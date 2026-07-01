Актрисата Кристина Верославова от "Вина" съобщи, че е с високорискова първа бременност (СНИМКИ)

Младата актриса от сериала на БНТ "Вина" Кристина Верославова сподели изключително лична новина, с която разкри един неочакван аспект от живота - изненадите, които понякога развалят плановете ни и поставят под риск щастието.

В емоционална публикация в социалните мрежи тя съобщи, че със своя партньор Камен очакват първото си дете - момченце. Вместо трепетно очакване, пазаруване на бебешки дрешки и дори фотосесия за бременни, двойката се изправя пред голямо предизвикателство, заради което се е наложило спешно постъпване в болница.

"Представях си как споделям за това след феталната морфология като с Камен най-накрая си направим снимки, защото имаме точно една, но точно в този ден разбрахме че бременността ми е високорискова с риск от преждевременно раждане заради рязко скъсяване на шийка и веднага бях приета в болница, където съм и сега вече 12 дни.", споделя откровено актрисата към кадри от бременността си.

Кристина признава, че се бори със страховете, усещането за липса на контрол и необходимостта да пренастрои мисленето си, че "нищо няма да е каквото си представях", казва самата тя.

"Залята съм от постове на бременни жени с най-яките, перфектни бременни моменти, които и аз си представях, че ще имам. Сега се уча да намирам специалното и красивото в моята "неперфектна" ситуация", завършва поста си тя и направи силен призив към последователите и феновете си в мрежата: "Ценете и най-простичките моменти и се снимайте повече".

Стотици потребители ѝ честитиха прекрасната новина и я насърчиха и увериха, че всичко ще бъде наред и когато му е времето ще гушне здраво бебе.