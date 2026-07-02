Откриха мъртъв актьора Александър Високовски, познат от сериала "Бригада"

Руските спасителни служби и Главната следствена служба на Следствения комитет за Московска област официално потвърдиха трагичната кончина на 62-годишния актьор и режисьор Александър Високовски. Известният артист, изиграл ролята на Макс Карелски (бодигарда на Саша Белия) в легендарната криминална поредица „Бригада“, се удави в река Ока в Подмосковието.
Инцидентът е станал ден по-рано в района на Пушчинската коса. Високовски е бил на риболов заедно със своя 17-годишен син. В търсене на място с по-добър улов, актьорът се е отделил по протежение на косата и е изчезнал от погледа на момчето. След като баща му не се върнал на уговореното място, синът го потърсил сам, след което се прибрал у дома, а съпругата на актьора подала сигнал в полицията.
При последвалата мащабна издирвателна операция, в която се включиха доброволци и водолазни екипи, тялото на Високовски бе открито във водите на река Ока. В момента следствените органи извършват пълна проверка, за да установят точните обстоятелства около фаталния инцидент.
Освен с ролята си в „Бригада“, Александър Високовски е познат на публиката и с участието си в други емблематични руски проекти като филма „Бумер“ и сериала „Маршът на Турецки“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
09:18 02.07.2026
2 Всяка сутрин 8 милиарди хора се събуждат
09:24 02.07.2026
3 Бива ко
09:24 02.07.2026
4 Православен
Дано да се е изповядал и причастил предишните дни!
09:25 02.07.2026
5 Механик
Май гледкате руска телевизия и четете руски вестници, а?
Ах, вие! Ах демократчета. Обичате си руското и тва си е. Поддържате си руския, щото не се знае знае ли се и може скоро да ви дотрябва. Зер, бай Иван бърже ша дойде, а на вас САЩ не ви дават визи.
хихи
Коментиран от #13
09:29 02.07.2026
6 Сатана Z
09:33 02.07.2026
7 чудесно
Коментиран от #12
09:38 02.07.2026
8 Николай
09:54 02.07.2026
9 РЕАЛИСТ
актьорът се е отделил по протежение на косата ". Сигурно е от възрастта.
Коментиран от #10
09:55 02.07.2026
10 Така става
До коментар #9 от "РЕАЛИСТ":Като се ползва гугал преводач
10:08 02.07.2026
11 Преводач
10:17 02.07.2026
12 КААК КОЙ..
До коментар #7 от "чудесно":ЧОРАПА И ПОП данайлъ....
10:38 02.07.2026
13 Ама, ти няма да познаеш Факти тогава
До коментар #5 от "Механик":Няма да се усетиш как ще обърнат палачинката когато имат изгода.
Токава ще ти трият коментарите, че не хвалиш Путин.
10:38 02.07.2026
14 ...
10:47 02.07.2026