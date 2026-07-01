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Кралица Камила ядоса ЛГБТ общността със СНИМКА на Дж. К. Роулинг

Кралица Камила ядоса ЛГБТ общността със СНИМКА на Дж. К. Роулинг

1 Юли, 2026 14:28 1 360 16

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  • камила паркър боулс

Авторката на "Хари Потър" е отявлен критик на транссексуалната идеология

Кралица Камила ядоса ЛГБТ общността със СНИМКА на Дж. К. Роулинг - 1
Снимка: Instagram
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Кралица Камила предизвика критики, след като публикува в Instagram снимка с Дж. К. Роулинг на фона на продължаващите спорове около позициите на писателката по транс темите. Във вторник съпругата на крал Чарлз III сподели кадър, на който позира заедно с авторката на „Хари Потър“ в двореца „Холирудхаус“ в Шотландия.

78-годишната Камила е облечена изцяло в синьо, а 60-годишната Роулинг носи бяло сако върху тъмносиня блуза и панталон. В публикацията се посочва, че двете са разговаряли за „споделената си страст към книгите“ и за ангажимента си към насърчаването на четенето сред децата.

„Нейно Величество и г-жа Роулинг обсъдиха значението на това младите хора да имат достъп до книги и важната роля на четенето за отварянето на възможности пред бъдещите поколения“, се казва в част от текста към снимката.

Публикацията предизвика остри реакции заради факта, че е направена по време на "Месеца на гордостта" – юни, когато се отбелязва подкрепата за ЛГБТК+ общността. Критици на кралицата обърнаха внимание, че Роулинг от години е обект на полемики заради публичните си позиции по въпросите, свързани с транс хората.

„Като почитател на кралицата и на нейния Reading Room съм дълбоко разочарован, че тя дава платформа на Дж. К. Роулинг – във всеки месец, но особено по време на Pride Month“, написа потребител в коментарите. „Има много други достойни личности, които насърчават четенето сред децата и младите хора.“ Друг потребител коментира: „По време на Pride Month това е послание.“

Множество коментари включваха и фразата: „Правата на транс хората са човешки права.“

Един от потребителите нарече публикацията „неприемлива“ и заяви подкрепа за ЛГБТК+ общността.

В същото време част от последователите защитиха Дж. К. Роулинг, като посочиха, че тя има право на собствена позиция. Според един от коментарите има „явен двоен стандарт“, при който хора с голяма публична платформа са приветствани, когато изразяват мнение, с което мнозинството е съгласно, но са осъждани, когато изразят различна гледна точка.

През октомври 2023 г. Роулинг публикува в социалните мрежи изображение с надпис: „Повтаряйте след нас: транс жените са жени“, като добави към него кратък отговор: „Не.“ Тя заяви, че би приела затвор, ако алтернативата е да бъде принудена да говори по начин, който според нея отрича значението на биологичния пол.

Писателката продължава да коментира темата публично, което доведе до разрив с част от звездите от филмовата поредица „Хари Потър“, включително Даниъл Радклиф и Ема Уотсън, които нееднократно са изразявали подкрепа за транс общността и са се разграничавали от нейните възгледи.

През май Роулинг реагира остро с есе, след като няколко актьори от света на „Хари Потър“ подписаха отворено писмо в подкрепа на транс хората. Това се случи след решение на Върховния съд на Великобритания, според което термините „жена“ и „пол“ в конкретния правен контекст се отнасят до биологична жена и биологичен пол.

Писателката определи част от актьорите, сред които Еди Редмейн, Паапа Есиеду и Кейти Люнг, като „колеги, които забиват нож в гърба“, и заяви, че според нея те са мотивирани от страх.

Актьорът Джон Литгоу, който ще изиграе директора на „Хогуортс“ Албус Дъмбълдор в новата телевизионна адаптация на HBO по „Хари Потър и философският камък“, призна през април, че е бил съветван да се откаже от проекта заради спорните позиции на Роулинг. Въпреки това той е решил да приеме ролята.

„Не съм съгласен с голяма част от казаното от нея. Смятам, че много от думите ѝ са били изкривени и представяни по определен начин, но тя също така продължи да настоява на позициите си, дори с цена за самата себе си“, каза Литгоу пред New Yorker Radio Hour.

По думите му причините да участва в проекта са били значително по-силни от аргументите да протестира срещу действията и изказванията на Джоан Роулинг.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зевс

    51 1 Отговор
    Тези сбърканите откраднаха дъгата на децата, сега и месеца искат да си присвоят и много се дразнят ако някой не ги харесва.

    14:30 01.07.2026

  • 2 Галина Колева

    35 1 Отговор
    Освен дъгата на децата присвоиха и отличителния знак на андските коренни жители от Перу ,Боливия и т.н.....Някога учехме ,че това е заболяване и някак си им съчуствахме ,а сега сякаш нафочно ни се натрапват.

    Коментиран от #9

    14:34 01.07.2026

  • 3 Трол

    4 2 Отговор
    Трябваше Камила да покани принца на Саудитска Арабия.

    14:36 01.07.2026

  • 4 Тома

    35 1 Отговор
    Много нагли тези г.е.йове

    Коментиран от #6

    14:36 01.07.2026

  • 5 оня с коня

    6 9 Отговор
    може ли една кралица да се казва магарица? оп извинете камила

    ама то все тая

    Коментиран от #10, #11, #12, #15

    14:42 01.07.2026

  • 6 оня с коня

    28 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тома":

    не саГЕЮВЕ, това са най-обикновенниПЕДЕРАСИ

    14:43 01.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Днес

    20 1 Отговор
    излезе статия в сайта на Диляна Гайтанджиев "Обективно" ,как са снимали филм за двама ученици хомосексуалисти. Въпреки забраната със закон да няма пропаганда в училищата на трансджандария, с цялята си наглост са влезли в две училища в София и са снимали филма в училищните сгради и среда. Няма такава наглост а режисьор на филма е директор на детска градина "Мечо Пух",това не е шега.

    14:53 01.07.2026

  • 9 Естествено,

    19 2 Отговор

    До коментар #2 от "Галина Колева":

    че нарочно ни се натрапват! Това е политика. познай срещу кого.

    14:56 01.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 маа ти

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "оня с коня":

    мара ообщата?

    15:01 01.07.2026

  • 12 Стефан

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "оня с коня":

    Толкова си тъп и необразован ,че няма накъде. Нищо общо освен опорките в главата ти и примитивното тълкуване на езикознанието.

    15:35 01.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Редник

    4 0 Отговор
    Меки китки сър! Не можеш да им утодиш!

    Коментиран от #16

    15:44 01.07.2026

  • 15 Ветеринар

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "оня с коня":

    Днес со коня, утре - со магарето (на кaлъп)!

    "ама то все тая"

    16:16 01.07.2026

  • 16 Гефрайтер

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Редник":

    "Не можеш да им утодиш!"
    А трябва ли?!?

    16:17 01.07.2026