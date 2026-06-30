Оливия Уайлд: Нарекоха лицето ми „пай“ на кастинг

Холивудската звезда и режисьор Оливия Уайлд направи шокиращи разкрития за токсичната среда в индустрията и бруталните критики, които е получавала в началото на кариерата си.
В откровено интервю за популярния подкаст на Дакс Шепърд „Armchair Expert“, 42-годишната актриса се върна към ранните си години в Лос Анджелис и сподели за абсурдните стандарти за красота, на които биват подлагани младите таланти „Armchair Expert“.
Обидата, която помни и до днес
Уайлд сподели, че по време на едно от първите си прослушвания, кастинг директор я погледнал в лицето и без никакъв такт заявил, че формата му напомняла на „пай“ (pie face).
„Това беше грешният урок, който научих в залите за кастинги – че стойността ти се измерва само с това как изглеждаш в очите на някого в рамките на пет секунди“, коментира тя.
Актрисата допълни, че този смазващ натиск в индустрията продължава и днес. Според нея в момента е изключително трудно да се намерят актриси, които все още могат „да движат лицата си“ и да изразяват емоции на екрана, тъй като масово се подлагат на козметични процедури още от млада възраст. Тя подчерта, че не съди колегите си, тъй като самата тя е изпитвала същия обществен натиск да бъде „перфектна“.
Инцидентът, който едва не коства живота ѝ
Освен за суровата реалност зад кулисите, звездата от „Доктор Хаус“ сподели и за драматичен инцидент по време на снимките на фантастичния уестърн „Каубои и извънземни“ (2011 г.). Докато препускала с кон, Уайлд паднала лошо на земята, оказвайки се директно на пътя на стадо от още 40 препускащи животни.
Животът ѝ обаче бил спасен от бързата реакция на колегата ѝ Уолтън Гогинс. Актьорът буквално забил своя кон странично пред нея, за да я предпази с тялото си от приближаващото стадо.
Топли спомени за Хю Лори и „Д-р Хаус“
Въпреки трудностите, Уайлд си спомни с изключително топли чувства за периода, в който изгря на световната сцена с ролята на „Тринадесет“ в медицинската драма „Доктор Хаус“. Тя описа екранния си партньор Хю Лори като невероятен колега и ментор, и благодари на екипа, който ѝ е позволил гъвкав договор, за да снима филми в Холивуд паралелно със сериала.
Актрисата, чието истинско име е Оливия Кокбърн (произнасяно Коубърн), разкри още, че е сменила фамилията си на Уайлд още в гимназията в чест на легендарния писател Оскар Уайлд, тъй като оригиналното ѝ име често е било обект на подигравки от съучениците ѝ.
В момента Оливия Уайлд активно промотира новия си режисьорски проект – черната комедия „The Invite“, в която участват Сет Роугън и Пенелопе Крус.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абе
08:46 30.06.2026
2 Нищо
Коментиран от #10
08:47 30.06.2026
3 Мижав интерес
08:48 30.06.2026
4 глоги
Коментиран от #9
08:48 30.06.2026
5 баба КремТодорова
Коментиран от #8
08:50 30.06.2026
6 Aлфа Вълкът
08:53 30.06.2026
7 Трол
08:56 30.06.2026
8 Гацо Бацов
До коментар #5 от "баба КремТодорова":Нема как да е немало. Я като правих кастинг на Викиту Бекъм, десет пъти я кинах на кастинго, и я пущих да мине чак на единаестио. Мазах, мазах...
08:57 30.06.2026
9 оня с коня
До коментар #4 от "глоги":Престани.
Традиционна форма от мъжки род. В българския език названията на професии от мъжки род често се използват неутрално и за жени (напр. „Тя е отличен режисьор“).
Коментиран от #12
08:59 30.06.2026
10 Взимаш нейна снимка
До коментар #2 от "Нищо":и върху нея, както си свикнал!
Не си разваляй навиците!
Коментиран от #11
09:03 30.06.2026
11 Няма
До коментар #10 от "Взимаш нейна снимка":Да приема да ми се прави на моралист някой, който затваря очите и отваря устата!
Коментиран от #13
09:06 30.06.2026
12 Няма такова нещо!
До коментар #9 от "оня с коня":Речник на българския език:
режисьорка — съществително име, женски род (тип 41b)
В българския език родът на съществителните е ясно граматично дефиниран.
За разлика от английския, където е интиутивно и смислово дефиниран.
Последното бива пренасяно от английския в българския от неграмотници! За това се получават смислови нелепици, като " Режисьорът О. Уайлд се появи на червения килим с дълга цепка , достигаща до ханша МУ! "
09:13 30.06.2026
13 Не ни натрапвай
До коментар #11 от "Няма":личните си розови фантазии!
Коментиран от #15
09:16 30.06.2026
14 разбирам защо са го нарекли така
09:18 30.06.2026
15 Истината
До коментар #13 от "Не ни натрапвай":Ще те освободи, а лъжата те държи в затвор!
Коментиран от #17
09:18 30.06.2026
16 Красива жена,
09:19 30.06.2026
17 И аз това разправям-
До коментар #15 от "Истината":свободен си да птравиш каквото ти харесва с О.У....на снимка!
Коментиран от #18
09:22 30.06.2026
18 Благодаря
До коментар #17 от "И аз това разправям-":Ти си много добър човек, щом ми разрешаваш!
09:27 30.06.2026