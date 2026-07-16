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Наум Шопов и жена му ходят заедно да си слагат ботокс (СНИМКА)

Наум Шопов и жена му ходят заедно да си слагат ботокс (СНИМКА)

16 Юли, 2026 16:31 566 12

  • наум шопов-
  • ботокс-
  • естетични корекции-
  • процедура-
  • пластична операция

Актьорът и водещ открай време е суетен и обръща особено внимание на външния си вид

Наум Шопов и жена му ходят заедно да си слагат ботокс (СНИМКА) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Водещият на "Ергенът" Наум Шопов се нареди по суета сред най-прилежно поддържаните родни моделки. Само на 33 години актьорът вече не разчита единствено на фитнес, козметика и прецизно оформена брада, а смело навлезе и в света на естетичните процедури, пише Intrigi.bg.

Последното признание предизвика вълна от иронични реакции в социалните мрежи, където партньорката му Теа Минкова сподели как двамата са посетили заедно клиника за красота.

Двамата уж отишли само на ежегоден преглед на бенките преди лятото. Но, както често се случва при инфлуенсърите, едно посещение при дерматолог трудно приключва само с медицинска профилактика. Наум и Теа си тръгнали и с по някоя процедура за красота.

Наум Шопов и жена му ходят заедно да си слагат ботокс (СНИМКА)

„Аз освежих със скинбустер и полинуклеотиди в околоочната зона. Наум също го боцнаха около очите“, разкри Минкова. Точно тази подробност отприщи шегите.

Част от последователите останаха изненадани, че 33-годишен мъж вече води война с бръчки, които още дори не са успели да се появят както трябва.

Това съвсем не е първият знак за впечатляващата му суета, припомня изданието. Преди време Наум Шопов си присади коса, поддържа тялото си с почти военна дисциплина във фитнеса и очевидно следи под лупа всяка промяна по лицето и главата си.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    8 0 Отговор
    Извинявам се , не разбрах ...Какво си "слагат " заедно ??!
    Кой на кого го "слага" ...?!?

    Коментиран от #8

    16:34 16.07.2026

  • 2 Без име

    8 0 Отговор
    Че то си му личи отвсякъде, не сме изненадани.

    16:35 16.07.2026

  • 3 Гост

    12 0 Отговор
    На тези двамата не им трябва ботокс, а имплантиран чип с изкуствен интелект защото естествения е в дефицит!

    16:36 16.07.2026

  • 4 Гошо

    6 0 Отговор
    Те току им е акъло!

    16:36 16.07.2026

  • 5 Тити на Кака

    8 0 Отговор
    Мернете набързо с какви новини за себе си ощастливяват едноклетъчните си поклонници тия хора с интелигентност на насекоми.
    Поучително е.

    16:37 16.07.2026

  • 6 Оз. Ген.Румянцев

    4 0 Отговор
    Пу.ьо е Наум истински и неподправен джендър, истински мъже са баща му и дядо му.

    16:41 16.07.2026

  • 7 Кобра Кай 🥋

    4 0 Отговор
    Има ли още някоя неразбрала фенка, че тоя е гейчее 🤭🤔

    16:42 16.07.2026

  • 8 Механик

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Да, и аз съм чувал че заедно си го слагат.

    16:45 16.07.2026

  • 9 Не са ли

    1 0 Отговор
    Прекалено млади още за ботокс

    16:48 16.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Тя май тая боцка

    0 0 Отговор
    И наум изотзад

    16:48 16.07.2026

  • 12 Батко

    1 0 Отговор
    Отвеатителни лигльовци.

    16:52 16.07.2026