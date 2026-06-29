Кейт Касиди призна за нова болезнена раздяла след смъртта на Лиъм Пейн

Кейт Касиди, бившата приятелка на покойния Лиъм Пейн, разкри, че новата ѝ връзка е приключила, след като мъжът до нея не издържал на постоянните сравнения с трагично загиналия певец от One Direction.

По информация на E! News инфлуенсърката е споделила в социалните мрежи, че наскоро е била изоставена от мъж, когото условно нарича „Джо“. Двамата започнали да се виждат, след като Касиди публично призна, че се чувства готова отново да допусне любов в живота си след смъртта на Пейн.

Касиди обяснила, че новият ѝ партньор бил мил, дискретен и притежавал много от качествата, които тя търси в един мъж. Въпреки това връзката се развила прекалено бързо, а тя самата започнала неволно да го сравнява с Лиъм Пейн.

„Бях ядосана, когато той не правеше нещата така, както Лиъм би ги направил“, признала тя пред последователите си. По думите ѝ това се превърнало в проблем, който в крайна сметка довел до раздялата.

Касиди не скрила, че преживява трудно случилото се, но признала, че все още носи тежестта на загубата. Тя е била във връзка с Лиъм Пейн от 2022 г. до смъртта му през октомври 2024 г., когато певецът загина на 31-годишна възраст след падане от балкон на хотел в Буенос Айрес.

След трагедията Касиди неведнъж е говорила открито за скръбта си и за трудността да продължи напред. По-рано тази година тя заяви, че иска някой ден да има семейство и деца, както и че вярва, че Лиъм би искал тя да бъде щастлива.

Новата раздяла обаче показа, че процесът на възстановяване остава болезнен и сложен. Много от последователите ѝ я подкрепиха с послания, че подобна загуба не се преодолява бързо и че не трябва да се обвинява, ако все още не е готова за нова любов.