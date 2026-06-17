Михаела Маринова И PAVELL преплитат рок и поп в първия си дует (ВИДЕО)

Михаела Маринова и Pavell винаги са добра комбинация, и като авторски тандем и като дуетни половинки на сцената. Общото им парче „Другата част“ е пореден знак за симпатия и творческо обединение.
Двамата артисти, които през годините са създали заедно някои от най-обичаните български поп песни, се срещат в проект, който носи силна енергия и категорично звучене - поп и рок се преплитат в парче с пулс и характер.
Музиката и текстът са дело на Михаела и Павел, а зад режисурата на видеоклипа стои Николай Драганов.
Михаела Маринова вече се готви за първия си самостоятелен концерт в Зала 1 на НДК на 28 ноември. Билетите са в продажба на bilet.bg и билетния център на НДК.
Pavell пък, паралелно с музикалната си кариера, скоро отново влиза като водещ на „Игри на волята“.
Премиерата на „Другата част“ е днес, 17 юни, едновременно в YouTube канала на Михаела Маринова и Pavell, във всички дигитални платформи, както и в българския радио и телевизионен ефир.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кои са тези
15:32 17.06.2026
2 Кремен
15:36 17.06.2026
3 Е тия и двамата са пълен та”ак,
15:37 17.06.2026
4 да попитам
Коментиран от #5
15:41 17.06.2026
5 Нц.....
До коментар #4 от "да попитам":Ни е рендераст, ну убича мъжете дъ гу клатят!
15:45 17.06.2026