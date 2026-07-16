Наум Шопов и жена му ходят заедно да си слагат ботокс (СНИМКА)

Водещият на "Ергенът" Наум Шопов се нареди по суета сред най-прилежно поддържаните родни моделки. Само на 33 години актьорът вече не разчита единствено на фитнес, козметика и прецизно оформена брада, а смело навлезе и в света на естетичните процедури, пише Intrigi.bg.

Последното признание предизвика вълна от иронични реакции в социалните мрежи, където партньорката му Теа Минкова сподели как двамата са посетили заедно клиника за красота.

Двамата уж отишли само на ежегоден преглед на бенките преди лятото. Но, както често се случва при инфлуенсърите, едно посещение при дерматолог трудно приключва само с медицинска профилактика. Наум и Теа си тръгнали и с по някоя процедура за красота.

„Аз освежих със скинбустер и полинуклеотиди в околоочната зона. Наум също го боцнаха около очите“, разкри Минкова. Точно тази подробност отприщи шегите.

Част от последователите останаха изненадани, че 33-годишен мъж вече води война с бръчки, които още дори не са успели да се появят както трябва.

Това съвсем не е първият знак за впечатляващата му суета, припомня изданието. Преди време Наум Шопов си присади коса, поддържа тялото си с почти военна дисциплина във фитнеса и очевидно следи под лупа всяка промяна по лицето и главата си.