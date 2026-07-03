Кристиан Костов иска Азис да представи България на Евровизия: По-добър е от Бруно Марс

„Много бих искал да видя Азис на сцената на „Евровизия“ и мисля, че можем да спечелим отново“. Това заяви младият певец Кристиан Костов за Краля на чалгата.

Крис достигна почетното второ място на песенния конкурс през 2017 година и се размина на косъм от победата. Сега той изразява убеждението си, че изберем ли Азис за представител на страната ни на песенния конкурс, отново ще грабнем победата.

"По-добър мъж вокалист от Азис не познавам! Дори световните – Бруно Марс и The Weeknd, за мен не са толкова можещи. Казвам го като човек, който смята, че пее добре, и доста залага на вокалните техники. Въпреки това не бих искал да ме пуснат на една сцена срещу Азис“, заяви категорично Кристиан, който стига до там да твърди, че хората навсякъде харесват поп фолка.

Ако се стигне до това, няма да е първата изява на Азис на сцената на „Евровизия“. През 2006 г., когато Мариана Попова ни представи с прочувствената балада „Let me cry“, кралят на фолка се присъедини към нея като беквокалист.