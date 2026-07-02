Рецепта на деня: Традиционни чешки колачки със сливи

Необходими продукти:

За тестото:

бяло брашно - 500 г;

прясно мляко - 250 мл;

прясна мая - 20 г;

захар - 80 г;

яйца - 2 бр.;

краве масло - 80 г;

сол - 1/2 ч.л.;

ванилова захар - 10 г;

настъргана лимонова кора - 1 ч.л.

За плънката:

сливи - 500 г;

захар - 2 с.л.;

канела - 1/2 ч.л.

За маслените трохи:

брашно - 80 г

краве масло - 45 г

захар - 45 г

За намазване и сервиране:

жълтък - 1 бр.

прясно мляко - 1 с.л.

пудра захар - 1 с.л.

Начин на приготвяне:

Прясното мляко се затопля леко, така че да бъде хладко, а не горещо. В него се разтваря маята с 1 с.л. от захарта и 2 с.л. от брашното. Сместа се оставя за около 10-15 минути, докато се разпени и покаже, че маята е активна.

В голяма купа се пресява брашното. Добавят се останалата захар, ваниловата захар, солта и лимоновата кора. В средата се прави кладенче и се сипват шупналата мая, яйцата и разтопеното, но охладено масло. Омесва се меко и еластично тесто, което леко се отделя от стените на купата. Ако е нужно, се добавя съвсем малко брашно, но тестото не бива да става твърдо.

Купата се покрива с чиста кърпа и тестото се оставя да втаса на топло за около 60 минути, докато удвои обема си. Това втасване прави традиционните чешки колачки пухкави и нежни след изпичане.

През това време сливите се измиват, подсушават, разполовяват и почистват от костилките. Ако са по-едри, се нарязват на четвъртинки. Поръсват се със захарта и канелата и се оставят за кратко, за да пуснат лек ароматен сок.

За маслените трохи брашното, студеното масло и захарта се стриват с пръсти, докато се получат дребни ронливи трохи. Те дават характерната хрупкава повърхност на колачките.

Втасалото тесто се прехвърля върху леко набрашнен плот и се разделя на 12 равни части. Всяка част се оформя на топка, след което се сплесква на кръгла питка.

Подреждат се в тава, покрита с хартия за печене, като се оставя разстояние между тях. В средата на всяка питка се прави вдлъбнатина с дъното на чаша или с пръсти.

Във всяка вдлъбнатина се подреждат сливи с разрязаната страна нагоре. Краищата на тестото се намазват с разбит жълтък и 1 с.л. прясно мляко, за да получат златист цвят. Отгоре се поръсват маслените трохи.

Колачките се оставят да починат още 15 минути, докато фурната се загрява на 180 градуса. Пекат се около 22-25 минути, докато краищата станат златисти, а сливите омекнат и леко се карамелизират.

Готовите чешки колачки се изваждат върху решетка и се оставят да се охладят поне 15 минути. Преди сервиране се поръсват с пудра захар. Най-вкусни са леко топли с чаша прясно мляко, пише gotvach.bg.