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Анджелина Джоли проговори за връзките си след развода с Брад Пит

Анджелина Джоли проговори за връзките си след развода с Брад Пит

30 Юни, 2026 14:31 1 204 12

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  • връзка-
  • развод-
  • актриса

Актрисата потвърди, че през последното десетилетие е била фокусирана върху децата и кариерата си

Анджелина Джоли проговори за връзките си след развода с Брад Пит - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Анджелина Джоли разкри, че не е имала връзка след раздялата си с Брад Пит преди почти десетилетие.

Актрисата направи рядък коментар за личния си живот в интервю за Yahoo Entertainment по повод новия си филм „Couture“. В лентата Джоли играе американска режисьорка, която получава диагноза рак на гърдата, докато работи по време на Седмицата на модата в Париж.

Героинята ѝ Максин Уокър има романтична връзка с оператора Антон, изигран от Луи Гарел. Анджелина Джоли коментира, че ролята ѝ е помогнала да осъзнае, че една жена може да бъде отдадена на децата си и в същото време да има нужда от личен живот.

„Честно казано, не съм излизала с никого, откакто се разведох преди десетилетие“, казва Джоли. „В главата ми тази част от мен някак не е в центъра на живота ми, когато съм фокусирана върху децата и семейството си.“

По думите ѝ ѝ е било необходимо време, за да приеме, че героинята ѝ може едновременно да обича дъщеря си, да бъде посветена на нея и въпреки това да има нужда от любов и близост като жена.

51-годишната Анджелина Джоли се раздели с Брад Пит през септември 2016 г. след две години брак. Разводът им продължи осем години и беше финализиран след дълъг и напрегнат съдебен процес. Двамата имат шест деца – Мадокс, Пакс, Захара, Шайло и близнаците Вивиан и Нокс.

Актрисата споделя, че сега, когато дъщерите ѝ са пораснали, те я насърчават да не се определя единствено чрез ролята си на майка.

„Мисля, че по някакъв начин ме връщат към предишното ми аз“, казва Джоли. „Желанието ми те да имат сила, откритост, мекота, вяра и решителност ми напомня коя съм. Мисля, че сега те искат да не бъда само „мама“.“

Анджелина Джоли допълва, че не мисли толкова за остаряването, колкото за това как отново да преоткрие себе си.

„Мисля си, че трябва отново да живея. Отново да бъда свободна“, казва тя. „По начин, по който животът може би ме е пречупил малко.“

По-рано този месец актрисата заяви пред Variety, че „борбеният ѝ дух“ се завръща, след като за известен период го е изгубила. „Той се връща до голяма степен благодарение на децата ми, които вече са по-големи и ме насърчават“, казва тя. „Децата ми почти всички вече са на 18, така че сега искат да ме виждат да пътувам по света. Те ме познават по-добре от всеки друг и все още ме харесват, което говори много“, добавя Джоли.

Макар звездата от „Господарка на злото“ да остава много близка с децата си, отношенията им с Брад Пит продължават да бъдат обтегнати.

Три от децата на бившата двойка – Мадокс, Захара и Шайло – са предприели правни стъпки, за да премахнат фамилията „Пит“ от имената си. Близнаците Нокс и Вивиан, които все още са непълнолетни, също са се дистанцирали символично.

Според Page Six Пакс все пак запазва контакт със семейството от страна на баща си. Източник на изданието твърди, че той продължава да прекарва време с тях и наскоро е присъствал на семейно събиране. Въпреки това друг източник посочва, че Пакс няма особено близки отношения със самия Брад Пит.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Малко

    10 4 Отговор
    Дъртичка и грозночка, ама заради винарната ще я взема.

    Коментиран от #5

    14:34 30.06.2026

  • 2 ъглошлайф

    11 0 Отговор
    Тази още си се надява на Брад Пит, ама няма да я огрее. Той си е завъдил гадже, което не е събрало деца от цял свят и не му ги е натресла на главата, както направи Джоли. Щом такава прочута светска красавица, като Джоли, е самотна, какво ли остава за някоя Петранка от Горно Нанадолнище, която си е повярвала, че е голямата работа, надула се е като попарена въшка и чака принца на бял кон. Има доста жени, които ще остареят сами, плащайки за своя инат и злоба.

    14:41 30.06.2026

  • 3 Лоша работа

    8 1 Отговор
    И сега какво ,никой не ти го е слагал от 10г. ли ма Ангелинке. А на времето имаше много желаещи а сега като те разбраха че си кофти партия никъде не те искат и не те пускат в палатката.

    14:42 30.06.2026

  • 4 Коста

    5 0 Отговор
    Много връзки с краставици Гергана... Но някои препоръчват 🥕 моркови, по-твърди или патладжани...

    14:43 30.06.2026

  • 5 Кобра Кай 🥋

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Малко":

    Изглежда значително по-възрастна от 51. След всички процедури, мазила, операции имат обратен на желания ефект.

    14:43 30.06.2026

  • 6 Георги

    5 0 Отговор
    даже децата е настоила срещу Брат, явно е доста криво това!

    14:53 30.06.2026

  • 7 Дзак

    3 0 Отговор
    Не само децата Я харесват!

    14:56 30.06.2026

  • 8 един

    6 0 Отговор
    от много злоба и инат - те това излиза - да няма кой да ти обере паяжината 10 години !

    15:16 30.06.2026

  • 9 Лоша работа

    1 0 Отговор
    Кой до знае тези ноща
    Добре че пожълтяхте до синьо

    15:24 30.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Да не

    1 2 Отговор
    Се плаши жената. Аз съм готов да и го турназдраво. Навсякъде.

    15:28 30.06.2026

  • 12 То си пише

    0 1 Отговор
    Така е като по теб няма нищо естетствено нали си оперира оррганите ...?!!!!

    15:34 30.06.2026