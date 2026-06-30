Порасналият принц Джордж изненада с ръст почти колкото майка си Кейт Мидълтън (ВИДЕО)

Принц Джордж все по-осезаемо израства пред очите на обществеността. 12-годишният кралски наследник беше заснет по време на рядка публична поява насаме с майка си, принцесата на Уелс Кейт Мидълтън, като на кадрите вече почти се изравнява по ръст с нея.

В съвместна публикация в Instagram принцът и принцесата на Уелс споделиха видео от посещението на Джордж и Кейт в базата на Кралските военновъздушни сили в Конингсби. Поводът беше Денят на въоръжените сили на Великобритания.

Двамата посетиха Battle of Britain Memorial Flight – подразделение, което поддържа исторически самолети, свързани с британската авиационна история. Видеото показва принц Джордж и Кейт, докато разглеждат различни самолети и сядат в пилотските кабини.

„В чест на службата и саможертвата“, се казва в публикацията на Уилям и Кейт.

„Запознаване с изключителната история на тези самолети и среща с пилотите и инженерите, които пазят наследството им живо. Силно напомняне за куража, уменията и отдадеността на всички, които са служили и продължават да служат. Благодарим на всички тях“, се посочва още в съобщението.

Последната публична поява на Джордж идва на фона на информацията, че той скоро ще последва стъпките на баща си принц Уилям и ще учи в същото престижно училище. По-рано този месец говорител на Кенсингтънския дворец потвърди пред Page Six, че принц Джордж ще започне обучение в Итън Колидж през септември.

Принц Уилям учи в Итън от 1995 до 2000 г., а принц Хари постъпва там през 1998 г. и завършва през 2003 г.

Джордж, който следващия месец ще навърши 13 години, досега посещаваше училището Lambrook в Аскът заедно с по-малките си брат и сестра – принцеса Шарлот и принц Луи.

Итън Колидж е едно от най-престижните частни училища във Великобритания. Основано е през 1440 г. в графство Бъркшър и е най-голямото пансионно училище за момчета в Англия. Сред възпитаниците му са редица представители на британския елит, включително 20 министър-председатели на Обединеното кралство, сред които Дейвид Камерън и Борис Джонсън.