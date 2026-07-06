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Стана ясно кой е хванал букета на булката Тейлър Суифт (СНИМКИ)

Стана ясно кой е хванал букета на булката Тейлър Суифт (СНИМКИ)

6 Юли, 2026 13:58 873 8

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  • травис келси

Звездните младоженци са събрали близо 1000 гости на мащабната си сватба в Медисън Скуеър Гардън през изминалия уикенд

Стана ясно кой е хванал букета на булката Тейлър Суифт (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Тейлър Суифт и Травис Келси официално са женени. След месеци на спекулации около датата, мястото и гостите, 36-годишната поп звезда и 36-годишният играч на Kansas City Chiefs сключиха брак в петък в Madison Square Garden в Ню Йорк, потвърди говорител на певицата. Сватбата се превърна в едно от най-обсъжданите светски събития на годината, с мащабна церемония, стриктни мерки за сигурност и около 1000 гости.

Церемонията беше водена от актьора и комик Адам Сандлър, определен от представител на Суифт като приятел на двойката. Решението именно Сандлър да бъде официант на брака изненада част от феновете, но не и близките до младоженците. Травис Келси участва в „Happy Gilmore 2“, а Сандлър от години публично показва симпатия към Тейлър Суифт и музиката ѝ.

По информация на Page Six треньорът на Kansas City Chiefs Анди Рийд е разкрил и част от съвета, който Адам Сандлър е дал на младоженците по време на церемонията: „Целувайте се при всяка възможност.“ Според изданието тонът на церемонията е съчетавал хумор и лична емоция, а обетите на младоженците са продължили около 20 минути.

Булката е била облечена в Christian Dior Haute Couture, а според публикации около церемонията визията ѝ е била допълнена с обувки Christian Louboutin и бижута Cartier. Келси също е носил Dior. Сватбата е следвала политика без телефони, а около залата са били предприети сериозни мерки за поверителност заради огромния интерес от фенове, медии и папараци.

Сред най-коментираните моменти от тържеството се оказа и хвърлянето на булчинския букет. Букетът на Тейлър Суифт е бил хванат от Ашли Смит, сестра на офанзивния лайнмен на Kansas City Chiefs Трей Смит. Тя самата работи в NFL, където се занимава с програма за ангажираност на играчите. В Instagram Ашли публикува снимка с букета и написа, че е отпразнувала „омайна любовна S(T&T)ory“, като се пошегува с инициалите на младоженците и заглавието на една от най-познатите песни на Тейлър Суифт.

„Някак си се оказах тази, която хвана букета на Тей-Тей“, написа тя и добави, че се надява той да ѝ донесе „живот, изпълнен с любов, късмет и смях“. Публикацията бързо беше подета от фенове на Суифт и от спортни медии, тъй като добави още една връзка между церемонията и общността около Kansas City Chiefs.

Сватбата бележи кулминация на връзка, която започна през 2023 г., след като Травис Келси публично разказа в подкаста „New Heights“, че се е опитал да даде на поп звездата гривна с телефонния си номер по време на концерт от турнето Eras Tour. Последвалите им публични появи, включително присъствието на певицата на мачове на Chiefs и появите на Травис на нейни концерти, превърнаха двойката в едно от най-наблюдаваните съчетания между музика, спорт и попкултура.

Madison Square Garden беше избран за място на голямото тържество, след като предната вечер двойката е организирала по-интимно събиране за ограничен кръг гости. В петък залата, традиционно свързвана с концерти, спортни събития и исторически спектакли, беше трансформирана за сватбена церемония с мащаб, рядко срещан дори при световни знаменитости.

Събитието събра представители на музиката, киното, телевизията и спорта, а американските медии го описаха като една от най-охраняваните и най-коментирани звездни сватби на последните години. Въпреки това голяма част от подробностите останаха ограничени заради забраната за телефони, споразуменията за конфиденциалност и усилията на двойката да запази личния характер на церемонията.


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    да готви
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    А кой е фанал на младоженеца таковата?

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