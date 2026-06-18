18 юни 1648 г.: Богдан Хмелницки се обръща към Москва за присъединяване на Украйна към Русия

На 18 юни 1648 г. (8 юни по стар стил) хетман Богдан Хмелницки изпраща първото си официално писмо до руския цар Алексей Михайлович, с което поставя началото на дългия дипломатически процес по преминаването на Украйна под протекцията на Москва.
Писмото е изпратено от Черкаси веднага след първите големи победи на казаците срещу полската армия в битките при Жолти Води и Корсун.
В документа Хмелницки официално уведомява царя за успехите на казашкото въстание срещу Жечпосполита. Той изразява желанието на Запорожката войска и православното население на Украйна да преминат под властта на руския монарх, като изрично поставя условие за запазване на казашките права и привилегии.
Руското царство реагира изключително предпазливо. Цар Алексей I току-що е потушил вътрешни безредици (Соления бунт в Москва) и се опасява, че директна намеса ще въвлече Русия в тежка и преждевременна война с Полша. Москва отказва незабавна военна помощ, но разрешава свободна търговия с казашките земи и започва да трупа дипломатическа подготовка.
Поради първоначалния отказ на Москва, Хмелницки е принуден да сключи временен и нестабилен съюз с Кримското ханство. Кримските татари обаче редовно предават казаците в ключови моменти (като в битката при Берестечко), което засилва нуждата от по-надежден православен съюзник.
Поисканото през юни 1648 г. покровителство се реализира едва шест години по-късно. На 18 януари 1654 г. е свикана Переяславската рада, където официално е взето решението за присъединяване на Хетманщината към Руското царство.
Казаците разглеждат това споразумение като временен военно-политически съюз между равни суверени. Москва обаче интерпретира акта като окончателно включване на украинските земи в своята империя. Разминаването в очакванията бързо си проличава, когато през 1656 г. Русия подписва Вилненското примирие с Полша зад гърба на казаците, което кара разочарования Хмелницки да търси нови съюзи с Швеция и Трансилвания в края на живота си.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ПОМНЕТЕ ИСТОРИЯТА
Коментиран от #13
12:48 18.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ...
Коментиран от #7, #9
12:51 18.06.2026
4 И що ме изтри,ве Венелинче?!
Спец си по темите,с...,,тънката" част...!
12:52 18.06.2026
5 САМО ДЕТО ТОГАВА НЕ Е ИМАЛО ОКРАИНА
12:55 18.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Механик
До коментар #3 от "...":Нямало е Украйна, а е имало покраина. Руска област която е била под полско робство.
Да, укрите са били роби на поляците. Винагиса били техни роби. Дори сега.
Поляците и полячеещите се укри ръчкат укрите против Русия. И чакат да си вземат отново тия местности, дето са си изконно полски.
Поляците са много коварен народ. Те никого не обичат. А пък как мразят укрите конкретно, не е за приказка.
12:59 18.06.2026
8 хехе
12:59 18.06.2026
9 АБВ
До коментар #3 от "...":Не, не е имало Украйна. Имало е казашки квазидържавни образувания, които обаче не са били истински държави. Авторката е забравила за полагането на клетва за вярност към руския цар.
В историята Украйна се появява като държава едва през 20 век. Няма украински етнос, народност, език, култура и т.н. За държавотворност да не говорим. Всичко е един буламач, забъркан с много кух национализъм. Ние, българите, сме създали няколко държави на различни територии, като запазена е само тази на Балканите.
Няколко пъти писах тук по въпроса.
13:01 18.06.2026
10 Интересно
Коментиран от #12
13:02 18.06.2026
11 Каква украйна ма, Вено, скумрийке веяна
13:06 18.06.2026
12 факуса
До коментар #10 от "Интересно":одеса е построена от екатерина велика значи си е руски град
13:25 18.06.2026
13 Хахахаха
До коментар #1 от "ПОМНЕТЕ ИСТОРИЯТА":Не може да бъде. Копейки, 1648 година?? Та нали писахте, че Украйна нямало?
13:33 18.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Гогата Чаушев
13:38 18.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.