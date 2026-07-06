Мелиса Джордж, позната от "Анатомията на Грей", изненада почитателите си: Четвърто дете на 49 години и мистерия около бащата

Австралийската актриса Мелиса Джордж, позната на милиони зрители с ролите си в хитовия сериал „Анатомията на Грей“, отново прикова вниманието на световните медии. На 49-годишна възраст тя стана майка за четвърти път, като новината предизвика истински фурор в социалните мрежи.

Изненадата беше пълна – Джордж успя да скрие цялата си бременност далеч от светлините на прожекторите. Никой от близките ѝ, нито пък почитателите ѝ, не подозираха за щастливото събитие, докато самата актриса не публикува емоционална снимка в Instagram. На кадъра, заснет в родилното отделение на парижка болница, Мелиса кърми новороденото си бебе, а до нея е бившата главна редакторка на Vogue Australia – Кирсти Клемънтс.

Въпреки бурния интерес, Мелиса Джордж предпочете да запази в тайна както името на детето, така и самоличността на бащата. Това само разпали още повече любопитството на феновете и медиите, които се надпреварват в догадки и спекулации.

Актрисата вече е горда майка на трима синове, като най-малкият се появи на бял свят през март 2024 година. Сега, с четвъртото си дете, Мелиса Джордж доказва, че възрастта е само число, а майчинството – най-голямото приключение в живота на една жена.

Почитателите на звездата не спират да я поздравяват за смелостта и отдадеността ѝ. Социалните мрежи са залети с вълнуващи коментари и пожелания за здраве и щастие на новото попълнение в семейството.