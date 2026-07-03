Кристиан Костов иска Азис да представи България на Евровизия: По-добър е от Бруно Марс

„Много бих искал да видя Азис на сцената на „Евровизия“ и мисля, че можем да спечелим отново“. Това заяви младият певец Кристиан Костов за Краля на чалгата.
Крис достигна почетното второ място на песенния конкурс през 2017 година и се размина на косъм от победата. Сега той изразява убеждението си, че изберем ли Азис за представител на страната ни на песенния конкурс, отново ще грабнем победата.
"По-добър мъж вокалист от Азис не познавам! Дори световните – Бруно Марс и The Weeknd, за мен не са толкова можещи. Казвам го като човек, който смята, че пее добре, и доста залага на вокалните техники. Въпреки това не бих искал да ме пуснат на една сцена срещу Азис“, заяви категорично Кристиан, който стига до там да твърди, че хората навсякъде харесват поп фолка.
Ако се стигне до това, няма да е първата изява на Азис на сцената на „Евровизия“. През 2006 г., когато Мариана Попова ни представи с прочувствената балада „Let me cry“, кралят на фолка се присъедини към нея като беквокалист.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Потресен
14:01 03.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 честен ционист
14:03 03.07.2026
4 Стенли
14:03 03.07.2026
5 Абе тоя дали с
Коментиран от #12
14:04 03.07.2026
6 Ауееее
14:06 03.07.2026
7 Възраждане
14:10 03.07.2026
8 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
14:11 03.07.2026
9 Мисля си, че
14:13 03.07.2026
10 Кристиан Костов
14:13 03.07.2026
11 СофиянецО
14:18 03.07.2026
12 хъхъ
До коментар #5 от "Абе тоя дали с":Няма как две швестерки да се "дърпат". И двамата са жени в леглото и търсят мъже.
14:26 03.07.2026
13 Инж1
.... и станахме за резил!?!?!?! От втори гастрол като че ли няма нужда!?!?!?
14:27 03.07.2026
14 ДрайвингПлежър
14:33 03.07.2026
15 Никой
14:34 03.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Левски
14:35 03.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Цеко
14:41 03.07.2026
22 Горкото сбъркано
14:43 03.07.2026
23 ТОЯ
14:50 03.07.2026
24 Ево
14:52 03.07.2026
25 паки-тъпкач на ингилизку момичету
14:53 03.07.2026
26 Хи хи хи
15:05 03.07.2026