Джулай морнинг: България посрещна първото юлско слънце с музика, море и свободен дух

България отново посреща Джулай морнинг – една от най-обичаните неофициални летни традиции у нас, която всяка година събира хора край морето, по скалите, на плажове, край язовири и на открити места във вътрешността на страната. В ранните часове на 1 юли хиляди българи очакват първите лъчи на слънцето с музика, китари, рок концерти и усещане за ново начало.

Снимка: БГНЕС

Най-емблематичното място за посрещане на Джулая остава Камен бряг. Тази година първото юлско утро край скалите бе отбелязано с рок маратон в местността „Огънчето“, където по традиция се събират почитатели на рока и свободния дух. В програмата за 2026 г. бяха обявени групите Rockstage, Forepeak, Death Row, Teraflora и Цена Коев, а хедлайнер е Джеф Скот Сото – познат с участията си в Journey, Talisman, Axel Rudi Pell и проекти на Ингви Малмстийн.

Джулай морнинг се отбелязва и в Бургас, където Централният плаж отново се превърна в сцена за голямо нощно музикално събитие. Община Бургас обяви свободен вход, а сред участниците тази година са Стенли, Джони Джоели със SEVI, „Бумеранг“ и The Pomorians с Янко Бръснаря. Кулминацията по традиция е изпълнението на „July Morning“ в момента, когато слънцето се показва над морския хоризонт.

Варна също е сред ключовите места за празника, тъй като именно с морската столица се свързва началото на традицията през 80-те години. За 2026 г. туристическият портал на Варна обяви рок концерт, посветен на Джулай морнинг, в нощта на 30 юни срещу 1 юли, организиран от общинската дирекция „Култура и духовно развитие“.

Празникът носи името на песента „July Morning“ на британската рок група „Юрая Хийп“, издадена през 1971 г. В България тя отдавна е повече от рок класика – превърнала се е в символ на свободата, личния избор и надеждата за ново начало. Според разказите за началото на традицията Джулаят възниква като спонтанно събиране на млади хора край морето, а с времето се превръща в ритуал, който продължава да събира различни поколения.

Днес Джулай морнинг вече не е само морски празник. Изгревът на 1 юли се посреща във Варна, Бургас, Созопол, Ахтопол, Варвара, Иракли, Шкорпиловци, край язовири и по високи места в страната. Камен бряг обаче остава неговата най-силна сцена – заради скалите, морския хоризонт и паметта за Джон Лоутън, бившия вокалист на „Юрая Хийп“, който години наред изпълняваше „July Morning“ именно там.

Джулай морнинг оцелява, защото не е наложен празник, а преживяване, което хората всяка година сами избират. За едни това е рок традиция, за други – среща с приятели, за трети – мълчалив момент пред морето.