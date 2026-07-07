Рецепта на деня: Банички с череши на тиган

Необходими продукти:

фини кори за баница - 6 бр.;

олио - 4 с.л.;

масло - 30 г.

За плънката:

череши без костилки - 350 г;

захар - 3 с.л.;

нишесте - 1 с.л.;

ванилия - 1 ч.л.;

лимонов сок - 1 ч.л.

Начин на приготвяне:

Черешите се измиват, почистват се от дръжките и костилките и се слагат в малък съд. Добавят се захарта и лимоновият сок, след което плодовете се загряват на умерен огън за около 5-6 минути, докато пуснат сок и леко омекнат.

Нишестето се разбърква с 2 с.л. студена вода и се добавя към черешите. Плънката се готви още 1-2 минути, докато се сгъсти и стане лъскава.

Накрая се ароматизира с ванилия и се оставя да се охлади. Това е важно, защото горещата плънка може да размекне корите и баничките да се отворят при пържене.

Всяка кора се разрязва на две по дължина. Намазва се леко с разтопено масло или с малко олио. В единия край се поставя по 1-2 с.л. от охладената черешова плънка, като се оставя свободно място по краищата.

Краищата на кората се подгъват навътре, а след това се навива стегнато правоъгълно рулце. Краят се притиска леко, за да прилепне. Ако корите са по-сухи, може да се навлажнят съвсем леко по ръба с пръсти.

Тиган с незалепващо покритие се загрява на умерена температура. Добавя се малко олио и баничките се подреждат с ръба надолу.

Пържат се по 3-4 минути от всяка страна, докато станат равномерно златисти и хрупкави. Ако тиганът е малък, се приготвят на две партиди, за да не се притискат една в друга.

Готовите сладки банички с череши се изваждат върху кухненска хартия за кратко, за да се отцеди излишната мазнина.

Сервират се топли или леко охладени, когато плънката е сочна, но вече не е пареща, пише gotvach.bg.