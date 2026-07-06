Вигенин: Не можем да управляваме потреблението на водата, ако не измерваме и планираме

„Водата е един от най-ценните ни ресурси, но климатичните промени, горещите вълни, урбанизацията и остарялата инфраструктура поставят водните системи пред сериозни изпитания. Ясно е, че не можем да управляваме добре това, което не измерваме.“ Посланието отправи българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европарламента Кристиан Вигенин по повод началото на европейската кампания „Всяка капка е от значение“ (EveryDropCounts) на Европейската асоциация за управление на данни в енергийния и водния сектор (WE Data Europe).

Вигенин се включи в откриването на инициативата заедно с евродепутатите Кай Тегетхоф (Германия, „Зелените/Европейски свободен алианс“) и Томас Баяда (Малта, С&Д). Кампанията поставя акцент върху интелигентното управление на водните ресурси чрез цифрови технологии и по-добро измерване на потреблението. Европейската асоциация за управление на данни в енергийния и водния сектор представлява сектора на управлението на данни за енергията и водата и обединява компании, работещи за по-интелигентно, ефективно и устойчиво управление на ресурсите в сградите.

Евродепутатът отбеляза, че интелигентното измерване и отчитане на водата дава на домакинствата по-точна информация за потреблението, помага за по-бързо откриване на течове, насърчава по-отговорно използване на водата и позволява по-справедливо заплащане според реалното потребление. „Данните показват, че подобни решения могат да намалят потреблението на вода в домакинствата с до 25%. Това е особено важно в момент, когато Европейската стратегия за водна устойчивост поставя акцент върху по-ефективното, цифрово и основано на данни управление на водните ресурси. Тези мерки в никакъв случай не заместват необходимостта от инвестиции в обновяване на инфраструктурата. Те могат да помогнат да постигнем по-добри резултати, като вложим повече средства за нови водопроводи там, където загубите на вода са най-големи“, коментира той.

Вигенин смята, че България също има какво да покаже в тази област, тъй като измерването на водата вече е сравнително добре развито чрез националната регулаторна рамка: „Това доказва, че напредъкът зависи не само от технологиите, но и от ясни правила, политическа воля и дългосрочно планиране.“

В заключение евродепутатът отбеляза, че Европа трябва не само да пести вода, но и да стане по-умна в начина, по който я управлява. „Цифровите решения няма да заменят инвестициите в инфраструктура, климатичните политики или отговорното публично управление, но могат да ги направят много по-ефективни“, е мнението на Кристиан Вигенин.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/