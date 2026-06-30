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Порасналият принц Джордж изненада с ръст почти колкото майка си Кейт Мидълтън (ВИДЕО)

Порасналият принц Джордж изненада с ръст почти колкото майка си Кейт Мидълтън (ВИДЕО)

30 Юни, 2026 16:31 962 7

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Най-големият син на престолонаследника принц Уилям е едва на 12 години, но вече впечатлява с ръста си

Порасналият принц Джордж изненада с ръст почти колкото майка си Кейт Мидълтън (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Принц Джордж все по-осезаемо израства пред очите на обществеността. 12-годишният кралски наследник беше заснет по време на рядка публична поява насаме с майка си, принцесата на Уелс Кейт Мидълтън, като на кадрите вече почти се изравнява по ръст с нея.

В съвместна публикация в Instagram принцът и принцесата на Уелс споделиха видео от посещението на Джордж и Кейт в базата на Кралските военновъздушни сили в Конингсби. Поводът беше Денят на въоръжените сили на Великобритания.

Двамата посетиха Battle of Britain Memorial Flight – подразделение, което поддържа исторически самолети, свързани с британската авиационна история. Видеото показва принц Джордж и Кейт, докато разглеждат различни самолети и сядат в пилотските кабини.

„В чест на службата и саможертвата“, се казва в публикацията на Уилям и Кейт.

„Запознаване с изключителната история на тези самолети и среща с пилотите и инженерите, които пазят наследството им живо. Силно напомняне за куража, уменията и отдадеността на всички, които са служили и продължават да служат. Благодарим на всички тях“, се посочва още в съобщението.

Порасналият принц Джордж изненада с ръст почти колкото майка си Кейт Мидълтън (ВИДЕО)

Последната публична поява на Джордж идва на фона на информацията, че той скоро ще последва стъпките на баща си принц Уилям и ще учи в същото престижно училище. По-рано този месец говорител на Кенсингтънския дворец потвърди пред Page Six, че принц Джордж ще започне обучение в Итън Колидж през септември.

Принц Уилям учи в Итън от 1995 до 2000 г., а принц Хари постъпва там през 1998 г. и завършва през 2003 г.

Джордж, който следващия месец ще навърши 13 години, досега посещаваше училището Lambrook в Аскът заедно с по-малките си брат и сестра – принцеса Шарлот и принц Луи.

Итън Колидж е едно от най-престижните частни училища във Великобритания. Основано е през 1440 г. в графство Бъркшър и е най-голямото пансионно училище за момчета в Англия. Сред възпитаниците му са редица представители на британския елит, включително 20 министър-председатели на Обединеното кралство, сред които Дейвид Камерън и Борис Джонсън.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    8 6 Отговор
    Само от това има нужда света ,още сатанисти и pdf

    Коментиран от #7

    16:34 30.06.2026

  • 2 Коста

    5 4 Отговор
    Истински принц на ... Нищото

    16:42 30.06.2026

  • 3 Важна новина

    6 3 Отговор
    За България. Всички с нетърпение очакваме да разберем, колко ще порасне принцът и неговите сестра и брат. Това е жизненоважно и много забавно за нас.

    16:48 30.06.2026

  • 4 РЕАЛИСТ

    5 3 Отговор
    И аз да съм богат, като си купувам хормона на растежа и децата и внуците ми щяха да бъдат по 2 метра високи. Качеството напредна. Преди имаше странични ефекти: ушите и носът порадваха/ погледнете крал Чарлз/, но сега медицинатс напредна.

    16:53 30.06.2026

  • 5 Коста

    4 1 Отговор
    Най-важно е колко ще му е меча ама никой не казва, срам ги!

    Коментиран от #6

    16:55 30.06.2026

  • 6 Копейка Максуда

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "Коста":

    А моя е малък . За това ми казват малкопишковец.

    17:05 30.06.2026

  • 7 Нека да пиша

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Хайде прибирай се в Курило . Д-р Гълабова те очаква с нетърпение .

    17:06 30.06.2026