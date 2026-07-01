Почина вокалистът на Village People "полицаят" Виктор Уилис

Виктор Уилис, оригиналният вокалист на Village People и един от авторите на най-големите хитове на групата, почина на 74-годишна възраст след кратко, но агресивно заболяване. Новината беше съобщена от съпругата му Карън Хъф-Уилис чрез официалните профили на музиканта и групата в социалните мрежи.

Уилис е починал на 30 юни 2026 г. – ден преди да навърши 75 години. В изявлението семейството му поиска личното му пространство да бъде уважено в този момент.

Роден в Тексас и израснал в Сан Франциско, Уилис започва музикалния си път с госпъл и театър, преди да се превърне в първия и най-разпознаваем глас на Village People. Групата е създадена през 1977 г. от френските продуценти Жак Морали и Анри Белоло като диско проект, вдъхновен от нощния живот и културата на нюйоркския квартал Гринуич Вилидж.

На сцената Виктор Уилис става известен с образа на полицая, а понякога и на военноморския офицер – част от визуалната концепция на Village People, изградена около стилизирани мъжки архетипи. Той е водещ вокал и съавтор на редица емблематични песни на групата, сред които „Y.M.C.A.“, „Macho Man“, „In the Navy“ и „Go West“.

„Y.M.C.A.“, издадена през 1978 г., се превръща в един от най-разпознаваемите диско химни на XX век. Песента надживява епохата на диско бума и остава неизменна част от сватби, спортни събития, клубове и масови празненства. През 2020 г. тя е включена в Националния регистър на звукозаписите на Библиотеката на Конгреса на САЩ като произведение с културно, историческо и естетическо значение.

Кариерата на Уилис преминава през периоди на огромен успех, лични проблеми и съдебни битки. Той напуска Village People в началото на 80-те години, като по-късно открито се сблъсква със зависимости и правни проблеми. През 2006 г. се признава за виновен по дело, свързано с притежание на кокаин, пред съд в Сан Франциско.

В следващите години музикантът успява да възстанови позициите си. През 2012 г. печели важна съдебна битка за авторските си права върху част от най-известните песни на Village People, а през 2017 г. се завръща начело на групата. Той остава единственият оригинален член в актуалния състав.

Последните години от живота на Виктор Уилис бяха белязани и от спорове около политическата употреба на „Y.M.C.A.“. Песента се превърна в неизменна част от митингите на Доналд Тръмп, а Village People участваха в събития, свързани с встъпването му в длъжност през 2025 г. Това предизвика критики от част от феновете, особено заради дългогодишната връзка на песента с ЛГБТК културата.

Уилис нееднократно настояваше, че „Y.M.C.A.“ не е била замислена като гей химн, въпреки че именно така е възприемана от много слушатели през десетилетията. Той заявяваше, че групата не е политическа и че музиката ѝ трябва да бъде изпълнявана както пред демократи, така и пред републиканци.