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Рецепта на деня: Суфле от картофи, тиквички, карфиол и кашкавал
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Суфле от картофи, тиквички, карфиол и кашкавал

3 Юли, 2026 10:05 531 3

  • суфле-
  • картофи-
  • тиквички-
  • карфиол-
  • кашкавал-
  • какво да сготвя

Зеленчуковите суфлета са чудесен начин сезонните продукти да се превърнат в леко, но засищащо ястие

Рецепта на деня: Суфле от картофи, тиквички, карфиол и кашкавал - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • картофи - 500 г;
  • тиквички - 300 г;
  • карфиол - 300 г;
  • кашкавал - 180 г;
  • яйца - 4 бр.;
  • прясно мляко - 200 мл;
  • краве масло - 40 г;
  • брашно - 2 с.л.;
  • сол - 1 ч.л.;
  • черен пипер - 1/3 ч.л.;
  • индийско орехче - 1 щипка;
  • олио - 1 с.л.

Начин на приготвяне:

Картофите се обелват, нарязват се на едри кубчета и се сваряват в подсолена вода за около 12-15 минути, докато омекнат. Отцеждат се добре и се намачкват грубо, без да се превръщат напълно в пюре, за да остане суфлето с приятна текстура.

Карфиолът се накъсва на малки розички и се бланшира във вряща подсолена вода за 5 минути. След това се отцежда и се оставя за кратко да се изпари излишната влага.

Тиквичките се настъргват на едро, посоляват се леко и се оставят за 10 минути, след което се изстискват много добре. Това е важно, за да не стане суфлето воднисто.

В малък съд се разтопява маслото на умерен огън. Добавя се брашното и се разбърква около 1 минута, без да потъмнява. На тънка струя се налива прясното мляко и се бърка, докато се получи гладък, леко сгъстен сос за около 3-4 минути. Подправя се със сол, черен пипер и щипка индийско орехче, след което се оставя да се охлади леко.

Яйцата се разделят на жълтъци и белтъци. Жълтъците се прибавят към охладения млечен сос и се разбъркват добре. Добавят се картофите, тиквичките, карфиолът и около 130 г от настъргания кашкавал. Сместа се разбърква внимателно, така че зеленчуците да се разпределят равномерно.

Белтъците се разбиват на мек сняг. Прибавят се към зеленчуковата смес на части, с леки движения отдолу нагоре. Така суфлето остава въздушно и бухва по-добре при печене.

Форма за печене се намазва с олио или малко масло. Сместа се изсипва вътре, заглажда се внимателно и отгоре се поръсва останалият кашкавал.

Суфлето се пече в предварително загрята фурна на 180 градуса за 35-40 минути, докато повърхността стане златиста и стегната.

Готовността се проверява, като средата леко се натисне с лъжица - трябва да е еластична, а не течна. След изваждане суфлето се оставя да почине 10 минути, за да се реже по-лесно. Поднася се топло като основно зеленчуково ястие или като богата гарнитура, пише gotvach.bg.


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