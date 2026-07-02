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Откриха мъртъв актьора Александър Високовски, познат от сериала "Бригада"

Откриха мъртъв актьора Александър Високовски, познат от сериала "Бригада"

2 Юли, 2026 09:14 2 427 14

  • александър високовски-
  • мъртъв-
  • москва-
  • бригада

Звездата от култовия руски сериал „Бригада“ изчезна по време на риболов със сина си

Откриха мъртъв актьора Александър Високовски, познат от сериала "Бригада" - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Руските спасителни служби и Главната следствена служба на Следствения комитет за Московска област официално потвърдиха трагичната кончина на 62-годишния актьор и режисьор Александър Високовски. Известният артист, изиграл ролята на Макс Карелски (бодигарда на Саша Белия) в легендарната криминална поредица „Бригада“, се удави в река Ока в Подмосковието.

Инцидентът е станал ден по-рано в района на Пушчинската коса. Високовски е бил на риболов заедно със своя 17-годишен син. В търсене на място с по-добър улов, актьорът се е отделил по протежение на косата и е изчезнал от погледа на момчето. След като баща му не се върнал на уговореното място, синът го потърсил сам, след което се прибрал у дома, а съпругата на актьора подала сигнал в полицията.

При последвалата мащабна издирвателна операция, в която се включиха доброволци и водолазни екипи, тялото на Високовски бе открито във водите на река Ока. В момента следствените органи извършват пълна проверка, за да установят точните обстоятелства около фаталния инцидент.

Освен с ролята си в „Бригада“, Александър Високовски е познат на публиката и с участието си в други емблематични руски проекти като филма „Бумер“ и сериала „Маршът на Турецки“.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 честен ционист

    7 3 Отговор
    На мен Космос Холмогоров (Кос) ми беше любимец.

    09:18 02.07.2026

  • 2 Всяка сутрин 8 милиарди хора се събуждат

    19 21 Отговор
    Щастливи, че не са се родили руснаци.

    09:24 02.07.2026

  • 3 Бива ко

    18 10 Отговор
    поне не е паднал от висок прозорец

    09:24 02.07.2026

  • 4 Православен

    10 3 Отговор
    Бог да го прости!
    Дано да се е изповядал и причастил предишните дни!

    09:25 02.07.2026

  • 5 Механик

    17 9 Отговор
    Абе, нали руските медии бяха забранени в Европа?
    Май гледкате руска телевизия и четете руски вестници, а?
    Ах, вие! Ах демократчета. Обичате си руското и тва си е. Поддържате си руския, щото не се знае знае ли се и може скоро да ви дотрябва. Зер, бай Иван бърже ша дойде, а на вас САЩ не ви дават визи.
    хихи

    Коментиран от #13

    09:29 02.07.2026

  • 6 Сатана Z

    20 2 Отговор
    А в БГ още не могат да намерят 11 годишната булка и 40 годишния младоженец.

    09:33 02.07.2026

  • 7 чудесно

    5 7 Отговор
    Кой го интересува това?

    Коментиран от #12

    09:38 02.07.2026

  • 8 Николай

    2 3 Отговор
    Водката и риболова са му изиграли лоша шега.

    09:54 02.07.2026

  • 9 РЕАЛИСТ

    5 0 Отговор
    Не го разбрах това "
    актьорът се е отделил по протежение на косата ". Сигурно е от възрастта.

    Коментиран от #10

    09:55 02.07.2026

  • 10 Така става

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "РЕАЛИСТ":

    Като се ползва гугал преводач

    10:08 02.07.2026

  • 11 Преводач

    6 0 Отговор
    ":песчаная коса " - ивица , провлак от пясък или земя вдадена във воден обект - река или езеро . Може да е естествен релеф , или от натрупване на пясък или наноси .

    10:17 02.07.2026

  • 12 КААК КОЙ..

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "чудесно":

    ЧОРАПА И ПОП данайлъ....

    10:38 02.07.2026

  • 13 Ама, ти няма да познаеш Факти тогава

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Механик":

    Няма да се усетиш как ще обърнат палачинката когато имат изгода.
    Токава ще ти трият коментарите, че не хвалиш Путин.

    10:38 02.07.2026

  • 14 ...

    0 0 Отговор
    Да не е бил против специалната военна операция :)

    10:47 02.07.2026