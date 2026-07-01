Ким Кардашиян разголи извивките си в миниатюрно бельо от новата ѝ колекция (СНИМКИ)

Ким Кардашиян отново заложи на провокативни кадри, за да представи новата колекция на SKIMS. 45-годишната риалити звезда публикува в Instagram серия от кадри, на които позира в оскъдно бельо от линията „SKIMS Micro Fits Everybody“.
На една от снимките Кардашиян показва фигурата си в миниатюрен сутиен с леопардов принт на цена 38 долара и съответстващи прашки за 20 долара. Косата ѝ е пусната на леки вълни, а визията е допълнена с розов руж и матово червило в телесен нюанс.
В друга част от фотосесията звездата позира пред огледало и си прави селфи, облечена в яркорозов комплект от същата линия. В описанието към публикацията Кардашиян съобщи, че новите модели вече са достъпни на сайта на SKIMS.
Марката, създадена през 2019 г., се превърна в една от най-успешните бизнес инициативи на Кардашиян и вече се оценява на около 5 млрд. долара. Звездата неведнъж е казвала, че SKIMS е започнала от личната ѝ нужда да намери оформящо бельо в подходящ за кожата ѝ цвят.
През последните седмици Ким активно използва известни лица за кампаниите на бранда. Уил Феръл се появи в реклама на мъжката линия, позирайки като своя герой Лони Хокинс от предстоящия сериал на Netflix „The Hawk“. Хейли Бийбър също участва в кампания за колекцията Everyday Cotton, като представи няколко модела бельо.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Гагней
18:13 01.07.2026
3 Цъцъ
Коментиран от #4, #8
18:13 01.07.2026
4 Кабините
До коментар #3 от "Цъцъ":не побират толко голем формат
18:16 01.07.2026
5 Какво да кажа:
18:17 01.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Не се бъзикам, пробвал съм
18:25 01.07.2026
8 Анонимен
До коментар #3 от "Цъцъ":Щом се намирате привлекателен за тях!
18:28 01.07.2026
9 Пиринска мечка стръвница
18:31 01.07.2026
10 Дзак
18:39 01.07.2026
11 Обективен
18:55 01.07.2026
12 ПРДЕСТАВЕТЕ СИ МЪРШАВИЯ ГРИШО
18:58 01.07.2026
13 и ний очакваме бат тихчо да
19:02 01.07.2026
14 Тенденцията е
19:19 01.07.2026
15 АЗ НЕ СЪМ ОТ ТЯХ
Коментиран от #16
19:19 01.07.2026
16 Шарен свят
До коментар #15 от "АЗ НЕ СЪМ ОТ ТЯХ":Има, но или са планинари, които обичат да се катерят или са търсачи, които обичат дълго да се ровят, а може да са такива, в чийто еротичен спомен е останало, боричкането на кака Лена Зарзаватчийката с бай Танас Енергото, в задната стаичка на бакалията, случайно видяно по време на криеница.
19:28 01.07.2026