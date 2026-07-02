Защо миньоните звучат така? Режисьорът на "Аз, проклетникът" Пиер Кофен разкри как ги озвучава

Актьорът и режисьор Пиер Кофен е озвучил почти всички миньони от появата им в „Аз, проклетникът“ през 2010 г., но признава, че не може просто да възпроизведе характерните им високи гласове по желание.

„Ако ме помолите сега да направя гласа на миньоните, просто няма да мога“, казва Кофен пред Variety. Причината е техническа – гласовете на жълтите персонажи наистина са негови, но са повишени с шест полутона и записвани в забавено темпо.

Историята започва по време на работата по първия филм „Аз, проклетникът“, който Кофен режисира заедно с Крис Рено. По-късно той режисира „Аз, проклетникът 2“, „Аз, проклетникът 3“ и първия филм „Миньоните“, преди да се оттегли от режисурата на „Миньоните 2“ и „Аз, проклетникът 4“. Сега се завръща с „Minions & Monsters“, нов проект на Universal.

Снимка: БГНЕС/ EPA

Пиер Кофен отдясно

Първоначално Пиер Кофен не е трябвало да озвучава миньоните

По време на разработката на първия филм той забелязва в сценария на Синко Пол и Кен Даурио сцена, в която Гру излиза на сцена, а миньоните започват да скандират името му. Това означавало, че персонажите не са напълно неми.

Кофен се обърнал към продуцента и ръководител на Illumination Крис Меледандри, който възложил да бъдат потърсени подходящи звуци за героите. Полученият вариант обаче звучал прекалено компютърно и неестествено.

Преди да стане режисьор на пълнометражни филми, Кофен често работел в рекламата и използвал собствения си глас като временен ориентир при монтажа. Записвал различни реплики, повишавал или понижавал гласа си, а след това те били заменяни от професионални актьори. Същото направил и с миньоните. Тъй като за тях нямало готов текст или ясно определен начин на говорене, той започнал да импровизира.

„Не знаех какво да кажа, затова просто говорех безсмислици, но с отделни думи тук-там. Мисля, че казах „pancake“ и „panna cotta“. Думите с „п“ звучаха смешно“, разказва Кофен. Той обработил записа, повишил гласа си с шест полутона и го изпратил на Меледандри. След като чул резултата, продуцентът му казал: „Не можеш ли просто ти да ги направиш?“ Така миньоните получават своя глас.

По това време никой не е предполагал, че „Аз, проклетникът“ ще даде началото на многомилиарден франчайз и че Пиер Кофен ще се превърне в гласа на едни от най-разпознаваемите анимационни герои в света. Постепенно обаче импровизираните звуци започват да се превръщат в почти самостоятелен език.

Решаващият момент идва с „Аз, проклетникът 2“, след като Кофен забелязва, че в италианската версия на първия филм местният дистрибутор е превел безсмисления говор на миньоните.

„Казах си: не, не правете това. Има магия в това, че не ги разбираш напълно, но по някакъв начин пак ги разбираш“, обяснява той.

За продължението Кофен започва да добавя реални думи и фрази от различни езици. Сред тях има италиански, френски и испански изрази. По-късно към т.нар. миньонски език се добавят елементи от японски, филипински, корейски, хинди, немски и индонезийски. След седем филма и няколко късометражни продукции в него вече присъстват, по оценка на Пиер Кофен, около десетина езика.

Според него ранното включване на много испански думи се е оказало удачно заради широката разпространеност на езика. Китайският обаче се оказал твърде труден за него и единствената дума, която успял да използва, била „shyeh-sheyh“ – „благодаря“.

Кофен подчертава, че при миньонския език значението на думите е по-малко важно от мелодията и ритъма им. Целта не е зрителят да разбере буквално всяка реплика, а да усети емоцията – въпрос, обида, изненада, радост или объркване.

Много от думите се появяват случайно. Кофен признава, че понякога чува смешно име или вижда необичайно ястие в ресторант и решава, че то би звучало добре като реплика на миньон. Така в речника им попадат думи като „pancake“, „panna cotta“, „nasi goreng“, „tikka masala“ и „carbonara“.

В късометражния филм „Mooned“ миньон, останал на Луната заедно със злодея Вектор, извиква пренебрежително „Розамунд Пайк“. Кофен обяснява, че просто бил гледал филм с актрисата предния ден и името ѝ му се сторило подходящо.

Създаването на измислен език носи и рискове

Пиер Кофен признава, че понякога отделни звуци са били възприемани от зрители като обидни думи на различни езици, макар той да не е имал подобно намерение. В такива случаи репликите са презаписвани. Има и регионални корекции – например в повечето държави миньоните наричат господаря си „Big Boss“, но за Латинска Америка фразата е заменена с „Gran Jefe“, за да бъде по-разбираема.

При втория филм Кофен установява, че трябва да записва репликите на миньоните в забавено темпо. Причината е, че когато гласът му се повишава с шест полутона, изпятите реплики вече не звучат в правилната тоналност. Това става особено ясно при сцените, в които миньоните изпълняват свои версии на песни като „I Swear“ и „Y.M.C.A.“.

Оттогава той използва специален софтуер, който му позволява да записва бавно, след което репликите се ускоряват и връщат в правилната височина. Така се създава познатото звучене на персонажите.

Процесът е трудоемък и е една от причините Кофен да се оттегли от режисурата на „Миньоните 2“ и „Аз, проклетникът 4“. По думите му едновременното режисиране и озвучаване е станало прекалено натоварващо.

„Мозъкът ми прегряваше. Казах на Крис, че не мога повече да правя и двете неща – да режисирам и да озвучавам“, казва той. В крайна сметка избира гласовете.

Меледандри обаче го връща за „Minions & Monsters“ с идеята за история, в която миньон прави филм – концепция, която позволява връщане към ранните години на Холивуд.

Въпреки натоварването Кофен не е склонен да предаде озвучаването на друг актьор. Причината не е само в гласа, а в усещането за езика. Той казва, че когато в маркетингови материали се използват сглобени от негови думи и изречения реплики, понякога веднага усеща, че те не звучат правилно.

„Не знам защо, но ми се струва неправилно. И когато видя анимацията, която е добавена към тях, тя също не пасва“, казва Кофен.

Според него между думите, които произнася, и анимацията на героите има специфична връзка. Ако един от двата елемента бъде променен, резултатът вече не работи по същия начин.