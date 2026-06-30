Бившата съпруга на Лайънъл Ричи сподели новини за здравето му след прилошаването на сцената

Бившата съпруга на Лайънъл Ричи – Бренда Харви-Ричи, съобщи, че музикантът се възстановява, след като беше приет в болница по време на концерт миналата седмица.

„Благодаря на всички за загрижеността“, написа Харви-Ричи в X в четвъртък в отговор на публикация за хоспитализацията на 77-годишния изпълнител. „Лайънъл е добре и ще се върне на сцената.“

Представител на Ричи не е отговорил незабавно на запитване на Page Six за коментар.

Изпълнителят на „Hello“ и Бренда Харви-Ричи, която е на 74 години, бяха женени от 1975 до 1993 г. Двамата имат дъщеря – Никол Ричи, която е на 44 години. По-късно музикантът беше женен за Даян Александър от 1995 до 2004 г. От този брак са родени Майлс Ричи и София Ричи.

Инцидентът е станал по време на първата вечер от турнето „Sing a Song All Night Long“ в Grand Casino Arena в Сейнт Пол, Минесота. По-малко от час след началото на концерта Ричи получил пристъп на световъртеж. В разпространени видеоклипове се вижда как певецът няколко пъти сяда, докато изпълнява песента си „Dancing on the Ceiling“ от 1986 г. Освен това той вдиша няколко пъти от кислородна бутилка, докарана на сцената.

„Когато ти се завие свят, сядаш“, каза той на публиката от сцената.

Носителят на „Грами“ първоначално се опитал да продължи участието си, но впоследствие решил да направи пауза. По-късно саксофонистът Дино Солдо обявил пред публиката, че концертът се прекратява, тъй като изпълнителят „не се чувства добре“.

„Той няма да може да продължи. Ще бъде предоставена допълнителна информация“, казал Солдо.

Live Nation съобщи, че Ланъл Ричи отлага следващите си два концерта – съответно в Чикаго и Охайо.

„По лекарска препоръка Лайънъл Ричи трябва да си почине и да се възстанови напълно, затова следващите му два концерта се отлагат“, се казва в съобщението, публикувано в социалните мрежи.

От компанията добавят, че певецът е разочарован от необходимостта да отложи участията си и очаква с нетърпение да се върне пред публиката.

„Извиняваме се за причиненото неудобство на феновете, които имат билети за тези два концерта. Новите дати ще бъдат обявени скоро“, се посочва още в изявлението.

Очаква се изпълнителят на „Endless Love“ да поднови концертната си програма заедно с Earth, Wind & Fire, с които е съвместен хедлайнер на турнето.

Самият Лайънъл Ричи все още не е коментирал публично инцидента.