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Кристиан Костов иска Азис да представи България на Евровизия: По-добър е от Бруно Марс

Кристиан Костов иска Азис да представи България на Евровизия: По-добър е от Бруно Марс

3 Юли, 2026 13:58 832 26

  • кристиан костов-
  • евровизия-
  • азис-
  • певец-
  • представител

Младият певец вярва, че краля на поп фолка може да ни представи достойно на европейската сцена

Кристиан Костов иска Азис да представи България на Евровизия: По-добър е от Бруно Марс - 1
Снимка: MUZE
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Много бих искал да видя Азис на сцената на „Евровизия“ и мисля, че можем да спечелим отново“. Това заяви младият певец Кристиан Костов за Краля на чалгата.

Крис достигна почетното второ място на песенния конкурс през 2017 година и се размина на косъм от победата. Сега той изразява убеждението си, че изберем ли Азис за представител на страната ни на песенния конкурс, отново ще грабнем победата.

"По-добър мъж вокалист от Азис не познавам! Дори световните – Бруно Марс и The Weeknd, за мен не са толкова можещи. Казвам го като човек, който смята, че пее добре, и доста залага на вокалните техники. Въпреки това не бих искал да ме пуснат на една сцена срещу Азис“, заяви категорично Кристиан, който стига до там да твърди, че хората навсякъде харесват поп фолка.

Ако се стигне до това, няма да е първата изява на Азис на сцената на „Евровизия“. През 2006 г., когато Мариана Попова ни представи с прочувствената балада „Let me cry“, кралят на фолка се присъедини към нея като беквокалист.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Потресен

    39 0 Отговор
    Момчето изтрещя. Някой трябва да му обърне внимание какви ги плещи.

    14:01 03.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 честен ционист

    24 0 Отговор
    Дует между Азис и Филипп Киркоров ще шашне Европа, Русия, а дори и Китай.

    14:03 03.07.2026

  • 4 Стенли

    26 1 Отговор
    Айде, айде , както казваше Слави Трифонов , надушвам че сме от една порода , че и Кристинка май надушва че са една порода с така наречения Азис 😁🚽♿💕

    14:03 03.07.2026

  • 5 Абе тоя дали с

    25 0 Отговор
    Гъзис се плющат

    Коментиран от #12

    14:04 03.07.2026

  • 6 Ауееее

    23 0 Отговор
    Трябва да пратим певеца на песента Сандокан с двата ножа, не знам кой е , но ще спечелим Евровизия и Факултета ще е домакин.

    14:06 03.07.2026

  • 7 Възраждане

    15 0 Отговор
    В кое е по-добър от Бруно, а Кристианчи? А от Иво Димчев по-добър ли е, да те

    14:10 03.07.2026

  • 8 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    20 0 Отговор
    Стига с тези пеNNдели...

    14:11 03.07.2026

  • 9 Мисля си, че

    11 0 Отговор
    Джорджано е перфектния изпълнител за този "конкурс".

    14:13 03.07.2026

  • 10 Кристиан Костов

    9 0 Отговор
    На бати Асис у е огромен, изпълваме страхотен е

    14:13 03.07.2026

  • 11 СофиянецО

    10 0 Отговор
    Откъде накъде Азис? Защо трябва да се представяме пред Европа с чалга? Не съм съгласен!

    14:18 03.07.2026

  • 12 хъхъ

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Абе тоя дали с":

    Няма как две швестерки да се "дърпат". И двамата са жени в леглото и търсят мъже.

    14:26 03.07.2026

  • 13 Инж1

    10 1 Отговор
    Васко костинбродския славей вече веднъж представи Бг на Евровизия!!!
    .... и станахме за резил!?!?!?! От втори гастрол като че ли няма нужда!?!?!?

    14:27 03.07.2026

  • 14 ДрайвингПлежър

    4 0 Отговор
    Гнусари! дали не са си... за да... отврат...

    14:33 03.07.2026

  • 15 Никой

    4 1 Отговор
    Тоя руски п Идал се опита да омаловажи успеха на Дара . То е ясно , че п Идалите трябва да се подкрепят.

    14:34 03.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Левски

    5 0 Отговор
    Идио...т, кой ти дава право да сравняваш един гей с големия Бруно Марс???

    14:35 03.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Цеко

    3 0 Отговор
    Ши бано пИ далче...

    14:41 03.07.2026

  • 22 Горкото сбъркано

    2 0 Отговор
    същество.

    14:43 03.07.2026

  • 23 ТОЯ

    1 0 Отговор
    Иска много сиганската наденица на азис

    14:50 03.07.2026

  • 24 Ево

    1 0 Отговор
    Кристиан се разкри и за тези, които се двоумяха. Давай глупако. После ще му мислиш за славата си с този отврът нерез. Що не се постараеш за своята кариера по свой стил?! Азис ли ще ти я прави? Гнус.

    14:52 03.07.2026

  • 25 паки-тъпкач на ингилизку момичету

    1 0 Отговор
    Казвал го бил като човек който смятал , че пее добре и доста залага на вокалните техники... Себелюбството е в основата на всички грехове бре рендосани0Т!

    14:53 03.07.2026

  • 26 Хи хи хи

    0 0 Отговор
    Може да направите дует. Ще бъдете прекрасни. 🤣

    15:05 03.07.2026