Сърби преследваха Теа и Наум Шопов по магистралата заради абсурдна грешка (ВИДЕО)

Наум Шопов и жена му Теа Минкова разказаха за абсурдна ситуация по време на скорошното си пътуване през Сърбия. Обикновено недоразумение на бензиностанция прераснало в ситуация с преследване по магистралата, засичане на автомобила им, заплахи и намеса на полицията, сподели двойката.

Всичко започнало заради объркване при плащането на гориво, поясниха те.

„Гонитба по магистралата, засичане, заплахи със саморазправа и полиция. Така започна преминаването ни през Сърбия. Причината беше неразбирателство с касиерката на бензиностанция и пропуска ми да разбера стойността на валутата им“, разказаха Наум и Теа.

По думите им след напускането на бензиностанцията автомобил започнал да ги преследва и да им маха да спрат, а ситуацията бързо ескалирала.

Те твърдят, че се стигнало до рискови маневри на пътя, засичане и словесни заплахи, което в крайна сметка наложило намесата на сръбската полиция.

Двамата публикуваха и видео, в което подробно описват колко са се разпалили страстите между тях и служителите на бензиностанцията, и то заради грешка - Наум и Теа не си платили горивото, защото по техните думи служителката на касата не чула номера на колонката.

Двамата уточняват, че споделят преживяното не за да търсят сензация, а за да предупредят хората, които пътуват през Сърбия, да бъдат внимателни, особено когато плащат в местна валута, и предварително да се запознаят с правилата и особеностите в страната.

„Разказваме историята така, както я преживяхме“, казват двамата, надявайки се опитът им да бъде полезен и за други шофьори, които предстои да преминат по същия маршрут.