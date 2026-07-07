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Рецепта на деня: Банички с череши на тиган
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Банички с череши на тиган

7 Юли, 2026 10:05 471 4

  • банички-
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  • десерт-
  • какво да сготвя

Черешите дават свежа киселинност и красив цвят, а тиганът спестява време без компромис с хрупкавата коричка

Рецепта на деня: Банички с череши на тиган - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • фини кори за баница - 6 бр.;
  • олио - 4 с.л.;
  • масло - 30 г.

За плънката:

  • череши без костилки - 350 г;
  • захар - 3 с.л.;
  • нишесте - 1 с.л.;
  • ванилия - 1 ч.л.;
  • лимонов сок - 1 ч.л.

Начин на приготвяне:

Черешите се измиват, почистват се от дръжките и костилките и се слагат в малък съд. Добавят се захарта и лимоновият сок, след което плодовете се загряват на умерен огън за около 5-6 минути, докато пуснат сок и леко омекнат.

Нишестето се разбърква с 2 с.л. студена вода и се добавя към черешите. Плънката се готви още 1-2 минути, докато се сгъсти и стане лъскава.

Накрая се ароматизира с ванилия и се оставя да се охлади. Това е важно, защото горещата плънка може да размекне корите и баничките да се отворят при пържене.

Всяка кора се разрязва на две по дължина. Намазва се леко с разтопено масло или с малко олио. В единия край се поставя по 1-2 с.л. от охладената черешова плънка, като се оставя свободно място по краищата.

Краищата на кората се подгъват навътре, а след това се навива стегнато правоъгълно рулце. Краят се притиска леко, за да прилепне. Ако корите са по-сухи, може да се навлажнят съвсем леко по ръба с пръсти.

Тиган с незалепващо покритие се загрява на умерена температура. Добавя се малко олио и баничките се подреждат с ръба надолу.

Пържат се по 3-4 минути от всяка страна, докато станат равномерно златисти и хрупкави. Ако тиганът е малък, се приготвят на две партиди, за да не се притискат една в друга.

Готовите сладки банички с череши се изваждат върху кухненска хартия за кратко, за да се отцеди излишната мазнина.

Сервират се топли или леко охладени, когато плънката е сочна, но вече не е пареща, пише gotvach.bg.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Трътлю

    2 0 Отговор
    Отивам в лидъла и си купувам пет кроасана и буркан черешово сладко.

    10:22 07.07.2026

  • 3 Механик

    1 2 Отговор
    Ауу, шмотлоооо! Кви банички, кви череши ма, заспо?
    По-добре банички с трюфели, че илизат по-евтино.
    Аман от кухи лейки, ейййй!

    10:28 07.07.2026

  • 4 Олеле

    4 1 Отговор
    Явно кулинарните извращения нямат край!
    Някои хора могат да напишат книга "Как да пробутаме развалени плодове".

    10:30 07.07.2026