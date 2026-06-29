Рецепта на деня: Лучена запеканка

Необходими продукти:

жълт лук - 1 кг

краве масло - 60 г

олио - 1 с.л.

препечен хляб - 4 филии

настърган чедър или кашкавал - 180 г

заквасена сметана - 200 г

прясно мляко - 120 мл

яйца - 2 бр.

брашно - 1 с.л.

сол - 1 ч.л.

черен пипер - 1/2 ч.л.

червен пипер - 1/2 ч.л.

Начин на приготвяне:

Лукът се обелва и се нарязва на по-дебели кръгчета или полумесеци. Добре е резените да не са прекалено тънки, за да останат сочни и да се усещат в готовата американска лучена запеканка.

В широк тиган се загряват маслото и олиото. Добавя се лукът, посолява се леко и се готви на умерен огън около 15 минути, като се разбърква често. Целта е лукът да омекне, да стане сладък и леко златист, но не да прегори. Ако започне да залепва, огънят се намалява.

Фурната се загрява на 180 градуса. Филиите препечен хляб се нарязват на едри кубчета или се накъсват. Част от тях се подреждат на дъното на намаслена форма за печене, за да поемат соковете и да дадат приятна плътност на запеканката.

В купа се разбиват яйцата, заквасената сметана, прясното мляко и брашното до гладка смес. Прибавят се черният пипер и червеният пипер. Сместа трябва да бъде кремообразна, без сухи бучки брашно.

Омекналият лук се разпределя върху хляба във формата. Залива се със сметановата смес, поръсва се с настъргания чедър или кашкавал и отгоре се добавят останалите парченца препечен хляб.

Формата леко се разклаща, за да слезе заливката между пластовете.

Запеканката се пече в предварително загрята фурна около 30 минути, докато повърхността стане златиста, сиренето се разтопи, а средата се стегне. Готовността се проверява с леко разклащане на съда - центърът трябва да е мек, но не течен.

След изваждане от фурната ястието се оставя да почине 10 минути. Така се реже по-лесно и вкусът става по-завършен. Сервира се топло като основно безмесно ястие или като богата гарнитура към печено месо, пише gotvach.bg.