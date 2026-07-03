Рецепта на деня: Суфле от картофи, тиквички, карфиол и кашкавал

Необходими продукти:

картофи - 500 г;

тиквички - 300 г;

карфиол - 300 г;

кашкавал - 180 г;

яйца - 4 бр.;

прясно мляко - 200 мл;

краве масло - 40 г;

брашно - 2 с.л.;

сол - 1 ч.л.;

черен пипер - 1/3 ч.л.;

индийско орехче - 1 щипка;

олио - 1 с.л.

Начин на приготвяне:

Картофите се обелват, нарязват се на едри кубчета и се сваряват в подсолена вода за около 12-15 минути, докато омекнат. Отцеждат се добре и се намачкват грубо, без да се превръщат напълно в пюре, за да остане суфлето с приятна текстура.

Карфиолът се накъсва на малки розички и се бланшира във вряща подсолена вода за 5 минути. След това се отцежда и се оставя за кратко да се изпари излишната влага.

Тиквичките се настъргват на едро, посоляват се леко и се оставят за 10 минути, след което се изстискват много добре. Това е важно, за да не стане суфлето воднисто.

В малък съд се разтопява маслото на умерен огън. Добавя се брашното и се разбърква около 1 минута, без да потъмнява. На тънка струя се налива прясното мляко и се бърка, докато се получи гладък, леко сгъстен сос за около 3-4 минути. Подправя се със сол, черен пипер и щипка индийско орехче, след което се оставя да се охлади леко.

Яйцата се разделят на жълтъци и белтъци. Жълтъците се прибавят към охладения млечен сос и се разбъркват добре. Добавят се картофите, тиквичките, карфиолът и около 130 г от настъргания кашкавал. Сместа се разбърква внимателно, така че зеленчуците да се разпределят равномерно.

Белтъците се разбиват на мек сняг. Прибавят се към зеленчуковата смес на части, с леки движения отдолу нагоре. Така суфлето остава въздушно и бухва по-добре при печене.

Форма за печене се намазва с олио или малко масло. Сместа се изсипва вътре, заглажда се внимателно и отгоре се поръсва останалият кашкавал.

Суфлето се пече в предварително загрята фурна на 180 градуса за 35-40 минути, докато повърхността стане златиста и стегната.

Готовността се проверява, като средата леко се натисне с лъжица - трябва да е еластична, а не течна. След изваждане суфлето се оставя да почине 10 минути, за да се реже по-лесно. Поднася се топло като основно зеленчуково ястие или като богата гарнитура, пише gotvach.bg.