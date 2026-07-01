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Актрисата Кристина Верославова от "Вина" съобщи, че е с високорискова първа бременност (СНИМКИ)

Актрисата Кристина Верославова от "Вина" съобщи, че е с високорискова първа бременност (СНИМКИ)

1 Юли, 2026 11:58 768 9

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Красавицата очаква първото си дете, но бременността не е никак лека

Актрисата Кристина Верославова от "Вина" съобщи, че е с високорискова първа бременност (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Младата актриса от сериала на БНТ "Вина" Кристина Верославова сподели изключително лична новина, с която разкри един неочакван аспект от живота - изненадите, които понякога развалят плановете ни и поставят под риск щастието.

В емоционална публикация в социалните мрежи тя съобщи, че със своя партньор Камен очакват първото си дете - момченце. Вместо трепетно очакване, пазаруване на бебешки дрешки и дори фотосесия за бременни, двойката се изправя пред голямо предизвикателство, заради което се е наложило спешно постъпване в болница.

"Представях си как споделям за това след феталната морфология като с Камен най-накрая си направим снимки, защото имаме точно една, но точно в този ден разбрахме че бременността ми е високорискова с риск от преждевременно раждане заради рязко скъсяване на шийка и веднага бях приета в болница, където съм и сега вече 12 дни.", споделя откровено актрисата към кадри от бременността си.

Кристина признава, че се бори със страховете, усещането за липса на контрол и необходимостта да пренастрои мисленето си, че "нищо няма да е каквото си представях", казва самата тя.

"Залята съм от постове на бременни жени с най-яките, перфектни бременни моменти, които и аз си представях, че ще имам. Сега се уча да намирам специалното и красивото в моята "неперфектна" ситуация", завършва поста си тя и направи силен призив към последователите и феновете си в мрежата: "Ценете и най-простичките моменти и се снимайте повече".

Стотици потребители ѝ честитиха прекрасната новина и я насърчиха и увериха, че всичко ще бъде наред и когато му е времето ще гушне здраво бебе.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тхака

    4 2 Отговор
    СтХава, кХато даваш да ти готургатразни смотаняци, къде даже не могат да ти готурятна право!

    12:03 01.07.2026

  • 2 хайдут войвода

    2 2 Отговор
    дано роди здраво българче,необременено от бкп-дс!

    Коментиран от #6

    12:08 01.07.2026

  • 3 Дзак

    3 2 Отговор
    Дано се справят. Липсата на физическа активност е причина за много неприятности!

    12:09 01.07.2026

  • 4 хихи

    5 3 Отговор
    и защо трябва да го знаем това?

    Коментиран от #7

    12:10 01.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 майката

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "хайдут войвода":

    Значи може да го запишем отсега в ЛГБТ!

    12:16 01.07.2026

  • 7 Анонимен

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "хихи":

    За теб е безпредметно!

    12:23 01.07.2026

  • 8 Кокорчо

    1 4 Отговор
    Е, аз ли да раждам вместо тая дефектната? Боли ме кафевия детероден канал!

    Коментиран от #9

    12:25 01.07.2026

  • 9 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Кокорчо":

    Най-добри са от обслужващия персонал!

    12:42 01.07.2026