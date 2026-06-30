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Сърби преследваха Теа и Наум Шопов по магистралата заради абсурдна грешка (ВИДЕО)

Сърби преследваха Теа и Наум Шопов по магистралата заради абсурдна грешка (ВИДЕО)

30 Юни, 2026 12:57 2 878 40

  • наум шопов-
  • теа минкова-
  • грешка-
  • преследване-
  • сърбия

Служители на бензиностанция погнали двойката

Сърби преследваха Теа и Наум Шопов по магистралата заради абсурдна грешка (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Наум Шопов и жена му Теа Минкова разказаха за абсурдна ситуация по време на скорошното си пътуване през Сърбия. Обикновено недоразумение на бензиностанция прераснало в ситуация с преследване по магистралата, засичане на автомобила им, заплахи и намеса на полицията, сподели двойката.

Всичко започнало заради объркване при плащането на гориво, поясниха те.

„Гонитба по магистралата, засичане, заплахи със саморазправа и полиция. Така започна преминаването ни през Сърбия. Причината беше неразбирателство с касиерката на бензиностанция и пропуска ми да разбера стойността на валутата им“, разказаха Наум и Теа.

По думите им след напускането на бензиностанцията автомобил започнал да ги преследва и да им маха да спрат, а ситуацията бързо ескалирала.

Те твърдят, че се стигнало до рискови маневри на пътя, засичане и словесни заплахи, което в крайна сметка наложило намесата на сръбската полиция.

Двамата публикуваха и видео, в което подробно описват колко са се разпалили страстите между тях и служителите на бензиностанцията, и то заради грешка - Наум и Теа не си платили горивото, защото по техните думи служителката на касата не чула номера на колонката.

Двамата уточняват, че споделят преживяното не за да търсят сензация, а за да предупредят хората, които пътуват през Сърбия, да бъдат внимателни, особено когато плащат в местна валута, и предварително да се запознаят с правилата и особеностите в страната.

„Разказваме историята така, както я преживяхме“, казват двамата, надявайки се опитът им да бъде полезен и за други шофьори, които предстои да преминат по същия маршрут.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    73 2 Отговор
    Не си платили горивото, а? :-) Нас@рали са ги от страх. Друг път ще си плащат.

    12:59 30.06.2026

  • 2 Цък

    79 2 Отговор
    Как пък все се случва на този селски тарикат.

    13:00 30.06.2026

  • 3 Някой си

    77 2 Отговор
    А бе опитали сте се да минете метър, но не ви е минал номера.
    По магистралата в Сърбия всички служители на бензиностанциите говорят по няколко езика, български също.

    13:00 30.06.2026

  • 4 ха, ха

    64 2 Отговор
    Те не са свикнали да плащат.Въобразяват си,че навсякъде са българските будали които им плащат срещу реклама.

    13:02 30.06.2026

  • 5 бушприт

    4 3 Отговор
    ...за други шофьори, на които им предстои да преминат по същия маршрут.

    13:03 30.06.2026

  • 6 Шоп-офф

    56 2 Отговор
    Стига глупости! Не разбрал, че бензинът не е сладолед.

    13:03 30.06.2026

  • 7 црррр

    29 2 Отговор
    А някъде сърби ли ги Тейчето и Най умния?!

    13:04 30.06.2026

  • 8 Сталин

    49 3 Отговор
    Наглия евреин трябвало да го набият ,а кифлата уважат

    Коментиран от #17

    13:05 30.06.2026

  • 9 Абе

    52 2 Отговор
    Или казано накратко "Как да станем известни с 2 мозъчни гънки" безсмислена инстаграм тъпотия.

    13:06 30.06.2026

  • 10 Дали да им вярвяш?

    53 2 Отговор
    Бях свидетел на такъв номер разигран на Великотърновска бензиностанция.Една българска "биволица" заредила гориво за 157 български лева, но умишлино плати сметката от горивото на съседната колонка - само 53 лв. и духна. Дали и тя се е объркала? Без коментар.

    13:07 30.06.2026

  • 11 Бай Иван

    46 3 Отговор
    Тия двамата за първи път ги чувам и виждам! Че са се опитали да прекарат сърбите и да не си платят е 100% ясно , но защо се излагат да го правят публично ! Сигурно търсят популярност и внимание. Вече дори не им помня имената и физиономиите.

    13:11 30.06.2026

  • 12 5678

    32 5 Отговор
    Тия не знаят че в.Сърбия и Македония се плаща или со пари или со Дупе А тая не знае че ще и съберат Двете дупки в Една

    13:13 30.06.2026

  • 13 маке

    47 1 Отговор
    Знаеш, че си ял сладоледи, заредил си гориво и си платил си 10 евро. Не си разбрал, че горивото не е платено, смешници...

    13:18 30.06.2026

  • 14 Запознат

    30 1 Отговор
    Дали е грешка или объркване се съмнявам. А защо не дадоха двойно пари на касата? Значи да не платят може, а да дадат двойни пари не не може. Авантаджии и крадци.

    13:24 30.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 7777

    22 1 Отговор
    Малоумници

    13:29 30.06.2026

  • 17 Берия

    8 1 Отговор

    До коментар #8 от "Сталин":

    ,,наказанието" трябва да е обратното ,че да има ефект...

    13:32 30.06.2026

  • 18 Хмм

    19 1 Отговор
    не си платили, ама сърбите виновни, платил само сладоледите, не разбрал и се жалват

    13:32 30.06.2026

  • 19 6135

    21 0 Отговор
    Ииии, касиерката не разбрала.
    А ти като плати сметката не видя ли, че горивото не е включено.
    Не разбирал валутата, брей!

    Срам ме е, но сърбите са далеч по-корентни и въобще не са "бакшиши", нито по касите, нито такситата.

    Аз на сръбски ОМВ съм поправял касиерка, че не включи в сметката доста скъпа бутилка тяхна ракия и сега всеки път там кафето ми е безплатно - "Аааа не, Господине, куча части!"

    Бъдете коректни и ще ви уважават.

    13:33 30.06.2026

  • 20 Да питам,

    18 0 Отговор
    Това не беше ли онзи, дето наклепа Димо Алексиев на катаджиите? Пълни бokлyцu.

    13:34 30.06.2026

  • 21 Ами

    6 1 Отговор
    Сега хем си платих,хем ядоха бой,хем Теа яде сополивия

    13:35 30.06.2026

  • 22 Софиянец

    21 0 Отговор
    Хиляди българи преминават през Сърбия, за да стигнат до други държави в европа и на никого не му се случил подобна дбилна постъпка, само на тия двамата жълтопаветни лейки!

    13:41 30.06.2026

  • 23 Бай онзи

    12 0 Отговор
    Как така няма да си платят горивото?Всеки нормален човек когато купува нещо,си прави сметка колко ще му струва.Заслужавали са да им хвърлят един як пердах,тарикатчета!!!

    13:42 30.06.2026

  • 24 Мдаа

    15 0 Отговор
    Така става, като правите известни посредствени тъпанари!

    13:42 30.06.2026

  • 25 лама Кифла

    2 0 Отговор
    този Наум не е ли онзи ненормален с пистолета

    13:49 30.06.2026

  • 26 Така Така

    8 1 Отговор
    От десетки години пътувам от там и никакви неразбирателства не към имал. Като цало сърбите са добри хора.

    13:50 30.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 хихи

    2 0 Отговор
    е6ани има ли?

    13:56 30.06.2026

  • 29 Турбо

    1 0 Отговор
    Да се бяха възползвали от Шенген,през Румъния и Унгария пътя е малко по дълъг,но се спестява от чакането по ГПП Калотина и после на сръбско/хърватската граница.На бензиностанция най лесно е да платиш с карта.

    13:58 30.06.2026

  • 30 Така

    6 1 Отговор
    Много пъти съм минавал и ходил по съседна Сърбия. Такава простотия само българин може да сътвори и съм сигурен че вината е ваша не на комшиите. Заслужавахте не да ви гонят а направо да ви закопчаят за опит за измама. А бе защо не си погледна бележката тъпанар фалшив. Не сме ви съпричастни. Малко ви е било. Такива като вас по добре си стойте в милата родина и не ни излагайте. Атанасова напишете че тези долни хора ни излагат а не да ги съжеляваме.

    13:58 30.06.2026

  • 31 Гост

    6 1 Отговор
    Е те такива ТръндафорЕ не трябва да напускат пределите на Родината! Заради IQ то си са опасни за реномето ни!!! Жалкари! До Слевница, най много, или Полски Тръмбеш!!!

    13:59 30.06.2026

  • 32 Пешо

    1 0 Отговор
    Няма нужда тези да ме предупреждават, че ако някъде си крадеш бензин ще имаш проблеми. Аз винаги си плащам горивото.

    14:00 30.06.2026

  • 33 Долна

    1 0 Отговор
    Атанасова заглавието е подвеждащо за да сме съпричастни към една двойка иди. ти. Пак съм аз ако ви срещна на улицата вече няма да пишете.

    14:03 30.06.2026

  • 34 защо

    0 0 Отговор
    Маре бе, "Наум и Теа не си платили горивото".
    Какво да ги правят?

    14:03 30.06.2026

  • 35 Озлага се системно

    1 0 Отговор
    Завършил медицина роботи по доходно актьор, явно.
    Търси популярност
    Излага и баща си и дядо си
    И тази късно лепенка, това отърване от нея
    Жалки хора

    14:12 30.06.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ШЕФА

    1 0 Отговор
    Този е същият палячо като баща си,жалкият мишок постоянно ужким случайно и все не виновен се забърква в скандали и после веднага звъни на полицията да го спасява. Пълни нещастници които от добро сърце не за реклама съобщават за да помогнат на други българи хахахахаааааааааааааааааа

    14:22 30.06.2026

  • 38 Варна

    1 0 Отговор
    Две мижитурки.

    14:22 30.06.2026

  • 39 Цъцъ

    0 0 Отговор
    Това са БеГе ВИПуйте, ако мине, а ако не после "приказки под шипковия храст" 😉

    14:23 30.06.2026

  • 40 Теслатъ

    1 0 Отговор
    Тия кво рекоха??? Ся, влизаш в бензиностанцията, зареждаш, отиваш да си платиш, казваш номера на колонката и ти казват колко трябва да платиш, между другото на колонката се отчита колко литра си заредил и на каква сума. Знаейки колко трябва да платиш за бензин, дори и да си купиш нещо - кафе, вода, сандвич..., добавяш и сумата за бензина и накрая, дават ти и касов бон. Е, не може Бензин, кафе и сандвич да струват примерно 10 евро, след като само бензина ти е 30-40 евро! Тези двамата кво съ правят на "светена вода"!

    14:23 30.06.2026