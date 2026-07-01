Брад Пит мечтае за втори шанс като баща? Голямата му надежда е Инес де Рамон

Брад Пит е готов да започне нова глава в личния си живот и не крие желанието си отново да стане баща, твърдят близки до холивудската звезда, цитирани от британското издание Closer. Според публикацията 62-годишният актьор вижда бъдещето си с настоящата си партньорка Инес де Рамон и двамата вече обсъждат възможността да създадат семейство.
Източникът твърди, че носителят на „Оскар“ възприема евентуалното раждане на дете като шанс за ново начало след тежките години, белязани от раздялата с Анджелина Джоли и продължилите с години съдебни спорове. Според същата информация Пит вярва, че Инес де Рамон би била прекрасна майка и двамата не изключват различни варианти за създаване на семейство.
Желанието на актьора идва в момент, когато отношенията му с голяма част от шестте му деца остават силно обтегнати. През последните години нееднократно се появяваха информации, че някои от наследниците му са се дистанцирали от него, а част от тях вече не използват публично фамилията „Пит“. Наскоро обаче се появиха и публикации, че синът му Пакс продължава да поддържа известен контакт с баща си, макар отношенията в семейството да остават сложни.
Брад Пит и Инес де Рамон са заедно от края на 2022 г., като през последната година все по-често се появяват заедно на официални събития. Двойката предпочита да пази личния си живот далеч от публичното пространство и досега не е коментирала слуховете за евентуален брак или общо дете.
Към момента няма официално потвърждение от представители на актьора или на Инес де Рамон, че двамата действително планират да имат дете.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Иска
09:55 01.07.2026
3 аБе,
10:12 01.07.2026