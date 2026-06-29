Графа за най-голямото си угризение: Излязох пиян на сцената! (ВИДЕО)

Владимир Ампов – Графа направи признание в интервю, в което разказа за момент, който определя като един от най-големите си професионални провали. В разговор с водещия на "120 минути" Светльо Иванов по bTV певецът призна, че преди около 20 години е излязъл на сцена след употреба на голямо количество алкохол – решение, за което съжалява и до днес.

Повод за откровението е новата му биографична книга „Графа Live“, в която Графа събира както красивите моменти от музикалния си път, така и ситуациите, от които е извлякъл най-важните уроци, пише Шоу Блиц.

„Имах едно излизане на сцена преди двайсетина години, когато бях пил по-голямо количество алкохол и бях загубил контрол над себе си и гласа си. След това се чувствах доста потиснат, че съм си позволил такова нещо“, сподели откровено Графа.

Изпълнителят разказа, че именно тази случка го е накарала да осъзнае колко голяма е отговорността към публиката.

„Реално усетих, че изобщо не трябва да си толкова непрофесионално настроен, когато излизаш на сцената. Исках точно такива моменти да има в книгата“, каза още той.

Пред Светльо Иванов певецът говори и за личните изпитания, през които е преминал, включително загубата на баща си.

Особено емоционално той разказа и за песента „Има рай“, която днес възприема по съвсем различен начин. Графа разказва как с годините композицията се е превърнала в лично послание към покойните му родители и днес носи много по-дълбок смисъл, отколкото когато я е създал през 2004 година.

Източник: https://www.btv.bg/shows/120-minuti/videos/grafa-kojto-ostavja-sleda-v-muzikata.html?fbclid=IwY2xjawSvPEpleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEeRgEUXnL8wth99nBvyVqAjTRqMy5t1A6X30LAjToNBujRWYTbMn2ewNvrs7E_aem_Gw_JwpFvDhnNVKMnlzmBmg&campaignsrc=clipboard