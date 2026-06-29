Крадци отмъкнаха вещи за половин милион евро от вилата на Андреа Бочели

Вила, собственост на семейството на Андреа Бочели, е била обрана във Витория Апуана – престижен квартал на италианския курорт Форте дей Марми, в провинция Лука. Според първоначалните данни щетите може да достигнат около 500 000 евро.

Имотът не е бил обитаван от световноизвестния тенор и семейството му, а е бил отдаден под наем на американски туристи, почиващи във Версилия. Крадците са действали вечерта на 26 юни, докато наемателите са били извън къщата.

По информация на италианските медии извършителите са проникнали в имота между 21:00 ч. и полунощ. След като влезли във вилата, те претърсили помещенията и отнесли бижута, луксозни часовници, дизайнерски чанти и пари в брой. Точната стойност на откраднатото все още се уточнява, но първоначалните оценки сочат сума от порядъка на половин милион евро.

Случаят се разследва от карабинерите, които преглеждат записи от камери за видеонаблюдение в района. Разследващите се опитват да установят маршрута на извършителите и дали имотът е бил наблюдаван предварително. Според първоначалните данни алармената система не е била активирана, което вероятно е улеснило обира.

Форте дей Марми от десетилетия е сред най-предпочитаните летни дестинации за италианския елит, предприемачи, артисти и заможни чуждестранни туристи. Курортът е известен с луксозните си вили, частните плажове и силното присъствие на известни личности през летния сезон. Именно тази концентрация на скъпи имоти и гости с висока покупателна способност превръща района в привлекателна цел за организирани групи, специализирани в кражби на ценности.

Андреа Бочели е тясно свързан с Версилия. Той и семейството му от години притежават имоти в района на Форте дей Марми, а част от тях се отдават под наем през активния туристически сезон. Италианският тенор, роден в Лаятико, Тоскана, е сред най-разпознаваемите класически изпълнители в света и има силно публично присъствие както в музиката, така и в благотворителни инициативи чрез фондацията Andrea Bocelli Foundation.

Местните власти признават, че сигурността в курорта остава сериозно предизвикателство, особено през летните месеци, когато населението и броят на посетителите рязко нарастват. Кметът на Форте дей Марми Бруно Мурци заяви, че има доверие в работата на органите на реда, но подчерта, че общината вече е засилила мерките за наблюдение и охрана.

По думите му на територията на общината работят допълнителни общински полицаи и охранителни патрули, а видеонаблюдението включва около 140 камери на площ от 9 километра. Предстои инсталирането на още 26 камери. Общината е поискала и допълнителни сили от вътрешното министерство за летния сезон.

Мурци призова собствениците на имоти да използват максимално наличните системи за защита, включително аларми и частно видеонаблюдение. Според него публичните мерки за сигурност не могат да компенсират напълно липсата на активирана защита в частните домове.

Обирът във вилата на семейството на Бочели се вписва в по-широк проблем за Версилия, където през последните месеци са регистрирани и други кражби на луксозни вещи. Сред тях са случаи с откраднати скъпи часовници, чанти и бижута – предмети, които лесно се пренасят и препродават.

Разследването продължава, а към момента няма данни Андреа Бочели или негови близки да са били в имота по време на обира.