Григор Димитров е готов за водещ на "Евровизия"

Григор Димитров може да се окаже едно от най-неочакваните имена в обсъжданията около „Евровизия 2027“, която България ще домакинства след историческата победа на DARA с „Bangaranga“ във Виена.

Най-успешният български тенисист коментира темата по време на „Уимбълдън“ в разговор с журналиста Бен Ротенбърг за неговия бюлетин Bounces. Димитров потвърди, че е чул спекулациите за евентуалното си участие като водещ, но уточни, че към момента няма официална покана.

„Имаше няколко разговора, но не директни. Никой не ме е питал официално и не искам да започвам нещо тук“, заяви Гришо.

Българинът не скри радостта си от успеха на DARA, която донесе първа победа на страната ни в историята на конкурса. По думите му резултатът е изключително постижение не само за певицата, но и за България, която за първи път ще бъде домакин на най-голямото музикално телевизионно шоу в Европа.

„Беше невероятно. Много се радвам за DARA. Още когато я гледах, си помислих, че има шанс. Следващото издание ще бъде в България и това е страхотно за страната“, коментира той.

Григор Димитров призна, че идеята да излезе на сцената в подобна роля го интригува, макар да няма опит като телевизионен водещ. Той подчерта, че би се нуждаел от силен и опитен партньор до себе си, ако подобна възможност стане реална.

„Мисля, че бих се справил да бъда на сцена и да говоря. Но ще ми трябва някой добър до мен. Мога да се държа стабилно, но за първи път ще ми е нужна подкрепа“, каза още той.

На въпрос дали би приел подобно предложение, Григор остави вратата отворена. Решението му според него ще зависи най-вече от професионалния календар и ангажиментите му в тениса.

„Може би бих го обмислил, зависи от графика и всичко останало. Любопитен съм. Представяш ли си ме като водещ?“, пошегува се той.

След разговора Ротенбърг съобщи, че Григор Димитров е споменал и друго българско име, което се обсъжда неофициално в контекста на възможните водещи – актрисата Нина Добрев. Холивудската звезда, родена в София и израснала в Канада, също би била разпознаваемо международно лице за събитие с подобен мащаб. Засега обаче няма официално потвърждение нито за нея, нито за Димитров.

„Евровизия 2027“ ще бъде организирана от Българската национална телевизия съвместно с Европейския съюз за радио и телевизия. Подготовката вече започна, след като БНТ получи т.нар. Host Welcome Pack – пакет с ключови изисквания и насоки за провеждането на конкурса. Предстои да бъдат уточнени градът домакин, залата, визуалната концепция, водещите и основните елементи на шоуто.

Победата на DARA с „Bangaranga“ промени мястото на България в историята на конкурса. Страната спечели 70-ото издание на „Евровизия“ с 516 точки, след като се завърна в надпреварата след няколкогодишно отсъствие. Песента, която съчетава модерна поп продукция с фолклорни внушения, беше възприета като един от най-силните български културни пробиви през последните години.

Името на Григор Димитров в подобен контекст не е случайно. Той е едно от най-разпознаваемите български лица в света, бивш №3 в ранглистата на ATP, полуфиналист на Australian Open, „Уимбълдън“ и US Open и първият българин с титла от финалите на ATP. Международната му популярност, свободното му общуване на английски и силното сценично присъствие извън корта го превръщат в любопитна, макар и нетрадиционна възможност за подобна роля.

Сред останалите спрягани имена за вероятни водещи на "Евровизия" догодина са и другите ни представители в Холивуд - Мария Бакалова и Юлиан Костов, който имат опит не само пред камера, но и на сцена. Двамата са дългогодишни приятели и английският език не им е никак чужд, което ги отличава като възможни претенденти за лица на страната ни през 2027 г.