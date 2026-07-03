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Тейлър Суифт и Травис Келси се ожениха тайно?

Тейлър Суифт и Травис Келси се ожениха тайно?

3 Юли, 2026 05:25, обновена 3 Юли, 2026 05:29 610 1

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Световните медии гръмнаха с новината за таен брак преди мегасватбата в Ню Йорк, която започва днес

Тейлър Суифт и Травис Келси се ожениха тайно? - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Поп иконата Тейлър Суифт и звездата от НФЛ Травис Келси вече официално са съпруг и съпруга, след като са сключили брак на тайна и изключително интимна церемония, предава Page Six.

Информацията идва броени часове преди началото на грандиозното десетчасово сватбено тържество, планирано за днес, 3 юли, в легендарната зала Медисън Скуеър Гардън в Манхатън.

Какво се случи през изминалата нощ?

Празненствата около „кралската сватба на Америка“ започнаха още в четвъртък вечерта с предсватбена вечеря за около 100 подбрани гости в театър Infosys в комплекса на залата. Пред входовете беше забелязана засилена полицейска охрана, а пристигащите луксозни SUV автомобили, в един от които се предполага, че е била самата Суифт, предизвикаха истинска истерия сред папараците. На входовете бяха поставени табели, изискващи гостите да подготвят личните си документи и да преминат през строги проверки на устройствата си.

Детайли за днешното мегасъбитие в Ню Йорк

Основната церемония и мащабното парти са насрочени за днес и се очаква да продължат до 4:00 часа сутринта в събота. Ето какво знаем за организацията:

  • Локацията: Целият район около Медисът Скуеър Гардън е блокиран от полицията (NYPD), като от 13:00 часа местно време влизат в сила мащабни ограничения за движението на автомобили и пешеходци.
  • Гостите: Очаква се над 1000 знаменитости да присъстват, сред които Селена Гомез, Ед Шийрън, Джиджи Хадид, Блейк Лайвли и целият начален състав на баскетболния отбор Ню Йорк Никс.
  • Правилата: Събитието е с дрескод black tie (официални облекла) и наложена строга забрана за използване на мобилни телефони. Гостите и персоналът са подписали договори за пълна конфиденциалност.
  • Декорът: Залата е изцяло трансформирана с пищна сценография под формата на масивен замък, заграден с бели парапети, декоративни дървета и гигантски диско топки.
  • Музиката: Говори се, че легендите Стиви Никс и Тим Макгроу ще пеят на живо на сватбената сцена.

Дарение за 26 милиона долара

В часовете преди сватбения уикенд Тейлър Суифт и Травис Келси направиха огромно съвместно дарение в размер на 26 милиона долара за над 20 благотворителни организации. Сумите са разпределени към каузи, свързани с градовете, които двамата смятат за свой дом, включително хранителни банки в Ню Йорк и Род Айлънд, както и детска болница в Канзас Сити.

Официалният старт на днешния коктейл започва в 16:00 часа местно време (23:00 часа българско време), а самата церемония на сцената на арената е насрочена за 17:30 часа (00:30 часа след полунощ българско време).


САЩ
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 редник

    1 0 Отговор
    Честито на младите и браво за дарението!
    Го-орчиво-о! 😃

    06:18 03.07.2026