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Михаела Маринова показа мъжа до себе си (СНИМКИ)

Михаела Маринова показа мъжа до себе си (СНИМКИ)

7 Юли, 2026 11:14 1 445 10

  • михаела маринова-
  • мъж-
  • годеник

Вижда се как двамата се забавляват

Михаела Маринова показа мъжа до себе си (СНИМКИ) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Михаела Маринова се радва на лятото. Певицата се е отдала на заслужена почивка в компанията на мъжа до себе си и техни общи приятели, пише plovdiv24.bg.

Мишето, както я наричат приятелите, споделя снимки в социалните мрежи, на които грее от щастие. На кадрите има по много море, слънце, красиви пейзажи, усмихнати млади хора.


По-рано Маринова за първи път сподели снимка, на която нейният годеник се вижда ясно. Поводът за това откровение бе неговият рожден ден.

Вижда се как двамата се забавляват във водата, смеят се, а по-късно позират прегърнати с морето зад гърба си. Вместо дълги обяснения Михаела избра думи, които казват всичко.

"Днес празнувам сродната си душа. Домът не е място, домът е човек. Ти си моят дом, моята крепост. Ей така усмихнат да си вечно!",написа изпълнителката.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хихи

    18 0 Отговор
    презх0яМи е!

    11:18 07.07.2026

  • 2 Теслатъ

    14 0 Отговор
    Лошо ДругарЕ, много лошо, сайтъ ви силно "Пожълтя"!!!

    11:23 07.07.2026

  • 3 ОПЪНАТО ДО ПРЪСВАНЕ

    6 1 Отговор
    БЕЗ МНОГО ПАРИ НЯМА КАК

    11:27 07.07.2026

  • 4 Стоян

    14 0 Отговор
    Ми, аз казвам браво. Поне няма татуси и не се е нацепил на куче. Нормално момченце, нека си се любят.

    11:28 07.07.2026

  • 5 ван мaaмy

    10 1 Отговор
    Каква новина, само.... уважаеми зрители.

    11:30 07.07.2026

  • 6 Лопата Орешник

    17 1 Отговор
    Самата нужда да покажеш на другите кво ядеш и кви са ти чехлите е симптом!!

    11:31 07.07.2026

  • 7 е хайде венке стига си зяпала в

    9 1 Отговор
    чужди на канчета на разни мифли

    а покажи мъжа до себе си
    да коментираме

    11:34 07.07.2026

  • 8 Ами,

    7 1 Отговор
    Нормални хора.Няма силикон,джуки,татуси коремни преси,чупещи стойки.Млада жена, млад мъж да се обичат и разбират какво по-хубаво от това?Обаче Михаела да разкара този кичозния маникюр.

    11:37 07.07.2026

  • 9 Тц тц тц тц

    4 0 Отговор
    Откакто си резна носа, не прилича на себе си.

    Коментиран от #10

    11:51 07.07.2026

  • 10 Амче

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Тц тц тц тц":

    тя винаги си е била грозна. Но поне са се намерили...

    11:55 07.07.2026