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Григор Димитров е готов за водещ на "Евровизия"

Григор Димитров е готов за водещ на "Евровизия"

3 Юли, 2026 12:31 515 11

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  • водещ

Тенисистът сподели, че е изключително радостен от победата Дара на конкурса за песен

Григор Димитров е готов за водещ на "Евровизия" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Григор Димитров може да се окаже едно от най-неочакваните имена в обсъжданията около „Евровизия 2027“, която България ще домакинства след историческата победа на DARA с „Bangaranga“ във Виена.

Най-успешният български тенисист коментира темата по време на „Уимбълдън“ в разговор с журналиста Бен Ротенбърг за неговия бюлетин Bounces. Димитров потвърди, че е чул спекулациите за евентуалното си участие като водещ, но уточни, че към момента няма официална покана.

„Имаше няколко разговора, но не директни. Никой не ме е питал официално и не искам да започвам нещо тук“, заяви Гришо.

Българинът не скри радостта си от успеха на DARA, която донесе първа победа на страната ни в историята на конкурса. По думите му резултатът е изключително постижение не само за певицата, но и за България, която за първи път ще бъде домакин на най-голямото музикално телевизионно шоу в Европа.

„Беше невероятно. Много се радвам за DARA. Още когато я гледах, си помислих, че има шанс. Следващото издание ще бъде в България и това е страхотно за страната“, коментира той.

Григор Димитров призна, че идеята да излезе на сцената в подобна роля го интригува, макар да няма опит като телевизионен водещ. Той подчерта, че би се нуждаел от силен и опитен партньор до себе си, ако подобна възможност стане реална.

„Мисля, че бих се справил да бъда на сцена и да говоря. Но ще ми трябва някой добър до мен. Мога да се държа стабилно, но за първи път ще ми е нужна подкрепа“, каза още той.

На въпрос дали би приел подобно предложение, Григор остави вратата отворена. Решението му според него ще зависи най-вече от професионалния календар и ангажиментите му в тениса.

„Може би бих го обмислил, зависи от графика и всичко останало. Любопитен съм. Представяш ли си ме като водещ?“, пошегува се той.

След разговора Ротенбърг съобщи, че Григор Димитров е споменал и друго българско име, което се обсъжда неофициално в контекста на възможните водещи – актрисата Нина Добрев. Холивудската звезда, родена в София и израснала в Канада, също би била разпознаваемо международно лице за събитие с подобен мащаб. Засега обаче няма официално потвърждение нито за нея, нито за Димитров.

„Евровизия 2027“ ще бъде организирана от Българската национална телевизия съвместно с Европейския съюз за радио и телевизия. Подготовката вече започна, след като БНТ получи т.нар. Host Welcome Pack – пакет с ключови изисквания и насоки за провеждането на конкурса. Предстои да бъдат уточнени градът домакин, залата, визуалната концепция, водещите и основните елементи на шоуто.

Победата на DARA с „Bangaranga“ промени мястото на България в историята на конкурса. Страната спечели 70-ото издание на „Евровизия“ с 516 точки, след като се завърна в надпреварата след няколкогодишно отсъствие. Песента, която съчетава модерна поп продукция с фолклорни внушения, беше възприета като един от най-силните български културни пробиви през последните години.

Името на Григор Димитров в подобен контекст не е случайно. Той е едно от най-разпознаваемите български лица в света, бивш №3 в ранглистата на ATP, полуфиналист на Australian Open, „Уимбълдън“ и US Open и първият българин с титла от финалите на ATP. Международната му популярност, свободното му общуване на английски и силното сценично присъствие извън корта го превръщат в любопитна, макар и нетрадиционна възможност за подобна роля.

Сред останалите спрягани имена за вероятни водещи на "Евровизия" догодина са и другите ни представители в Холивуд - Мария Бакалова и Юлиан Костов, който имат опит не само пред камера, но и на сцена. Двамата са дългогодишни приятели и английският език не им е никак чужд, което ги отличава като възможни претенденти за лица на страната ни през 2027 г.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    6 2 Отговор
    Надушил е пари чак сега се е сетил, че е българин.

    12:32 03.07.2026

  • 2 Гого

    5 1 Отговор
    Мухльо

    12:35 03.07.2026

  • 3 павела митова

    9 1 Отговор
    КАУНЯ се изживява като супер стар ....не се вижда ,че фйфли и засича - водещ ще става хахаха класечески българопитек - направи някой кинта и се мисли за патрон ,абе охо-бохо колко по богати има в територийката от теб.....а и умственото ти развитие е обратно пропорционално на спортните ти умения ....тоя смешник има ли завършен 8ми клас.....

    Коментиран от #6

    12:36 03.07.2026

  • 4 Сталин

    1 2 Отговор
    А ние дълго време подозирахме че тоя ваксиниран мушморок е бангаранга

    12:38 03.07.2026

  • 5 Баба Гошка

    4 2 Отговор
    Този НЕбългарин живее извън българия, забърсва от горрили до руммиганки. Плаща данъци другаде. Сега се бута водещ да ставал? Вече отпадна от всякаквите листи. Хайде на луксозното бунниище докат свърши парите и всичките му аферистки го изоставят.

    12:38 03.07.2026

  • 6 Сталин

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "павела митова":

    Абе ,той българския му не е майчин език

    12:39 03.07.2026

  • 7 Мими Кучева🐕

    2 0 Отговор
    Оспех на Гришня!🌈🛴🥳🤣🍌🖕

    12:52 03.07.2026

  • 8 Препоръчвам

    2 1 Отговор
    ...за асистентка и авторката,само да се научи така да зяпа и лапа ,като каунья на снимката ама не само хот-доци...

    12:53 03.07.2026

  • 9 Новичок

    1 0 Отговор
    Боко ,Пеевски и Атанасова са идеални за водещи на Евровизия.

    12:53 03.07.2026

  • 10 Водещи на БГ Евровизията

    1 0 Отговор
    За водещи на БГ Евровизията ще кандидатстват видни граждани като ... Ицко-Хазарта Стоичков и щерките му, ... Митю Бербатов и брат му,... Гришо Димитров и майка му с баща му,
    ... Биби Борисов и Бистришките тигри,
    ....Глаголица Йотова с Фискалниците от Фискалния съвет и т.н.

    13:01 03.07.2026

  • 11 Ма наф

    0 0 Отговор
    На тая гейска сбирщина, дето и викат евровизия, визията на Кокорчо за водещ най-подхожда. Може и Славка Чалгаджийска да вземат.

    13:08 03.07.2026