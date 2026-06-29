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Рецепта на деня: Лучена запеканка
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Лучена запеканка

29 Юни, 2026 10:05 621 9

  • лучена запеканка-
  • лук-
  • сирене-
  • какво да сготвя

С нежен крем, разтопено сирене и златиста коричка

Рецепта на деня: Лучена запеканка - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • жълт лук - 1 кг
  • краве масло - 60 г
  • олио - 1 с.л.
  • препечен хляб - 4 филии
  • настърган чедър или кашкавал - 180 г
  • заквасена сметана - 200 г
  • прясно мляко - 120 мл
  • яйца - 2 бр.
  • брашно - 1 с.л.
  • сол - 1 ч.л.
  • черен пипер - 1/2 ч.л.
  • червен пипер - 1/2 ч.л.

Начин на приготвяне:

Лукът се обелва и се нарязва на по-дебели кръгчета или полумесеци. Добре е резените да не са прекалено тънки, за да останат сочни и да се усещат в готовата американска лучена запеканка.

В широк тиган се загряват маслото и олиото. Добавя се лукът, посолява се леко и се готви на умерен огън около 15 минути, като се разбърква често. Целта е лукът да омекне, да стане сладък и леко златист, но не да прегори. Ако започне да залепва, огънят се намалява.

Фурната се загрява на 180 градуса. Филиите препечен хляб се нарязват на едри кубчета или се накъсват. Част от тях се подреждат на дъното на намаслена форма за печене, за да поемат соковете и да дадат приятна плътност на запеканката.

В купа се разбиват яйцата, заквасената сметана, прясното мляко и брашното до гладка смес. Прибавят се черният пипер и червеният пипер. Сместа трябва да бъде кремообразна, без сухи бучки брашно.

Омекналият лук се разпределя върху хляба във формата. Залива се със сметановата смес, поръсва се с настъргания чедър или кашкавал и отгоре се добавят останалите парченца препечен хляб.

Формата леко се разклаща, за да слезе заливката между пластовете.

Запеканката се пече в предварително загрята фурна около 30 минути, докато повърхността стане златиста, сиренето се разтопи, а средата се стегне. Готовността се проверява с леко разклащане на съда - центърът трябва да е мек, но не течен.

След изваждане от фурната ястието се оставя да почине 10 минути. Така се реже по-лесно и вкусът става по-завършен. Сервира се топло като основно безмесно ястие или като богата гарнитура към печено месо, пише gotvach.bg.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лелиий

    2 1 Отговор
    Какви киселини ви чакат после!

    10:10 29.06.2026

  • 2 Геша

    2 0 Отговор
    Лук в тези горещини може да ядеш само ти.

    10:12 29.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Еврейско ми се види

    1 0 Отговор
    Американците да си го ядат. Най-тлъстата нация, ако ядяха това нямаше да са по 120кила.

    10:27 29.06.2026

  • 5 "Нежен крем"

    0 0 Отговор
    от сметана , прясно мляко , яйца и кило лук в жегите ? И на плажа !

    Коментиран от #8

    10:29 29.06.2026

  • 6 Отказвам се

    0 1 Отговор
    Щом е американска, няма да я готвя!!!

    Коментиран от #7

    10:42 29.06.2026

  • 7 Е па сготви руска.

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Отказвам се":

    само глава лук и ако намериш сол..............

    10:45 29.06.2026

  • 8 Идън

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от ""Нежен крем"":

    Да- ама е американска...ти да видиш... Друго си е... Можеше да боднат и едно байраче в средата на тавата...сякаш ще си говорим с нея... или баба ми не е правила по- убава...айдеее...

    10:50 29.06.2026

  • 9 На баба ви хурката

    3 0 Отговор
    Нов лигав български език - запеканка, разядка, хрупкави и всякакви други кифленски думи. Ще повърна ...

    10:59 29.06.2026