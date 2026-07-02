Откриха мъртъв актьора Александър Високовски, познат от сериала "Бригада"

Руските спасителни служби и Главната следствена служба на Следствения комитет за Московска област официално потвърдиха трагичната кончина на 62-годишния актьор и режисьор Александър Високовски. Известният артист, изиграл ролята на Макс Карелски (бодигарда на Саша Белия) в легендарната криминална поредица „Бригада“, се удави в река Ока в Подмосковието.

Инцидентът е станал ден по-рано в района на Пушчинската коса. Високовски е бил на риболов заедно със своя 17-годишен син. В търсене на място с по-добър улов, актьорът се е отделил по протежение на косата и е изчезнал от погледа на момчето. След като баща му не се върнал на уговореното място, синът го потърсил сам, след което се прибрал у дома, а съпругата на актьора подала сигнал в полицията.

При последвалата мащабна издирвателна операция, в която се включиха доброволци и водолазни екипи, тялото на Високовски бе открито във водите на река Ока. В момента следствените органи извършват пълна проверка, за да установят точните обстоятелства около фаталния инцидент.

Освен с ролята си в „Бригада“, Александър Високовски е познат на публиката и с участието си в други емблематични руски проекти като филма „Бумер“ и сериала „Маршът на Турецки“.