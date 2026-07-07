Рецепта на деня: Банички с череши на тиган

Необходими продукти:
- фини кори за баница - 6 бр.;
- олио - 4 с.л.;
- масло - 30 г.
За плънката:
- череши без костилки - 350 г;
- захар - 3 с.л.;
- нишесте - 1 с.л.;
- ванилия - 1 ч.л.;
- лимонов сок - 1 ч.л.
Начин на приготвяне:
Черешите се измиват, почистват се от дръжките и костилките и се слагат в малък съд. Добавят се захарта и лимоновият сок, след което плодовете се загряват на умерен огън за около 5-6 минути, докато пуснат сок и леко омекнат.
Нишестето се разбърква с 2 с.л. студена вода и се добавя към черешите. Плънката се готви още 1-2 минути, докато се сгъсти и стане лъскава.
Накрая се ароматизира с ванилия и се оставя да се охлади. Това е важно, защото горещата плънка може да размекне корите и баничките да се отворят при пържене.
Всяка кора се разрязва на две по дължина. Намазва се леко с разтопено масло или с малко олио. В единия край се поставя по 1-2 с.л. от охладената черешова плънка, като се оставя свободно място по краищата.
Краищата на кората се подгъват навътре, а след това се навива стегнато правоъгълно рулце. Краят се притиска леко, за да прилепне. Ако корите са по-сухи, може да се навлажнят съвсем леко по ръба с пръсти.
Тиган с незалепващо покритие се загрява на умерена температура. Добавя се малко олио и баничките се подреждат с ръба надолу.
Пържат се по 3-4 минути от всяка страна, докато станат равномерно златисти и хрупкави. Ако тиганът е малък, се приготвят на две партиди, за да не се притискат една в друга.
Готовите сладки банички с череши се изваждат върху кухненска хартия за кратко, за да се отцеди излишната мазнина.
Сервират се топли или леко охладени, когато плънката е сочна, но вече не е пареща, пише gotvach.bg.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Трътлю
10:22 07.07.2026
3 Механик
По-добре банички с трюфели, че илизат по-евтино.
Аман от кухи лейки, ейййй!
10:28 07.07.2026
4 Олеле
Някои хора могат да напишат книга "Как да пробутаме развалени плодове".
10:30 07.07.2026