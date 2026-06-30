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Оливия Уайлд: Нарекоха лицето ми „пай“ на кастинг

Оливия Уайлд: Нарекоха лицето ми „пай“ на кастинг

30 Юни, 2026 08:43 1 120 18

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Актрисата разказа за бруталните обиди и токсичната среда в началото на кариерата си в Холивуд

Оливия Уайлд: Нарекоха лицето ми „пай“ на кастинг - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Холивудската звезда и режисьор Оливия Уайлд направи шокиращи разкрития за токсичната среда в индустрията и бруталните критики, които е получавала в началото на кариерата си.

В откровено интервю за популярния подкаст на Дакс Шепърд „Armchair Expert“, 42-годишната актриса се върна към ранните си години в Лос Анджелис и сподели за абсурдните стандарти за красота, на които биват подлагани младите таланти „Armchair Expert“.

Обидата, която помни и до днес

Уайлд сподели, че по време на едно от първите си прослушвания, кастинг директор я погледнал в лицето и без никакъв такт заявил, че формата му напомняла на „пай“ (pie face).

„Това беше грешният урок, който научих в залите за кастинги – че стойността ти се измерва само с това как изглеждаш в очите на някого в рамките на пет секунди“, коментира тя.

Актрисата допълни, че този смазващ натиск в индустрията продължава и днес. Според нея в момента е изключително трудно да се намерят актриси, които все още могат „да движат лицата си“ и да изразяват емоции на екрана, тъй като масово се подлагат на козметични процедури още от млада възраст. Тя подчерта, че не съди колегите си, тъй като самата тя е изпитвала същия обществен натиск да бъде „перфектна“.

Инцидентът, който едва не коства живота ѝ

Освен за суровата реалност зад кулисите, звездата от „Доктор Хаус“ сподели и за драматичен инцидент по време на снимките на фантастичния уестърн „Каубои и извънземни“ (2011 г.). Докато препускала с кон, Уайлд паднала лошо на земята, оказвайки се директно на пътя на стадо от още 40 препускащи животни.

Животът ѝ обаче бил спасен от бързата реакция на колегата ѝ Уолтън Гогинс. Актьорът буквално забил своя кон странично пред нея, за да я предпази с тялото си от приближаващото стадо.

Топли спомени за Хю Лори и „Д-р Хаус“

Въпреки трудностите, Уайлд си спомни с изключително топли чувства за периода, в който изгря на световната сцена с ролята на „Тринадесет“ в медицинската драма „Доктор Хаус“. Тя описа екранния си партньор Хю Лори като невероятен колега и ментор, и благодари на екипа, който ѝ е позволил гъвкав договор, за да снима филми в Холивуд паралелно със сериала.

Актрисата, чието истинско име е Оливия Кокбърн (произнасяно Коубърн), разкри още, че е сменила фамилията си на Уайлд още в гимназията в чест на легендарния писател Оскар Уайлд, тъй като оригиналното ѝ име често е било обект на подигравки от съучениците ѝ.

В момента Оливия Уайлд активно промотира новия си режисьорски проект – черната комедия „The Invite“, в която участват Сет Роугън и Пенелопе Крус.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    10 1 Отговор
    Лицето добре, а къ нарекоха другата работа?

    08:46 30.06.2026

  • 2 Нищо

    8 1 Отговор
    И няма на жената! С удоволствие бих обслужил лицето й!

    Коментиран от #10

    08:47 30.06.2026

  • 3 Мижав интерес

    7 0 Отговор
    И тази досадна феминистка се е взела много насериозно. Ами гледат ти лицето защото за успешен филм се изисква хубави актьори и актриси. Никой няма да ти гледа час и половина за любовта между морков и картоф. Това се знае от сума ти време но нашата феминистка ще пренапише историята. Ами чакам да направи продаваем филм с грозни актьори...

    08:48 30.06.2026

  • 4 глоги

    2 2 Отговор
    Холивудската звезда и режисьорКА - Оливия Уайлд...

    Коментиран от #9

    08:48 30.06.2026

  • 5 баба КремТодорова

    11 0 Отговор
    А сметаново бяло кремче имаше ли върху пая ти след кастинга?

    Коментиран от #8

    08:50 30.06.2026

  • 6 Aлфа Вълкът

    3 0 Отговор
    Оооооооо какви ли заложби има — "Кокбърн"?

    08:53 30.06.2026

  • 7 Трол

    0 0 Отговор
    Кастинг директорът е имал предвид "американски пай".

    08:56 30.06.2026

  • 8 Гацо Бацов

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "баба КремТодорова":

    Нема как да е немало. Я като правих кастинг на Викиту Бекъм, десет пъти я кинах на кастинго, и я пущих да мине чак на единаестио. Мазах, мазах...

    08:57 30.06.2026

  • 9 оня с коня

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "глоги":

    Престани.
    Традиционна форма от мъжки род. В българския език названията на професии от мъжки род често се използват неутрално и за жени (напр. „Тя е отличен режисьор“).

    Коментиран от #12

    08:59 30.06.2026

  • 10 Взимаш нейна снимка

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Нищо":

    и върху нея, както си свикнал!

    Не си разваляй навиците!

    Коментиран от #11

    09:03 30.06.2026

  • 11 Няма

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Взимаш нейна снимка":

    Да приема да ми се прави на моралист някой, който затваря очите и отваря устата!

    Коментиран от #13

    09:06 30.06.2026

  • 12 Няма такова нещо!

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "оня с коня":

    Речник на българския език:

    режисьорка — съществително име, женски род (тип 41b)

    В българския език родът на съществителните е ясно граматично дефиниран.
    За разлика от английския, където е интиутивно и смислово дефиниран.

    Последното бива пренасяно от английския в българския от неграмотници! За това се получават смислови нелепици, като " Режисьорът О. Уайлд се появи на червения килим с дълга цепка , достигаща до ханша МУ! "

    09:13 30.06.2026

  • 13 Не ни натрапвай

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Няма":

    личните си розови фантазии!

    Коментиран от #15

    09:16 30.06.2026

  • 14 разбирам защо са го нарекли така

    2 0 Отговор
    вендага се сетих за “американски пай “

    09:18 30.06.2026

  • 15 Истината

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Не ни натрапвай":

    Ще те освободи, а лъжата те държи в затвор!

    Коментиран от #17

    09:18 30.06.2026

  • 16 Красива жена,

    2 2 Отговор
    изглежда много добре и днес!

    09:19 30.06.2026

  • 17 И аз това разправям-

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Истината":

    свободен си да птравиш каквото ти харесва с О.У....на снимка!

    Коментиран от #18

    09:22 30.06.2026

  • 18 Благодаря

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "И аз това разправям-":

    Ти си много добър човек, щом ми разрешаваш!

    09:27 30.06.2026