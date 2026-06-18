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18 юни 1648 г.: Богдан Хмелницки се обръща към Москва за присъединяване на Украйна към Русия

18 юни 1648 г.: Богдан Хмелницки се обръща към Москва за присъединяване на Украйна към Русия

18 Юни, 2026 12:42 1 365 17

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  • документ-
  • жечпосполита

В документа Хмелницки официално уведомява царя за успехите на казашкото въстание срещу Жечпосполита

18 юни 1648 г.: Богдан Хмелницки се обръща към Москва за присъединяване на Украйна към Русия - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 18 юни 1648 г. (8 юни по стар стил) хетман Богдан Хмелницки изпраща първото си официално писмо до руския цар Алексей Михайлович, с което поставя началото на дългия дипломатически процес по преминаването на Украйна под протекцията на Москва.

Писмото е изпратено от Черкаси веднага след първите големи победи на казаците срещу полската армия в битките при Жолти Води и Корсун.

В документа Хмелницки официално уведомява царя за успехите на казашкото въстание срещу Жечпосполита. Той изразява желанието на Запорожката войска и православното население на Украйна да преминат под властта на руския монарх, като изрично поставя условие за запазване на казашките права и привилегии.

Руското царство реагира изключително предпазливо. Цар Алексей I току-що е потушил вътрешни безредици (Соления бунт в Москва) и се опасява, че директна намеса ще въвлече Русия в тежка и преждевременна война с Полша. Москва отказва незабавна военна помощ, но разрешава свободна търговия с казашките земи и започва да трупа дипломатическа подготовка.

Поради първоначалния отказ на Москва, Хмелницки е принуден да сключи временен и нестабилен съюз с Кримското ханство. Кримските татари обаче редовно предават казаците в ключови моменти (като в битката при Берестечко), което засилва нуждата от по-надежден православен съюзник.

Поисканото през юни 1648 г. покровителство се реализира едва шест години по-късно. На 18 януари 1654 г. е свикана Переяславската рада, където официално е взето решението за присъединяване на Хетманщината към Руското царство.

Казаците разглеждат това споразумение като временен военно-политически съюз между равни суверени. Москва обаче интерпретира акта като окончателно включване на украинските земи в своята империя. Разминаването в очакванията бързо си проличава, когато през 1656 г. Русия подписва Вилненското примирие с Полша зад гърба на казаците, което кара разочарования Хмелницки да търси нови съюзи с Швеция и Трансилвания в края на живота си.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПОМНЕТЕ ИСТОРИЯТА

    27 8 Отговор
    Не се е обърнал, а се е МОЛИЛ ЦАРЯ ДА ГИ ВКЛЮЧИ В ИМПЕРИЯТА.

    Коментиран от #13

    12:48 18.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ...

    9 16 Отговор
    Значи е имало Украйна още тогава!

    Коментиран от #7, #9

    12:51 18.06.2026

  • 4 И що ме изтри,ве Венелинче?!

    10 0 Отговор
    Ти поне си лаик,в тези теми...!
    Спец си по темите,с...,,тънката" част...!

    12:52 18.06.2026

  • 5 САМО ДЕТО ТОГАВА НЕ Е ИМАЛО ОКРАИНА

    26 3 Отговор
    Взето е решението за присъединяване на Хетманщината към Руското царство. Къде виждате Бандерия в тази история??

    12:55 18.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Механик

    15 4 Отговор

    До коментар #3 от "...":

    Нямало е Украйна, а е имало покраина. Руска област която е била под полско робство.
    Да, укрите са били роби на поляците. Винагиса били техни роби. Дори сега.
    Поляците и полячеещите се укри ръчкат укрите против Русия. И чакат да си вземат отново тия местности, дето са си изконно полски.
    Поляците са много коварен народ. Те никого не обичат. А пък как мразят укрите конкретно, не е за приказка.

    12:59 18.06.2026

  • 8 хехе

    20 2 Отговор
    каква украйна по това време бе миsирката.

    12:59 18.06.2026

  • 9 АБВ

    19 2 Отговор

    До коментар #3 от "...":

    Не, не е имало Украйна. Имало е казашки квазидържавни образувания, които обаче не са били истински държави. Авторката е забравила за полагането на клетва за вярност към руския цар.
    В историята Украйна се появява като държава едва през 20 век. Няма украински етнос, народност, език, култура и т.н. За държавотворност да не говорим. Всичко е един буламач, забъркан с много кух национализъм. Ние, българите, сме създали няколко държави на различни територии, като запазена е само тази на Балканите.
    Няколко пъти писах тук по въпроса.

    13:01 18.06.2026

  • 10 Интересно

    14 0 Отговор
    дали може да видим и границите на украйна от 1648 година? Дали Киев, Крим и Одеса са в тях?

    Коментиран от #12

    13:02 18.06.2026

  • 11 Каква украйна ма, Вено, скумрийке веяна

    14 1 Отговор
    Хетманщината не е украйна и казаците не са украинци

    13:06 18.06.2026

  • 12 факуса

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Интересно":

    одеса е построена от екатерина велика значи си е руски град

    13:25 18.06.2026

  • 13 Хахахаха

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "ПОМНЕТЕ ИСТОРИЯТА":

    Не може да бъде. Копейки, 1648 година?? Та нали писахте, че Украйна нямало?

    13:33 18.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Гогата Чаушев

    0 2 Отговор
    Бай Тошо пък много искаше да ни присъедини към съветския съюз но в мАсква ни счетоха за недостойни 🤫

    13:38 18.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.