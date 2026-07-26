Roxette отмени юбилейното си турне за 40 г. на сцена заради твърде високи разходи

Шведската поп рок група Roxette отмени всички 14 концерта от планираното си турне в САЩ и Канада през есента на 2026 г. Решението идва само дни след като баладата „It Must Have Been Love“ премина границата от един милиард гледания в YouTube.

Притежателите на билети са получили уведомления за възстановяване на сумите. В официално съобщение екипът на Roxette определи промяната като отлагане и посочи като причина логистични затруднения и значително увеличени разходи за организиране на турнето.

„Поради логистиката и силно нарасналите разходи Live Nation US реши да отложи северноамериканското турне. Надяваме се да се видим по-нататък“, се казва в позицията на групата. Всички дати в САЩ и Канада вече са премахнати от продажба.

Основателят, вокалист и автор на песни Пер Гесле заяви, че решението е взето от американското подразделение на Live Nation. По думите му той, певицата Лена Филипсон и останалите музиканти са разочаровани, тъй като са очаквали с интерес завръщането си в Северна Америка.

„САЩ са най-големият ни пазар по отношение на стрийминга. Решението е на Live Nation USA и вероятно се основава на техните собствени изчисления“, коментира Пер Гесле. Той изрази надежда Roxette да свири пред американските и канадските си почитатели в бъдеще.

Турнето по повод 40-годишнината на Roxette трябваше да започне на 10 септември в Кларкстън, Мичиган, и да премине през градове като Филаделфия, Далас, Остин, Финикс и Лос Анджелис. Специални гости на концертите бяха американската певица Тейлър Дейн и британският музикант Ник Лоу с групата Los Straitjackets.

Част от почитателите реагираха остро, като посочиха, че вече са платили за невъзстановими самолетни билети и нощувки. Други признаха, че не са планирали да посетят концертите, защото не възприемат настоящия състав като същата група без покойната певица Мари Фредриксон.

Мари Фредриксон почина през 2019 г. след продължително заболяване. Последните ѝ ограничени концертни изяви с Roxette бяха през 2016 г. През 2025 г. Пер Гесле възстанови проекта с шведската певица Лена Филипсон, с която продължава да изпълнява песните от каталога на групата.

Европейската част от турнето остава в сила. Roxette има планирани концерти в Германия, Дания, Финландия и Швейцария до края на август.

Създадена през 1986 г. от Пер Гесле и Мари Фредриксон, Roxette продава над 80 милиона албума в световен мащаб. Шведската група има четири сингъла, оглавили американската класация Billboard Hot 100, сред които „The Look“, „Listen to Your Heart“, „It Must Have Been Love“ и „Joyride“.

Отмяната идва в период на увеличени производствени, транспортни и трудови разходи в концертната индустрия. Според наблюдатели високите цени за най-големите турнета ограничават бюджета на публиката за изпълнители от средно ниво, въпреки че световният бизнес с концерти като цяло остава силен.