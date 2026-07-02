Андреа се завръща на сцената след едномесечна пауза

Поп фолк певицата Андреа подновява участията си след едномесечна пауза, съобщиха от екипа на певицата. Решението идва, след като изпълнителката временно спря всички свои участия и отмени ангажиментите си.
Преди месец около Андреа се появиха тревожни информации за тежък личен момент, заради които тя се оттегля от сцената. Певицата обори твърденията и заяви, че няма такова нещо, а напротив - тя е по-заета от всякога с нови проекти, записи и писане на музиката, че ѝ се налага да си даде почивка от сценичните изяви, за да се фокусира върху работата с различни артисти.
Сега обаче Андреа явно е готова отново да застане пред публиката, макар и по-плавно.
„Скъпи приятели и почитатели, искаме да ви информираме, че след едномесечна пауза Андреа подновява своите участия, ексклузивно няколко пъти в месеца“, съобщават от екипа на певицата.
Освен завръщането си на сцената, изпълнителката подготвя и нови музикални проекти. Тя анонсира предстоящи песни с Борис Дали, както и с румънската звезда Tzanka Uraganu.
Новината за завръщането ѝ зарадва феновете, които през последните седмици изразяваха подкрепата си към Андреа в социалните мрежи. Певицата очевидно ще се опита да намери баланс между работата и личното си възстановяване, като засега ще приема участия само няколко пъти месечно, пише Шоу Блиц.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
12:35 02.07.2026
2 Горката
12:36 02.07.2026
3 Новичок
Коментиран от #5
12:38 02.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Солевирев
До коментар #3 от "Новичок":Не могат да спрат,андреа страда от сънна апнеа и рекламират зверски. Факти зима процент
12:44 02.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 време е да приеме реалността
12:48 02.07.2026
9 Хуманоид
12:57 02.07.2026
10 неуморна писарке на пълнежи
едномесечни паузи
да дадеш път на прохождащите писари с подновено меню
13:04 02.07.2026
11 Манол от Чуричене
13:14 02.07.2026
12 таз предлага и ескорт на мъже
13:22 02.07.2026