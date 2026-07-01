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Джулай морнинг: България посрещна първото юлско слънце с музика, море и свободен дух

Джулай морнинг: България посрещна първото юлско слънце с музика, море и свободен дух

1 Юли, 2026 07:16 1 223 23

  • джулай морнинг-
  • 2026 г.

Най-емблематичното място за посрещане на Джулая остава Камен бряг

Джулай морнинг: България посрещна първото юлско слънце с музика, море и свободен дух - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

България отново посреща Джулай морнинг – една от най-обичаните неофициални летни традиции у нас, която всяка година събира хора край морето, по скалите, на плажове, край язовири и на открити места във вътрешността на страната. В ранните часове на 1 юли хиляди българи очакват първите лъчи на слънцето с музика, китари, рок концерти и усещане за ново начало.

Джулай морнинг: България посрещна първото юлско слънце с музика, море и свободен дух
Снимка: БГНЕС

Най-емблематичното място за посрещане на Джулая остава Камен бряг. Тази година първото юлско утро край скалите бе отбелязано с рок маратон в местността „Огънчето“, където по традиция се събират почитатели на рока и свободния дух. В програмата за 2026 г. бяха обявени групите Rockstage, Forepeak, Death Row, Teraflora и Цена Коев, а хедлайнер е Джеф Скот Сото – познат с участията си в Journey, Talisman, Axel Rudi Pell и проекти на Ингви Малмстийн.

Джулай морнинг се отбелязва и в Бургас, където Централният плаж отново се превърна в сцена за голямо нощно музикално събитие. Община Бургас обяви свободен вход, а сред участниците тази година са Стенли, Джони Джоели със SEVI, „Бумеранг“ и The Pomorians с Янко Бръснаря. Кулминацията по традиция е изпълнението на „July Morning“ в момента, когато слънцето се показва над морския хоризонт.

Варна също е сред ключовите места за празника, тъй като именно с морската столица се свързва началото на традицията през 80-те години. За 2026 г. туристическият портал на Варна обяви рок концерт, посветен на Джулай морнинг, в нощта на 30 юни срещу 1 юли, организиран от общинската дирекция „Култура и духовно развитие“.

Празникът носи името на песента „July Morning“ на британската рок група „Юрая Хийп“, издадена през 1971 г. В България тя отдавна е повече от рок класика – превърнала се е в символ на свободата, личния избор и надеждата за ново начало. Според разказите за началото на традицията Джулаят възниква като спонтанно събиране на млади хора край морето, а с времето се превръща в ритуал, който продължава да събира различни поколения.

Днес Джулай морнинг вече не е само морски празник. Изгревът на 1 юли се посреща във Варна, Бургас, Созопол, Ахтопол, Варвара, Иракли, Шкорпиловци, край язовири и по високи места в страната. Камен бряг обаче остава неговата най-силна сцена – заради скалите, морския хоризонт и паметта за Джон Лоутън, бившия вокалист на „Юрая Хийп“, който години наред изпълняваше „July Morning“ именно там.

Джулай морнинг оцелява, защото не е наложен празник, а преживяване, което хората всяка година сами избират. За едни това е рок традиция, за други – среща с приятели, за трети – мълчалив момент пред морето.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 к0к0рч0 💋🍌

    18 16 Отговор
    прайда не ви ли стигна

    07:17 01.07.2026

  • 2 Пич

    25 6 Отговор
    Изгревът беше поразително красив! Както винаги! Красотата която Бог е създал, човек не може да повтори!

    Коментиран от #16

    07:18 01.07.2026

  • 3 Дзак

    5 4 Отговор
    "Има само една пожълтяла трудова книжка.
    И едни изморени ръце"!

    07:24 01.07.2026

  • 4 наркоман морнинг

    8 9 Отговор
    сори ама пак го пропуснах

    07:26 01.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Бен

    7 1 Отговор
    Това е самоиндикиране, колко голем селяндурр си.

    07:44 01.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Факт

    1 1 Отговор
    Бившата мутра се мазни на изнудвачите, а обвинява потърпевшите хора!

    Коментиран от #13

    07:55 01.07.2026

  • 12 ООрана държава

    6 3 Отговор
    И мирис на тревица

    07:58 01.07.2026

  • 13 Коя

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Факт":

    Е тази мутра в края на краищата?

    Коментиран от #14

    08:00 01.07.2026

  • 14 Дзак

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Коя":

    "Има само една пожълтяла трудова книжка.
    И едни изморени ръце"!

    08:17 01.07.2026

  • 15 Някои

    3 0 Отговор
    Говорят като величества - нищо не им се разбира!

    08:20 01.07.2026

  • 16 абе ти верно ли

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    си мислиш че някой си когото са те научили да наричаш бог е създал слънцето??? трябва да си много зле значи!

    08:30 01.07.2026

  • 17 мисирки кео да ги правиш

    2 0 Отговор
    само да попитам авторката някога което и да е утро на брега посрещано ли е без море и как става този номер?

    08:32 01.07.2026

  • 18 Олеся

    3 0 Отговор
    И в Баба Алино имаше жулай.

    Коментиран от #23

    08:33 01.07.2026

  • 19 БГ Хипар

    5 0 Отговор
    Преди малко повърнах...

    08:34 01.07.2026

  • 20 Антон

    5 0 Отговор
    И събраха се наркоманите на морския бряг

    08:43 01.07.2026

  • 21 Механик

    4 1 Отговор
    Винаги ме е отвращавало сборището на дърти, презрели, толупести хипита с дълги спластени коси, захабени и ливосани дънкови елечета и миришещи на евтин алкохол.
    Идат на брега, надрусат се, наппият се, изпоосерат където падне, направят купища от пластмасови 100-грамки "БлекРам" и се изживяват като вечните десиденти и любители на "свободата".
    Тук в квартала ги имаме 3-4 такива. Ей сега като тръгна за работа, тия ще ги видя да пият бира пред нонстопа. Снощи там бяха като се прибирах. А сега познайте къде ще са тия по обяд и нощеска.

    08:46 01.07.2026

  • 22 За свободния дух

    1 0 Отговор
    се въздържам. Другото ДА.

    08:51 01.07.2026

  • 23 Благодаря

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Олеся":

    Олеся, добре ми го изжули!

    09:07 01.07.2026