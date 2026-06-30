Оливия Уайлд: Нарекоха лицето ми „пай“ на кастинг

Холивудската звезда и режисьор Оливия Уайлд направи шокиращи разкрития за токсичната среда в индустрията и бруталните критики, които е получавала в началото на кариерата си.

В откровено интервю за популярния подкаст на Дакс Шепърд „Armchair Expert“, 42-годишната актриса се върна към ранните си години в Лос Анджелис и сподели за абсурдните стандарти за красота, на които биват подлагани младите таланти „Armchair Expert“.

Обидата, която помни и до днес

Уайлд сподели, че по време на едно от първите си прослушвания, кастинг директор я погледнал в лицето и без никакъв такт заявил, че формата му напомняла на „пай“ (pie face).

„Това беше грешният урок, който научих в залите за кастинги – че стойността ти се измерва само с това как изглеждаш в очите на някого в рамките на пет секунди“, коментира тя.

Актрисата допълни, че този смазващ натиск в индустрията продължава и днес. Според нея в момента е изключително трудно да се намерят актриси, които все още могат „да движат лицата си“ и да изразяват емоции на екрана, тъй като масово се подлагат на козметични процедури още от млада възраст. Тя подчерта, че не съди колегите си, тъй като самата тя е изпитвала същия обществен натиск да бъде „перфектна“.

Инцидентът, който едва не коства живота ѝ

Освен за суровата реалност зад кулисите, звездата от „Доктор Хаус“ сподели и за драматичен инцидент по време на снимките на фантастичния уестърн „Каубои и извънземни“ (2011 г.). Докато препускала с кон, Уайлд паднала лошо на земята, оказвайки се директно на пътя на стадо от още 40 препускащи животни.

Животът ѝ обаче бил спасен от бързата реакция на колегата ѝ Уолтън Гогинс. Актьорът буквално забил своя кон странично пред нея, за да я предпази с тялото си от приближаващото стадо.

Топли спомени за Хю Лори и „Д-р Хаус“

Въпреки трудностите, Уайлд си спомни с изключително топли чувства за периода, в който изгря на световната сцена с ролята на „Тринадесет“ в медицинската драма „Доктор Хаус“. Тя описа екранния си партньор Хю Лори като невероятен колега и ментор, и благодари на екипа, който ѝ е позволил гъвкав договор, за да снима филми в Холивуд паралелно със сериала.

Актрисата, чието истинско име е Оливия Кокбърн (произнасяно Коубърн), разкри още, че е сменила фамилията си на Уайлд още в гимназията в чест на легендарния писател Оскар Уайлд, тъй като оригиналното ѝ име често е било обект на подигравки от съучениците ѝ.

В момента Оливия Уайлд активно промотира новия си режисьорски проект – черната комедия „The Invite“, в която участват Сет Роугън и Пенелопе Крус.