на Майкъл Джексън пропуснали важен сюжетен детайл - във филма бил засегнат един от обвинителите на певеца, който по предварителен план изобщо не е трябвало да бъде драматизиран на екран.
Въпреки скъпите презаснемания и риска около продукцията, залогът явно се е отплатил. "Майкъл" не само преодоля проблемите зад кулисите, но и донесе исторически боксофис успех на филмовото подразделение на Lionsgate, ръководено от Адам Фогелсън.
Към момента "Майкъл" има 363,5 млн. долара приходи в американския боксофис и 571,2 млн. долара от международните пазари. От тази сума Universal е генерирала 540,5 млн. долара, след като пое чуждестранните кино и допълнителни права.
За сравнение, "Бохемска рапсодия" събра 216,6 млн. долара в САЩ и 694,3 млн. долара извън страната, като общия му бокс офис е 911 млн долара.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ех....
07:44 29.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
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4 Дзак
Коментиран от #9
08:04 29.06.2026
5 краварски подлоги
08:08 29.06.2026
6 Таен клиент
08:18 29.06.2026
7 Механик
Коментиран от #13
08:20 29.06.2026
8 Джанис
08:38 29.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Исторически парк
09:06 29.06.2026
12 Опосумите
09:06 29.06.2026
13 Ивелин Михайлов
До коментар #7 от "Механик":Нищо общо няма с меркюрито
09:06 29.06.2026