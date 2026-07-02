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Андреа се завръща на сцената след едномесечна пауза

Андреа се завръща на сцената след едномесечна пауза

2 Юли, 2026 12:31 562 12

  • андреа-
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  • завръщане-
  • сцена

Фолк звездата си взе дълга почивка, за да работи по нови проекти

Андреа се завръща на сцената след едномесечна пауза - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Поп фолк певицата Андреа подновява участията си след едномесечна пауза, съобщиха от екипа на певицата. Решението идва, след като изпълнителката временно спря всички свои участия и отмени ангажиментите си.

Преди месец около Андреа се появиха тревожни информации за тежък личен момент, заради които тя се оттегля от сцената. Певицата обори твърденията и заяви, че няма такова нещо, а напротив - тя е по-заета от всякога с нови проекти, записи и писане на музиката, че ѝ се налага да си даде почивка от сценичните изяви, за да се фокусира върху работата с различни артисти.

Сега обаче Андреа явно е готова отново да застане пред публиката, макар и по-плавно.

„Скъпи приятели и почитатели, искаме да ви информираме, че след едномесечна пауза Андреа подновява своите участия, ексклузивно няколко пъти в месеца“, съобщават от екипа на певицата.

Освен завръщането си на сцената, изпълнителката подготвя и нови музикални проекти. Тя анонсира предстоящи песни с Борис Дали, както и с румънската звезда Tzanka Uraganu.

Новината за завръщането ѝ зарадва феновете, които през последните седмици изразяваха подкрепата си към Андреа в социалните мрежи. Певицата очевидно ще се опита да намери баланс между работата и личното си възстановяване, като засега ще приема участия само няколко пъти месечно, пише Шоу Блиц.


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