Звездата от "Смъртоносно оръжие" Дани Глоувър разкри, че от години се бори с Алцхаймер

Холивудският актьор и активист Дани Глоувър публично разкри, че живее с болестта на Алцхаймер – диагноза, която по думите му вече влияе върху движението, речта и паметта му.

79-годишната звезда от поредицата „Смъртоносно оръжие“ говори за състоянието си в интервю за NBC с Лестър Холт, излъчено в предаването „Today“. Според американски медии Глоувър е получил диагнозата през 2023 г., малко след като беше удостоен с хуманитарната награда „Джийн Хершолт“ на Американската филмова академия.

„Сигурен съм, че с напредването на болестта нещата ще бъдат различни и ще се променят“, казва актьорът, като признава, че все още не е приел напълно всички аспекти на състоянието си.

Дани Глоувър допълва, че подкрепата на семейството му е решаваща. Дъщеря му Мандиса Глоувър също участва в разговора и обяснява, че за близките му е важно той сам да разкаже историята си и да запази контрол върху начина, по който обществото научава за заболяването.

Според People първите тревожни признаци са забелязани около 2022 г., когато Мандиса започва да усеща пропуски в историите, които баща ѝ преди това е разказвал с изключителна точност. За семейството промяната е била особено видима, тъй като Глоувър винаги е бил известен със силната си памет.

Болестта на Алцхаймер е прогресивно невродегенеративно заболяване, което засяга паметта, мисленето, поведението и способността за самостоятелно справяне с ежедневието. В САЩ с нея живеят милиони хора над 65-годишна възраст, а според данни, цитирани в интервюто на NBC, афроамериканските мъже са диагностицирани с по-висока честота от средната за страната.

Въпреки диагнозата Дани Глоувър продължава да присъства в обществения живот и да се ангажира с теми, които от десетилетия са част от публичната му биография – социална справедливост, граждански права, бедност, расово равенство и подкрепа за общности в неравностойно положение.

Актьорът става световноизвестен с ролята на детектив Роджър Мърто в „Смъртоносно оръжие“, където партнира на Мел Гибсън. Емблематичната му реплика „Твърде стар съм за тези глупости“ остава една от най-разпознаваемите фрази в екшън киното от 80-те и 90-те години.

Кариерата му обаче далеч надхвърля тази поредица. Глоувър има значими роли в „Един цвят лилав“, „Място в сърцето“, „Да спиш с гняв“, „Ангели на терена“, „Мечтателки“ и „Последният чернокож мъж в Сан Франциско“. Той е номиниран многократно за „Еми“ и „Грами“ и е сред актьорите, които успяват да съчетаят холивудска кариера с последователна обществена позиция.

През 2022 г. Американската филмова академия му връчи наградата „Джийн Хершолт“ за хуманитарна дейност – почетен „Оскар“, присъждан на личности от киноиндустрията, чиито усилия извън екрана носят обществен принос. Отличието признава десетилетията работа на Глоувър в подкрепа на граждански, трудови и международни каузи.

В интервюто актьорът не си представя диагнозата като край на активния си живот. Той подчертава, че продължава да вижда смисъл в работата, в семейството и в изкуството, което според него остава начин човек да пренарежда света и да го разбира по нов начин.