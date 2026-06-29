Новини
Любопитно »
Иван Христов и Ирина Тенчева заживяха в Гърция (СНИМКИ)

Иван Христов и Ирина Тенчева заживяха в Гърция (СНИМКИ)

29 Юни, 2026 15:31 1 767 19

  • иван христов-
  • ирина тенчева-
  • двойка-
  • гърция-
  • море-
  • лято-
  • водещ

Двойката се пресели в южната ни съседка за през лятото

Иван Христов и Ирина Тенчева заживяха в Гърция (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ирина Тенчева и Иван Христов временно изоставиха горещата и прашна София и заминаха за Гърция. Популярната двойка е избрала да прекара цялото лято в семейния си дом край Кавала, където се наслаждава на спокойствие, море и далеч по-бавен ритъм на живот.

Откакто семейството е по-близо до морския бряг и спокойствието, Ирина редовно споделя красиви пейзажи и летни моменти и дори признава в социалните мрежи, че скоро не смята да се връща в столицата. От кадрите им си личи, че се радват както на тишината там, така и на интересните гръцки преживявания, както и на прясната домашно приготвена храна.

От публикациите ѝ личи, че ежедневието на двамата е напълно различно от това, с което са свикнали в София. Вместо натоварен график, шум и постоянни ангажименти, те прекарват дните си край морето, сред природата и в компанията един на друг.

Засега двойката няма намерение да се връща в София, а ако се съди по публикациите на Ирина, гръцкото море ще остане техният дом поне до края на лятото.


Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 марийке не завиждай а ги последвай

    19 3 Отговор
    барем и ти заживей в Гърция
    да се поотървем от безсмислени пълнежи

    15:33 29.06.2026

  • 2 нито ги зная, нито искам да ги зная!

    21 3 Отговор
    Кои са тези? И те единствените ли са, които са отишли да живеят в Гърция? Що за дребнотемие и избор на най-неподходящи материали!

    15:35 29.06.2026

  • 3 Колко

    22 0 Отговор
    хубава беше преди години Гърция без тях и други подобни.....

    Коментиран от #12

    15:37 29.06.2026

  • 4 Кои пък

    11 0 Отговор
    са тези?

    15:39 29.06.2026

  • 5 Без майтап

    3 0 Отговор
    Може да не можеш, но ако внушиш че можеш това може да те изтреля на седмото небе.

    15:41 29.06.2026

  • 6 ТАМ СА ПРАЯТ НА КУЛТУРНИ

    4 0 Отговор
    А ТУКА ВАНКАТА. БЛЪСКА БУКЛУДЖИЙСКИ КАМИОНИ НА ТРИ ПРОМИЛА ТОЛКОВАААА СКЯПО ПУЯН ЧЕ НЕ ВИЖДА СТОТЕ ВЪРТЯЩИ СЕ ОРАНЖЕВИ СИГНАЛНИ ЛАМПИ....

    15:43 29.06.2026

  • 7 Гларус

    14 0 Отговор
    Големи боклуци са тези двама пияндурници ! Не мога да ги понасям. Добре, че са се изнесли от България и, ако може да не се върнат повече !

    15:53 29.06.2026

  • 8 турист

    7 0 Отговор
    Постоянно хвалят бългаското черноморие , обаче на почивка в Гърция ! Както и всички други разбира се .

    16:03 29.06.2026

  • 9 Сила

    7 0 Отговор
    Нещо си противоречат двата опосума , агитират балъците да се прибират в БГ то а те си бият камшика навънка ....???!
    Нали е много убаво и перспективно у БГ то , що не си купиха имот на Китен или апартамент на Слънчака ...?!?

    16:10 29.06.2026

  • 10 Иванчо е роднина ва Бойко

    2 0 Отговор
    Що не поплуваха в БГ пацулите където ни пращат всеки път нас?

    16:12 29.06.2026

  • 11 Добре са решили

    0 0 Отговор
    Браво

    16:13 29.06.2026

  • 12 Сила

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Колко":

    Знам , до 2007 беше супер готино !!! Специално на Касандра и Ситония ....
    После паднаха визите и нахлуха печенезите ....с чушкопеците и лютеницата !!!

    16:14 29.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Хайа

    5 0 Отговор
    Пияндето Иван дето бил против семейството като какъв е там? Носач на куфарите или на услугите на госпожата?

    16:17 29.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 потрес,

    2 0 Отговор
    не бих си показвал в подобен вид семейството, какво работиш-домакикиня съм , грижа се за децата-нищоправеща дебелана

    16:21 29.06.2026

  • 17 3.14К

    3 0 Отговор
    Тоя ли набираше пари да убеждава българите да се завръщат в родината?

    16:25 29.06.2026

  • 18 Олеле

    1 0 Отговор
    Баш ме боли фара, къде тия двамата ще живеят.

    16:32 29.06.2026

  • 19 гнус, парад за

    1 0 Отговор
    семейство, вижте ги какви са маркетингови нагаждачи, дебелана снима за да прави реклама на сигурно ново предаване на Иванчо -тъпо от септември-стари номера, даже сте нелицеприятни и натрапчиви , досадници-емигриралибили, а дано, ама надали!

    16:35 29.06.2026