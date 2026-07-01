Кралица Камила ядоса ЛГБТ общността със СНИМКА на Дж. К. Роулинг

Кралица Камила предизвика критики, след като публикува в Instagram снимка с Дж. К. Роулинг на фона на продължаващите спорове около позициите на писателката по транс темите. Във вторник съпругата на крал Чарлз III сподели кадър, на който позира заедно с авторката на „Хари Потър“ в двореца „Холирудхаус“ в Шотландия.

78-годишната Камила е облечена изцяло в синьо, а 60-годишната Роулинг носи бяло сако върху тъмносиня блуза и панталон. В публикацията се посочва, че двете са разговаряли за „споделената си страст към книгите“ и за ангажимента си към насърчаването на четенето сред децата.

„Нейно Величество и г-жа Роулинг обсъдиха значението на това младите хора да имат достъп до книги и важната роля на четенето за отварянето на възможности пред бъдещите поколения“, се казва в част от текста към снимката.

Публикацията предизвика остри реакции заради факта, че е направена по време на "Месеца на гордостта" – юни, когато се отбелязва подкрепата за ЛГБТК+ общността. Критици на кралицата обърнаха внимание, че Роулинг от години е обект на полемики заради публичните си позиции по въпросите, свързани с транс хората.

„Като почитател на кралицата и на нейния Reading Room съм дълбоко разочарован, че тя дава платформа на Дж. К. Роулинг – във всеки месец, но особено по време на Pride Month“, написа потребител в коментарите. „Има много други достойни личности, които насърчават четенето сред децата и младите хора.“ Друг потребител коментира: „По време на Pride Month това е послание.“

Множество коментари включваха и фразата: „Правата на транс хората са човешки права.“

Един от потребителите нарече публикацията „неприемлива“ и заяви подкрепа за ЛГБТК+ общността.

В същото време част от последователите защитиха Дж. К. Роулинг, като посочиха, че тя има право на собствена позиция. Според един от коментарите има „явен двоен стандарт“, при който хора с голяма публична платформа са приветствани, когато изразяват мнение, с което мнозинството е съгласно, но са осъждани, когато изразят различна гледна точка.

През октомври 2023 г. Роулинг публикува в социалните мрежи изображение с надпис: „Повтаряйте след нас: транс жените са жени“, като добави към него кратък отговор: „Не.“ Тя заяви, че би приела затвор, ако алтернативата е да бъде принудена да говори по начин, който според нея отрича значението на биологичния пол.

Писателката продължава да коментира темата публично, което доведе до разрив с част от звездите от филмовата поредица „Хари Потър“, включително Даниъл Радклиф и Ема Уотсън, които нееднократно са изразявали подкрепа за транс общността и са се разграничавали от нейните възгледи.

През май Роулинг реагира остро с есе, след като няколко актьори от света на „Хари Потър“ подписаха отворено писмо в подкрепа на транс хората. Това се случи след решение на Върховния съд на Великобритания, според което термините „жена“ и „пол“ в конкретния правен контекст се отнасят до биологична жена и биологичен пол.

Писателката определи част от актьорите, сред които Еди Редмейн, Паапа Есиеду и Кейти Люнг, като „колеги, които забиват нож в гърба“, и заяви, че според нея те са мотивирани от страх.

Актьорът Джон Литгоу, който ще изиграе директора на „Хогуортс“ Албус Дъмбълдор в новата телевизионна адаптация на HBO по „Хари Потър и философският камък“, призна през април, че е бил съветван да се откаже от проекта заради спорните позиции на Роулинг. Въпреки това той е решил да приеме ролята.

„Не съм съгласен с голяма част от казаното от нея. Смятам, че много от думите ѝ са били изкривени и представяни по определен начин, но тя също така продължи да настоява на позициите си, дори с цена за самата себе си“, каза Литгоу пред New Yorker Radio Hour.

По думите му причините да участва в проекта са били значително по-силни от аргументите да протестира срещу действията и изказванията на Джоан Роулинг.