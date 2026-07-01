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Ким Кардашиян разголи извивките си в миниатюрно бельо от новата ѝ колекция (СНИМКИ)

Ким Кардашиян разголи извивките си в миниатюрно бельо от новата ѝ колекция (СНИМКИ)

1 Юли, 2026 18:01 1 625 16

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  • тяло

Банските едва скриха по-интимните места на бизнесдамата

Ким Кардашиян разголи извивките си в миниатюрно бельо от новата ѝ колекция (СНИМКИ) - 1
Снимка: Shutterstock
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Ким Кардашиян отново заложи на провокативни кадри, за да представи новата колекция на SKIMS. 45-годишната риалити звезда публикува в Instagram серия от кадри, на които позира в оскъдно бельо от линията „SKIMS Micro Fits Everybody“.

На една от снимките Кардашиян показва фигурата си в миниатюрен сутиен с леопардов принт на цена 38 долара и съответстващи прашки за 20 долара. Косата ѝ е пусната на леки вълни, а визията е допълнена с розов руж и матово червило в телесен нюанс.

В друга част от фотосесията звездата позира пред огледало и си прави селфи, облечена в яркорозов комплект от същата линия. В описанието към публикацията Кардашиян съобщи, че новите модели вече са достъпни на сайта на SKIMS.

Марката, създадена през 2019 г., се превърна в една от най-успешните бизнес инициативи на Кардашиян и вече се оценява на около 5 млрд. долара. Звездата неведнъж е казвала, че SKIMS е започнала от личната ѝ нужда да намери оформящо бельо в подходящ за кожата ѝ цвят.

През последните седмици Ким активно използва известни лица за кампаниите на бранда. Уил Феръл се появи в реклама на мъжката линия, позирайки като своя герой Лони Хокинс от предстоящия сериал на Netflix „The Hawk“. Хейли Бийбър също участва в кампания за колекцията Everyday Cotton, като представи няколко модела бельо.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гагней

    14 5 Отговор
    Кво само пишете за тая миризливата бе факти,да не обичате миризмата и на гнило

    18:13 01.07.2026

  • 3 Цъцъ

    15 0 Отговор
    За шофьорите любителите на големи диференциали😅 Да си закачат снимки на сенниците и в кабините😉

    Коментиран от #4, #8

    18:13 01.07.2026

  • 4 Кабините

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "Цъцъ":

    не побират толко голем формат

    18:16 01.07.2026

  • 5 Какво да кажа:

    9 0 Отговор
    Една от многото убавици в Столипиново.

    18:17 01.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Не се бъзикам, пробвал съм

    6 0 Отговор
    Такова "бельо" ако го лубрикираш добре, и може да го вкарваш! На сухо не може.

    18:25 01.07.2026

  • 8 Анонимен

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Цъцъ":

    Щом се намирате привлекателен за тях!

    18:28 01.07.2026

  • 9 Пиринска мечка стръвница

    8 0 Отговор
    "Извивки" са нежно название за тези глобуси, а за дъртата, Ен-та употреба кардарашян, изобщо не говорим.

    18:31 01.07.2026

  • 10 Дзак

    4 0 Отговор
    Но не ни е интересна!

    18:39 01.07.2026

  • 11 Обективен

    3 0 Отговор
    Късокрака,нискогъза,снимките са обработени.нищо общо с действителноста

    18:55 01.07.2026

  • 12 ПРДЕСТАВЕТЕ СИ МЪРШАВИЯ ГРИШО

    5 1 Отговор
    КАЧЕН НА ТОА ДИФЕРНЦИАЛ ОТ БЕТОНОВОЗ...........

    18:58 01.07.2026

  • 13 и ний очакваме бат тихчо да

    1 0 Отговор
    разголи извивките си в миниатюрно бельо

    19:02 01.07.2026

  • 14 Тенденцията е

    0 0 Отговор
    да представи колекция от шалчета, а останалото - деколте...

    19:19 01.07.2026

  • 15 АЗ НЕ СЪМ ОТ ТЯХ

    0 0 Отговор
    Но има хора, които харесват големи диференциали.

    Коментиран от #16

    19:19 01.07.2026

  • 16 Шарен свят

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "АЗ НЕ СЪМ ОТ ТЯХ":

    Има, но или са планинари, които обичат да се катерят или са търсачи, които обичат дълго да се ровят, а може да са такива, в чийто еротичен спомен е останало, боричкането на кака Лена Зарзаватчийката с бай Танас Енергото, в задната стаичка на бакалията, случайно видяно по време на криеница.

    19:28 01.07.2026