Джулай морнинг: България посрещна първото юлско слънце с музика, море и свободен дух

България отново посреща Джулай морнинг – една от най-обичаните неофициални летни традиции у нас, която всяка година събира хора край морето, по скалите, на плажове, край язовири и на открити места във вътрешността на страната. В ранните часове на 1 юли хиляди българи очакват първите лъчи на слънцето с музика, китари, рок концерти и усещане за ново начало.
Най-емблематичното място за посрещане на Джулая остава Камен бряг. Тази година първото юлско утро край скалите бе отбелязано с рок маратон в местността „Огънчето“, където по традиция се събират почитатели на рока и свободния дух. В програмата за 2026 г. бяха обявени групите Rockstage, Forepeak, Death Row, Teraflora и Цена Коев, а хедлайнер е Джеф Скот Сото – познат с участията си в Journey, Talisman, Axel Rudi Pell и проекти на Ингви Малмстийн.
Джулай морнинг се отбелязва и в Бургас, където Централният плаж отново се превърна в сцена за голямо нощно музикално събитие. Община Бургас обяви свободен вход, а сред участниците тази година са Стенли, Джони Джоели със SEVI, „Бумеранг“ и The Pomorians с Янко Бръснаря. Кулминацията по традиция е изпълнението на „July Morning“ в момента, когато слънцето се показва над морския хоризонт.
Варна също е сред ключовите места за празника, тъй като именно с морската столица се свързва началото на традицията през 80-те години. За 2026 г. туристическият портал на Варна обяви рок концерт, посветен на Джулай морнинг, в нощта на 30 юни срещу 1 юли, организиран от общинската дирекция „Култура и духовно развитие“.
Празникът носи името на песента „July Morning“ на британската рок група „Юрая Хийп“, издадена през 1971 г. В България тя отдавна е повече от рок класика – превърнала се е в символ на свободата, личния избор и надеждата за ново начало. Според разказите за началото на традицията Джулаят възниква като спонтанно събиране на млади хора край морето, а с времето се превръща в ритуал, който продължава да събира различни поколения.
Днес Джулай морнинг вече не е само морски празник. Изгревът на 1 юли се посреща във Варна, Бургас, Созопол, Ахтопол, Варвара, Иракли, Шкорпиловци, край язовири и по високи места в страната. Камен бряг обаче остава неговата най-силна сцена – заради скалите, морския хоризонт и паметта за Джон Лоутън, бившия вокалист на „Юрая Хийп“, който години наред изпълняваше „July Morning“ именно там.
Джулай морнинг оцелява, защото не е наложен празник, а преживяване, което хората всяка година сами избират. За едни това е рок традиция, за други – среща с приятели, за трети – мълчалив момент пред морето.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 к0к0рч0 💋🍌
07:17 01.07.2026
2 Пич
Коментиран от #16
07:18 01.07.2026
3 Дзак
И едни изморени ръце"!
07:24 01.07.2026
4 наркоман морнинг
07:26 01.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Бен
07:44 01.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Факт
Коментиран от #13
07:55 01.07.2026
12 ООрана държава
07:58 01.07.2026
13 Коя
До коментар #11 от "Факт":Е тази мутра в края на краищата?
Коментиран от #14
08:00 01.07.2026
14 Дзак
До коментар #13 от "Коя":"Има само една пожълтяла трудова книжка.
И едни изморени ръце"!
08:17 01.07.2026
15 Някои
08:20 01.07.2026
16 абе ти верно ли
До коментар #2 от "Пич":си мислиш че някой си когото са те научили да наричаш бог е създал слънцето??? трябва да си много зле значи!
08:30 01.07.2026
17 мисирки кео да ги правиш
08:32 01.07.2026
18 Олеся
Коментиран от #23
08:33 01.07.2026
19 БГ Хипар
08:34 01.07.2026
20 Антон
08:43 01.07.2026
21 Механик
Идат на брега, надрусат се, наппият се, изпоосерат където падне, направят купища от пластмасови 100-грамки "БлекРам" и се изживяват като вечните десиденти и любители на "свободата".
Тук в квартала ги имаме 3-4 такива. Ей сега като тръгна за работа, тия ще ги видя да пият бира пред нонстопа. Снощи там бяха като се прибирах. А сега познайте къде ще са тия по обяд и нощеска.
08:46 01.07.2026
22 За свободния дух
08:51 01.07.2026
23 Благодаря
До коментар #18 от "Олеся":Олеся, добре ми го изжули!
09:07 01.07.2026