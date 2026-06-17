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Михаела Маринова И PAVELL преплитат рок и поп в първия си дует (ВИДЕО)

Михаела Маринова И PAVELL преплитат рок и поп в първия си дует (ВИДЕО)

17 Юни, 2026 15:31 558 5

  • михаела маринова-
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  • нова песен-
  • другата част

Двамата са написали редица песни заедно досега

Михаела Маринова И PAVELL преплитат рок и поп в първия си дует (ВИДЕО) - 1
Снимка: The Trackers
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Михаела Маринова и Pavell винаги са добра комбинация, и като авторски тандем и като дуетни половинки на сцената. Общото им парче „Другата част“ е пореден знак за симпатия и творческо обединение.

Двамата артисти, които през годините са създали заедно някои от най-обичаните български поп песни, се срещат в проект, който носи силна енергия и категорично звучене - поп и рок се преплитат в парче с пулс и характер.

Музиката и текстът са дело на Михаела и Павел, а зад режисурата на видеоклипа стои Николай Драганов.

Михаела Маринова вече се готви за първия си самостоятелен концерт в Зала 1 на НДК на 28 ноември. Билетите са в продажба на bilet.bg и билетния център на НДК.

Pavell пък, паралелно с музикалната си кариера, скоро отново влиза като водещ на „Игри на волята“.

Премиерата на „Другата част“ е днес, 17 юни, едновременно в YouTube канала на Михаела Маринова и Pavell, във всички дигитални платформи, както и в българския радио и телевизионен ефир.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кои са тези

    2 0 Отговор
    странни индивиди?

    15:32 17.06.2026

  • 2 Кремен

    0 4 Отговор
    Михаела трябваше да ни представи на Евровизия.

    15:36 17.06.2026

  • 3 Е тия и двамата са пълен та”ак,

    1 1 Отговор
    Тия певци ли се водят?

    15:37 17.06.2026

  • 4 да попитам

    3 0 Отговор
    Този Pavell Хеедеераст ли е?

    Коментиран от #5

    15:41 17.06.2026

  • 5 Нц.....

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "да попитам":

    Ни е рендераст, ну убича мъжете дъ гу клатят!

    15:45 17.06.2026