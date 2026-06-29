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Кейт Касиди призна за нова болезнена раздяла след смъртта на Лиъм Пейн

Кейт Касиди призна за нова болезнена раздяла след смъртта на Лиъм Пейн

29 Юни, 2026 09:16 819 5

  • кейт касиди-
  • лиъм пейн-
  • раздяла

„Бях ядосана, когато той не правеше нещата така, както Лиъм би ги направил“, признала тя пред последователите си

Кейт Касиди призна за нова болезнена раздяла след смъртта на Лиъм Пейн - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Кейт Касиди, бившата приятелка на покойния Лиъм Пейн, разкри, че новата ѝ връзка е приключила, след като мъжът до нея не издържал на постоянните сравнения с трагично загиналия певец от One Direction.

По информация на E! News инфлуенсърката е споделила в социалните мрежи, че наскоро е била изоставена от мъж, когото условно нарича „Джо“. Двамата започнали да се виждат, след като Касиди публично призна, че се чувства готова отново да допусне любов в живота си след смъртта на Пейн.

Касиди обяснила, че новият ѝ партньор бил мил, дискретен и притежавал много от качествата, които тя търси в един мъж. Въпреки това връзката се развила прекалено бързо, а тя самата започнала неволно да го сравнява с Лиъм Пейн.

„Бях ядосана, когато той не правеше нещата така, както Лиъм би ги направил“, признала тя пред последователите си. По думите ѝ това се превърнало в проблем, който в крайна сметка довел до раздялата.


Касиди не скрила, че преживява трудно случилото се, но признала, че все още носи тежестта на загубата. Тя е била във връзка с Лиъм Пейн от 2022 г. до смъртта му през октомври 2024 г., когато певецът загина на 31-годишна възраст след падане от балкон на хотел в Буенос Айрес.

След трагедията Касиди неведнъж е говорила открито за скръбта си и за трудността да продължи напред. По-рано тази година тя заяви, че иска някой ден да има семейство и деца, както и че вярва, че Лиъм би искал тя да бъде щастлива.

Новата раздяла обаче показа, че процесът на възстановяване остава болезнен и сложен. Много от последователите ѝ я подкрепиха с послания, че подобна загуба не се преодолява бързо и че не трябва да се обвинява, ако все още не е готова за нова любов.


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