Сърби преследваха Теа и Наум Шопов по магистралата заради абсурдна грешка (ВИДЕО)

Наум Шопов и жена му Теа Минкова разказаха за абсурдна ситуация по време на скорошното си пътуване през Сърбия. Обикновено недоразумение на бензиностанция прераснало в ситуация с преследване по магистралата, засичане на автомобила им, заплахи и намеса на полицията, сподели двойката.
Всичко започнало заради объркване при плащането на гориво, поясниха те.
„Гонитба по магистралата, засичане, заплахи със саморазправа и полиция. Така започна преминаването ни през Сърбия. Причината беше неразбирателство с касиерката на бензиностанция и пропуска ми да разбера стойността на валутата им“, разказаха Наум и Теа.
По думите им след напускането на бензиностанцията автомобил започнал да ги преследва и да им маха да спрат, а ситуацията бързо ескалирала.
Те твърдят, че се стигнало до рискови маневри на пътя, засичане и словесни заплахи, което в крайна сметка наложило намесата на сръбската полиция.
Двамата публикуваха и видео, в което подробно описват колко са се разпалили страстите между тях и служителите на бензиностанцията, и то заради грешка - Наум и Теа не си платили горивото, защото по техните думи служителката на касата не чула номера на колонката.
Двамата уточняват, че споделят преживяното не за да търсят сензация, а за да предупредят хората, които пътуват през Сърбия, да бъдат внимателни, особено когато плащат в местна валута, и предварително да се запознаят с правилата и особеностите в страната.
„Разказваме историята така, както я преживяхме“, казват двамата, надявайки се опитът им да бъде полезен и за други шофьори, които предстои да преминат по същия маршрут.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Без име
12:59 30.06.2026
2 Цък
13:00 30.06.2026
3 Някой си
По магистралата в Сърбия всички служители на бензиностанциите говорят по няколко езика, български също.
13:00 30.06.2026
4 ха, ха
13:02 30.06.2026
5 бушприт
13:03 30.06.2026
6 Шоп-офф
13:03 30.06.2026
7 црррр
13:04 30.06.2026
8 Сталин
Коментиран от #17
13:05 30.06.2026
9 Абе
13:06 30.06.2026
10 Дали да им вярвяш?
13:07 30.06.2026
11 Бай Иван
13:11 30.06.2026
12 5678
13:13 30.06.2026
13 маке
13:18 30.06.2026
14 Запознат
13:24 30.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 7777
13:29 30.06.2026
17 Берия
До коментар #8 от "Сталин":,,наказанието" трябва да е обратното ,че да има ефект...
13:32 30.06.2026
18 Хмм
13:32 30.06.2026
19 6135
А ти като плати сметката не видя ли, че горивото не е включено.
Не разбирал валутата, брей!
Срам ме е, но сърбите са далеч по-корентни и въобще не са "бакшиши", нито по касите, нито такситата.
Аз на сръбски ОМВ съм поправял касиерка, че не включи в сметката доста скъпа бутилка тяхна ракия и сега всеки път там кафето ми е безплатно - "Аааа не, Господине, куча части!"
Бъдете коректни и ще ви уважават.
13:33 30.06.2026
20 Да питам,
13:34 30.06.2026
21 Ами
13:35 30.06.2026
22 Софиянец
13:41 30.06.2026
23 Бай онзи
13:42 30.06.2026
24 Мдаа
13:42 30.06.2026
25 лама Кифла
13:49 30.06.2026
26 Така Така
13:50 30.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 хихи
13:56 30.06.2026
29 Турбо
13:58 30.06.2026
30 Така
13:58 30.06.2026
31 Гост
13:59 30.06.2026
32 Пешо
14:00 30.06.2026
33 Долна
14:03 30.06.2026
34 защо
Какво да ги правят?
14:03 30.06.2026
35 Озлага се системно
Търси популярност
Излага и баща си и дядо си
И тази късно лепенка, това отърване от нея
Жалки хора
14:12 30.06.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 ШЕФА
14:22 30.06.2026
38 Варна
14:22 30.06.2026
39 Цъцъ
14:23 30.06.2026
40 Теслатъ
14:23 30.06.2026