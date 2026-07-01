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Брад Пит мечтае за втори шанс като баща? Голямата му надежда е Инес де Рамон

Брад Пит мечтае за втори шанс като баща? Голямата му надежда е Инес де Рамон

1 Юли, 2026 09:49 811 3

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  • анджелина джоли

Двойката не е коментирала слуховете за евентуален брак или общо дете

Брад Пит мечтае за втори шанс като баща? Голямата му надежда е Инес де Рамон - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Брад Пит е готов да започне нова глава в личния си живот и не крие желанието си отново да стане баща, твърдят близки до холивудската звезда, цитирани от британското издание Closer. Според публикацията 62-годишният актьор вижда бъдещето си с настоящата си партньорка Инес де Рамон и двамата вече обсъждат възможността да създадат семейство.

Източникът твърди, че носителят на „Оскар“ възприема евентуалното раждане на дете като шанс за ново начало след тежките години, белязани от раздялата с Анджелина Джоли и продължилите с години съдебни спорове. Според същата информация Пит вярва, че Инес де Рамон би била прекрасна майка и двамата не изключват различни варианти за създаване на семейство.

Желанието на актьора идва в момент, когато отношенията му с голяма част от шестте му деца остават силно обтегнати. През последните години нееднократно се появяваха информации, че някои от наследниците му са се дистанцирали от него, а част от тях вече не използват публично фамилията „Пит“. Наскоро обаче се появиха и публикации, че синът му Пакс продължава да поддържа известен контакт с баща си, макар отношенията в семейството да остават сложни.

Брад Пит и Инес де Рамон са заедно от края на 2022 г., като през последната година все по-често се появяват заедно на официални събития. Двойката предпочита да пази личния си живот далеч от публичното пространство и досега не е коментирала слуховете за евентуален брак или общо дете.

Към момента няма официално потвърждение от представители на актьора или на Инес де Рамон, че двамата действително планират да имат дете.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Иска

    4 0 Отговор
    да си има малко конче.

    09:55 01.07.2026

  • 3 аБе,

    3 0 Отговор
    Четири години са заедно и досега не е направил дете,ами да почака още е млад,нека си изживее втория пубертет андропаузата,трябва да стане поне на 80г.за да има и помощници не, че на 62 не му трябват.

    10:12 01.07.2026