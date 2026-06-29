Иван Христов и Ирина Тенчева заживяха в Гърция (СНИМКИ)

Ирина Тенчева и Иван Христов временно изоставиха горещата и прашна София и заминаха за Гърция. Популярната двойка е избрала да прекара цялото лято в семейния си дом край Кавала, където се наслаждава на спокойствие, море и далеч по-бавен ритъм на живот.
Откакто семейството е по-близо до морския бряг и спокойствието, Ирина редовно споделя красиви пейзажи и летни моменти и дори признава в социалните мрежи, че скоро не смята да се връща в столицата. От кадрите им си личи, че се радват както на тишината там, така и на интересните гръцки преживявания, както и на прясната домашно приготвена храна.
От публикациите ѝ личи, че ежедневието на двамата е напълно различно от това, с което са свикнали в София. Вместо натоварен график, шум и постоянни ангажименти, те прекарват дните си край морето, сред природата и в компанията един на друг.
Засега двойката няма намерение да се връща в София, а ако се съди по публикациите на Ирина, гръцкото море ще остане техният дом поне до края на лятото.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 марийке не завиждай а ги последвай
да се поотървем от безсмислени пълнежи
15:33 29.06.2026
2 нито ги зная, нито искам да ги зная!
15:35 29.06.2026
3 Колко
Коментиран от #12
15:37 29.06.2026
4 Кои пък
15:39 29.06.2026
5 Без майтап
15:41 29.06.2026
6 ТАМ СА ПРАЯТ НА КУЛТУРНИ
15:43 29.06.2026
7 Гларус
15:53 29.06.2026
8 турист
16:03 29.06.2026
9 Сила
Нали е много убаво и перспективно у БГ то , що не си купиха имот на Китен или апартамент на Слънчака ...?!?
16:10 29.06.2026
10 Иванчо е роднина ва Бойко
16:12 29.06.2026
11 Добре са решили
16:13 29.06.2026
12 Сила
До коментар #3 от "Колко":Знам , до 2007 беше супер готино !!! Специално на Касандра и Ситония ....
После паднаха визите и нахлуха печенезите ....с чушкопеците и лютеницата !!!
16:14 29.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Хайа
16:17 29.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 потрес,
16:21 29.06.2026
17 3.14К
16:25 29.06.2026
18 Олеле
16:32 29.06.2026
19 гнус, парад за
16:35 29.06.2026