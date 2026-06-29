Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Графа за най-голямото си угризение: Излязох пиян на сцената! (ВИДЕО)

Графа за най-голямото си угризение: Излязох пиян на сцената! (ВИДЕО)

29 Юни, 2026 17:58 1 137 10

  • графа-
  • владимир ампов-
  • признание-
  • угризения-
  • светослав иванов-
  • 120 минути-
  • пиян-
  • концерт

Певецът издаде новата си биографична книга „Графа Live“, в която споделя неразказани досега лични истории

Графа за най-голямото си угризение: Излязох пиян на сцената! (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Владимир Ампов – Графа направи признание в интервю, в което разказа за момент, който определя като един от най-големите си професионални провали. В разговор с водещия на "120 минути" Светльо Иванов по bTV певецът призна, че преди около 20 години е излязъл на сцена след употреба на голямо количество алкохол – решение, за което съжалява и до днес.

Повод за откровението е новата му биографична книга „Графа Live“, в която Графа събира както красивите моменти от музикалния си път, така и ситуациите, от които е извлякъл най-важните уроци, пише Шоу Блиц.

„Имах едно излизане на сцена преди двайсетина години, когато бях пил по-голямо количество алкохол и бях загубил контрол над себе си и гласа си. След това се чувствах доста потиснат, че съм си позволил такова нещо“, сподели откровено Графа.

Изпълнителят разказа, че именно тази случка го е накарала да осъзнае колко голяма е отговорността към публиката.

„Реално усетих, че изобщо не трябва да си толкова непрофесионално настроен, когато излизаш на сцената. Исках точно такива моменти да има в книгата“, каза още той.

Пред Светльо Иванов певецът говори и за личните изпитания, през които е преминал, включително загубата на баща си.

Особено емоционално той разказа и за песента „Има рай“, която днес възприема по съвсем различен начин. Графа разказва как с годините композицията се е превърнала в лично послание към покойните му родители и днес носи много по-дълбок смисъл, отколкото когато я е създал през 2004 година.

Източник: https://www.btv.bg/shows/120-minuti/videos/grafa-kojto-ostavja-sleda-v-muzikata.html?fbclid=IwY2xjawSvPEpleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEeRgEUXnL8wth99nBvyVqAjTRqMy5t1A6X30LAjToNBujRWYTbMn2ewNvrs7E_aem_Gw_JwpFvDhnNVKMnlzmBmg&campaignsrc=clipboard


Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    6 0 Отговор
    ТОЗИ ОТНЕ ПРЕДИМСТВО НА ЕДНА ТОВАРНА КОЛА!ЖИВ Е ЗАЩОТО КАМИОНА ИМАШЕ СПИРАЧКИ! ПЕТНО

    18:08 29.06.2026

  • 2 гошо

    8 0 Отговор
    Нормално е за такива като него да са или пияни или дрогирани,или и двете.Все пак е един соросоид.

    18:08 29.06.2026

  • 3 Хаха

    11 0 Отговор
    Този и трезвен не може да пее,същия като безДара Екимова.

    18:23 29.06.2026

  • 4 0407

    6 0 Отговор
    неговото не е музика ...компилации .....с този глас и тембър ....е много слаб ...раздава го и композитор..?

    18:28 29.06.2026

  • 5 Ицо Певеца

    4 0 Отговор
    Хахахаха!!!! Ние с Бате Венци не сме пяли трезви ! Ако нашето може да се нарече пеене де.

    18:35 29.06.2026

  • 6 Тулуп

    2 0 Отговор
    Ха само пиян ли или и дрогиран

    18:36 29.06.2026

  • 7 Тити на Кака

    1 0 Отговор
    Грешка, на сцена се излиза дрогиран, не пиян!
    Въпрос на елементарен професионализъм е, който не вярва - нека пита Кокоран 😂😂😂

    18:52 29.06.2026

  • 8 - Индиеца

    4 0 Отговор
    не е фатално да се изложиш пред 5 човека публика.

    Коментиран от #10

    18:52 29.06.2026

  • 9 Име

    0 0 Отговор
    Загубил бил гласа си! Владко, ти никога не си имал глас!

    19:42 29.06.2026

  • 10 Име

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "- Индиеца":

    Как да Ви дам повече от един плюс?

    19:43 29.06.2026