Анджелина Джоли проговори за връзките си след развода с Брад Пит

Анджелина Джоли разкри, че не е имала връзка след раздялата си с Брад Пит преди почти десетилетие.

Актрисата направи рядък коментар за личния си живот в интервю за Yahoo Entertainment по повод новия си филм „Couture“. В лентата Джоли играе американска режисьорка, която получава диагноза рак на гърдата, докато работи по време на Седмицата на модата в Париж.

Героинята ѝ Максин Уокър има романтична връзка с оператора Антон, изигран от Луи Гарел. Анджелина Джоли коментира, че ролята ѝ е помогнала да осъзнае, че една жена може да бъде отдадена на децата си и в същото време да има нужда от личен живот.

„Честно казано, не съм излизала с никого, откакто се разведох преди десетилетие“, казва Джоли. „В главата ми тази част от мен някак не е в центъра на живота ми, когато съм фокусирана върху децата и семейството си.“

По думите ѝ ѝ е било необходимо време, за да приеме, че героинята ѝ може едновременно да обича дъщеря си, да бъде посветена на нея и въпреки това да има нужда от любов и близост като жена.

51-годишната Анджелина Джоли се раздели с Брад Пит през септември 2016 г. след две години брак. Разводът им продължи осем години и беше финализиран след дълъг и напрегнат съдебен процес. Двамата имат шест деца – Мадокс, Пакс, Захара, Шайло и близнаците Вивиан и Нокс.

Актрисата споделя, че сега, когато дъщерите ѝ са пораснали, те я насърчават да не се определя единствено чрез ролята си на майка.

„Мисля, че по някакъв начин ме връщат към предишното ми аз“, казва Джоли. „Желанието ми те да имат сила, откритост, мекота, вяра и решителност ми напомня коя съм. Мисля, че сега те искат да не бъда само „мама“.“

Анджелина Джоли допълва, че не мисли толкова за остаряването, колкото за това как отново да преоткрие себе си.

„Мисля си, че трябва отново да живея. Отново да бъда свободна“, казва тя. „По начин, по който животът може би ме е пречупил малко.“

По-рано този месец актрисата заяви пред Variety, че „борбеният ѝ дух“ се завръща, след като за известен период го е изгубила. „Той се връща до голяма степен благодарение на децата ми, които вече са по-големи и ме насърчават“, казва тя. „Децата ми почти всички вече са на 18, така че сега искат да ме виждат да пътувам по света. Те ме познават по-добре от всеки друг и все още ме харесват, което говори много“, добавя Джоли.

Макар звездата от „Господарка на злото“ да остава много близка с децата си, отношенията им с Брад Пит продължават да бъдат обтегнати.

Три от децата на бившата двойка – Мадокс, Захара и Шайло – са предприели правни стъпки, за да премахнат фамилията „Пит“ от имената си. Близнаците Нокс и Вивиан, които все още са непълнолетни, също са се дистанцирали символично.

Според Page Six Пакс все пак запазва контакт със семейството от страна на баща си. Източник на изданието твърди, че той продължава да прекарва време с тях и наскоро е присъствал на семейно събиране. Въпреки това друг източник посочва, че Пакс няма особено близки отношения със самия Брад Пит.