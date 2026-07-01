Ким Кардашиян разголи извивките си в миниатюрно бельо от новата ѝ колекция (СНИМКИ)

Ким Кардашиян отново заложи на провокативни кадри, за да представи новата колекция на SKIMS. 45-годишната риалити звезда публикува в Instagram серия от кадри, на които позира в оскъдно бельо от линията „SKIMS Micro Fits Everybody“.

На една от снимките Кардашиян показва фигурата си в миниатюрен сутиен с леопардов принт на цена 38 долара и съответстващи прашки за 20 долара. Косата ѝ е пусната на леки вълни, а визията е допълнена с розов руж и матово червило в телесен нюанс.

В друга част от фотосесията звездата позира пред огледало и си прави селфи, облечена в яркорозов комплект от същата линия. В описанието към публикацията Кардашиян съобщи, че новите модели вече са достъпни на сайта на SKIMS.

Марката, създадена през 2019 г., се превърна в една от най-успешните бизнес инициативи на Кардашиян и вече се оценява на около 5 млрд. долара. Звездата неведнъж е казвала, че SKIMS е започнала от личната ѝ нужда да намери оформящо бельо в подходящ за кожата ѝ цвят.

През последните седмици Ким активно използва известни лица за кампаниите на бранда. Уил Феръл се появи в реклама на мъжката линия, позирайки като своя герой Лони Хокинс от предстоящия сериал на Netflix „The Hawk“. Хейли Бийбър също участва в кампания за колекцията Everyday Cotton, като представи няколко модела бельо.