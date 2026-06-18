18 юни 1648 г.: Богдан Хмелницки се обръща към Москва за присъединяване на Украйна към Русия

На 18 юни 1648 г. (8 юни по стар стил) хетман Богдан Хмелницки изпраща първото си официално писмо до руския цар Алексей Михайлович, с което поставя началото на дългия дипломатически процес по преминаването на Украйна под протекцията на Москва.

Писмото е изпратено от Черкаси веднага след първите големи победи на казаците срещу полската армия в битките при Жолти Води и Корсун.

В документа Хмелницки официално уведомява царя за успехите на казашкото въстание срещу Жечпосполита. Той изразява желанието на Запорожката войска и православното население на Украйна да преминат под властта на руския монарх, като изрично поставя условие за запазване на казашките права и привилегии.

Руското царство реагира изключително предпазливо. Цар Алексей I току-що е потушил вътрешни безредици (Соления бунт в Москва) и се опасява, че директна намеса ще въвлече Русия в тежка и преждевременна война с Полша. Москва отказва незабавна военна помощ, но разрешава свободна търговия с казашките земи и започва да трупа дипломатическа подготовка.

Поради първоначалния отказ на Москва, Хмелницки е принуден да сключи временен и нестабилен съюз с Кримското ханство. Кримските татари обаче редовно предават казаците в ключови моменти (като в битката при Берестечко), което засилва нуждата от по-надежден православен съюзник.

Поисканото през юни 1648 г. покровителство се реализира едва шест години по-късно. На 18 януари 1654 г. е свикана Переяславската рада, където официално е взето решението за присъединяване на Хетманщината към Руското царство.

Казаците разглеждат това споразумение като временен военно-политически съюз между равни суверени. Москва обаче интерпретира акта като окончателно включване на украинските земи в своята империя. Разминаването в очакванията бързо си проличава, когато през 1656 г. Русия подписва Вилненското примирие с Полша зад гърба на казаците, което кара разочарования Хмелницки да търси нови съюзи с Швеция и Трансилвания в края на живота си.